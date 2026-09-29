Từ cảng biển đến AI, dòng vốn tỷ USD đang chảy vào TP.HCM

Theo Sở Tài chính TP.HCM, từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký trên địa bàn đạt 17,225 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và đạt 156,6% kế hoạch năm.

Trong đó, 1.438 dự án được cấp mới với tổng vốn 9,358 tỷ USD; 225 lượt dự án điều chỉnh tăng ròng 4,927 tỷ USD. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp đạt thêm 2,94 tỷ USD.

Đáng chú ý, vốn cấp mới chiếm 54,3%, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6% tổng vốn thu hút. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại tăng ở cả dự án mới lẫn hoạt động mở rộng của các nhà đầu tư hiện hữu.

Nổi bật trong dòng vốn mới là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực cho logistics, vận tải, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục đổ vào TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Ở lĩnh vực công nghệ, Trung tâm dữ liệu AI Factory có vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Nếu cảng biển là hạ tầng phục vụ dòng chảy hàng hóa, trung tâm dữ liệu có thể xem là một phần hạ tầng cho dòng chảy dữ liệu của nền kinh tế số. Riêng hai dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD.

Dòng vốn mở rộng cũng ghi nhận những khoản đầu tư lớn. Nhà đầu tư đề nghị tăng khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Với kết quả hiện tại, TP.HCM dự kiến tổng vốn FDI đăng ký năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và vượt 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD đặt ra đầu năm.

Trong những tháng cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm. Hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh quy mô vốn đăng ký, bài toán quan trọng hơn là khả năng đưa các dự án vào hoạt động và giải ngân thực tế. Khi đó, dòng vốn tỷ USD mới có thể chuyển hóa thành năng lực sản xuất - kinh doanh, việc làm và động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM.