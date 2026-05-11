Từ 20/5, doanh nghiệp dịch vụ việc làm ở Quảng Ninh cần lưu ý gì?
Thanh Phong
11/05/2026 5:54 PM (GMT+7)
Mới đây, UBND Quảng Ninh ra quyết định về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định số: 37/2026/QĐ-UBND do bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, ngành chức năng điều chỉnh, phân cấp thẩm quyền về việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trụ sở chính trên địa bàn Quảng Ninh.
Theo đó, UBND Quảng Ninh phân cấp cho Sở Nội vụ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó, căn cứ phân cấp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP và thủ tục hành chính rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.
Sở Nội vụ Quảng Ninh, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2026.
Trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 538 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với số vốn đăng ký 4.092,6 tỷ đồng. Tính tổng trong 4 tháng, có 1.598 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 10.092,9 tỷ đồng (đạt 106,5% kế hoạch 6 tháng, 53,3% kế hoạch năm); 567 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2026 là 13.890 doanh nghiệp.
Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP, và phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 12.000 - 15.000 doanh nghiệp hoạt động.
Thanh Hóa kiểm tra “điểm tựa” giảm nghèo ở xã Vĩnh Lộc
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Vĩnh Lộc nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương.
Bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng trên Facebook: Nhiều người bị xử lý
Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc và xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.
"Thanh âm từ Đại ngàn” vang lên giữa lòng vịnh di sản Hạ Long
Sáng ngày 28/5, lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Cồng chiêng Tây Nguyên – Thanh âm từ Đại ngàn” đã diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Cù Quốc Thắng được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá trước thời hạn
Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá trước thời hạn 1 năm đối với ông Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.
Hơn 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Thái Nguyên, nhiều “ông lớn” tiếp tục mở rộng đầu tư
Tháng 5/2026, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.
Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức mô hình nuôi lợn nái sinh sản ở Thái Nguyên
Ngày 26/5, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân phường Trung Thành tổ chức thẩm định dự án “Chăn nuôi lợn nái sinh sản” sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo việc làm tại địa phương.