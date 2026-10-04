Từ 15/11, Ninh Bình áp dụng quy định mới: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được giữ tiền hỗ trợ

Ninh Bình tuyệt đối không biến đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ bắt buộc

Đầu năm học mới, bên cạnh các khoản chi phí mua sắm sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập, những khoản đóng góp tại trường học luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và các bậc phụ huynh.

Đặc biệt, việc thu những khoản tiền ngoài quy định hoặc vận động đóng góp thiếu minh bạch có thể tạo thêm gánh nặng không nhỏ cho nhiều gia đình.

Sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình còn 725 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Ảnh: Vũ Thượng

Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản yêu cầu các nhà trường và giáo viên không được vận động, gây áp lực hoặc sử dụng bất kỳ hình thức trực tiếp hay gián tiếp nào khiến học sinh và phụ huynh cảm thấy bị bắt buộc phải đóng góp.

Sở GDĐT Ninh Bình nhấn mạnh, mọi khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện phải thực sự xuất phát từ sự đồng thuận cao của phụ huynh, tuyệt đối không được biến thành nghĩa vụ bắt buộc dưới bất kỳ hình thức nào.

Ninh Bình tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật tài chính tại các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, các trường nghiêm cấm việc tự đặt ra những khoản thu không có cơ sở pháp lý, thu gộp nhiều khoản hoặc thu tiền trước thời gian quy định.

Công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm người đứng đầu

Đối với những khoản thu cần có sự thỏa thuận, các cơ sở giáo dục bắt buộc phải thông báo rộng rãi, công khai và lấy ý kiến dân chủ theo đúng quy định trước khi yêu cầu phụ huynh đóng góp.

Tất cả các khoản thu phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức, đúng mục đích và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài chính. Việc công khai các khoản thu, chi cần được thực hiện minh bạch để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát thường xuyên.

Ninh Bình yêu cầu công khai minh bạch mọi khoản đóng góp. Ảnh: MH

Đáng chú ý, không chỉ đặt ra yêu cầu khắt khe đối với các trường học, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình còn đề nghị chính quyền địa phương các xã, phường nâng cao vai trò kiểm soát.

Theo đó, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát sát sao hoạt động thu, chi tại những trường học thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn. Khi phát hiện sai phạm, địa phương phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiệu trưởng và người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động thu, chi tại đơn vị mình quản lý.

Sai phạm thu chi, hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Ảnh: MH

Đối với, UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo và quản lý các khoản thu trên địa bàn.

Đặc biệt, về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ ngày 15/11/2026, việc thực hiện sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ngày 28/9/2026 của Bộ GDĐT.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn chặt trách nhiệm của nhà trường với chính quyền địa phương tại tỉnh Ninh Bình là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu, bảo đảm các khoản đóng góp được thực hiện đúng quy định, qua đó hạn chế áp lực tài chính cho phụ huynh khi bước vào năm học mới.