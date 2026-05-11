Từ 20/5, doanh nghiệp dịch vụ việc làm ở Quảng Ninh cần lưu ý gì?

Theo Quyết định số: 37/2026/QĐ-UBND do bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, ngành chức năng điều chỉnh, phân cấp thẩm quyền về việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trụ sở chính trên địa bàn Quảng Ninh.

Theo đó, UBND Quảng Ninh phân cấp cho Sở Nội vụ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó, căn cứ phân cấp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP và thủ tục hành chính rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.

Từ ngày 20/5, Sở Nội vụ Quảng Ninh có thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính quan trọng cho các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: QN)

Sở Nội vụ Quảng Ninh, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2026.

Trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 538 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với số vốn đăng ký 4.092,6 tỷ đồng. Tính tổng trong 4 tháng, có 1.598 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 10.092,9 tỷ đồng (đạt 106,5% kế hoạch 6 tháng, 53,3% kế hoạch năm); 567 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 4/2026 là 13.890 doanh nghiệp.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP, và phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 12.000 - 15.000 doanh nghiệp hoạt động.