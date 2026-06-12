Truyền thông quốc tế gọi Soi Sim là "viên ngọc bích" giữa lòng di sản vịnh Hạ Long

Mới đây, bảng xếp hạng Corona Beach 100 năm 2026 chính thức công bố nhân dịp Ngày Đại dương Thế giới, tôn vinh 100 bãi biển nổi bật trên toàn cầu. Danh sách này không chỉ đơn thuần là khám phá những bãi biển đẹp nhất thế giới mà còn tôn vinh các hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên điểm đến.

Giữa hàng loạt cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch quốc tế, bãi biển Soi Sim nằm trên đảo Soi Sim, thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh. Trong phần giới thiệu, Corona Beach 100 gọi Soi Sim là “viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long”.

Bãi biển Soi Sim (vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lọt top bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Ảnh: V.M

Soi Sim là hòn đảo nhỏ có diện tích khoảng 8,7ha nằm ở phía tây vịnh Hạ Long, cách cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km. Dù diện tích không lớn, nhưng hòn đảo lại sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng và chưa bị khai thác du lịch đại trà.

Tên gọi “Soi Sim” được đặt tên theo cây sim, loài cây mọc khắp đảo và nở hoa màu tím rực rỡ vào cuối mùa hè. Do thổ nhưỡng phù hợp, nên cây sim trên đảo phát triển rất tốt, có nhiều cây cao tới 5-6m. Mỗi độ tháng 7 - 9, sim tím nở rộ, nhuộm tím cả sườn đồi tạo nên cảnh sắc vô cùng nên thơ, lãng mạn.

Đảo Soi Sim là một khu rừng nguyên sinh có cấu tạo địa chất đặc biệt với 2/3 diện tích bao phủ bởi đất feralit và đất phong hóa cùng nhiều loại động, thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài cây đặc hữu, có giá trị, đặc trưng của hệ sinh thái vịnh Hạ Long. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên đảo được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm.

Với mục tiêu bảo tồn sự đa dạng sinh học, lưu giữ nguồn gen quý hiếm của các loài đặc hữu, có giá trị và có tên trong Sách đỏ Việt Nam, từ năm 2011, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Khu bảo tồn tài nguyên động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim.



Corona Beach 100 đánh giá: Với bãi cát vàng ấm áp, làn nước xanh lục và ngọn đồi phủ đầy rừng cây phía sau, viên ngọc ẩn mình này ở vịnh Hạ Long là một điểm đến yên tĩnh, thanh bình giữa biển những đỉnh núi đá vôi kỳ vĩ. Chỉ cách những tuyến du thuyền nhộn nhịp một chuyến đi ngắn, Soi Sim mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn, lý tưởng cho việc bơi lội, leo núi hoặc đơn giản là thả mình thư giãn ngắm nhìn đường chân trời ngàn đảo của vịnh.

Được biết, tại Đông Nam Á, ngoài Soi Sim của Việt Nam, Corona Beach 100 năm 2026 còn có nhiều điểm đến nổi tiếng như Alegria, Cloud 9 và Nacpan (Philippines), Koh Mak và Railay (Thái Lan), Padar cùng Pink Beach ở Labuan Bajo (Indonesia).