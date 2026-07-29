Từ chợ nổi Cái Răng đến rừng tràm Trà Sư: Hành trình xuyên miền Tây khiến gia đình du khách Australia nhớ mãi Việt Nam
Phương Đăng (theo NZHerald)
29/07/2026 9:57 AM (GMT+7)
Năm ngày khám phá miền Tây bằng đường bộ và đường sông từ TP.HCM qua Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc trước khi sang Campuchia đã mang đến cho gia đình du khách Australia những trải nghiệm khó quên về cảnh sắc, ẩm thực và cuộc sống của người Việt Nam.
Sau khi chán nản vì phải ngồi máy bay quá nhiều khi từ Sydney đến Bali, Hà Nội, Phú Quốc rồi TP.HCM, gia đình nhà báo du lịch Chris Stead đã lựa chọn một hành trình khác: men theo dòng Mekong từ Việt Nam sang Campuchia.
Theo Chris Stead, đây là “một trong những quyết định đúng đắn nhất” của cả gia đình.
Hành trình khám phá miền Tây khiến gia đình du khách Australia thích mê
Gia đình Chris đã tìm đến một đơn vị lữ hành địa phương để thiết kế hành trình riêng. Yêu cầu đặt ra là di chuyển khoảng 459km trong năm ngày, kết hợp các hoạt động văn hóa phù hợp với trẻ nhỏ, có nơi lưu trú thoải mái và tổng chi phí không vượt quá 1.600 USD, theo NZ Herald.
Đồng hành cùng gia đình là một nữ hướng dẫn viên Việt Nam 21 tuổi có biệt danh Noodle. Sự thân thiện, nhiệt tình và vốn hiểu biết về đời sống địa phương của cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với ba đứa trẻ.
Chris cho rằng nữ hướng dẫn viên không chỉ hỗ trợ giao tiếp với người dân mà còn trở thành cầu nối giúp cả gia đình hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam.
Điểm dừng chân đầu tiên là Bến Tre. Từ đây, gia đình lên thuyền, xuôi theo sông để đến một khu lưu trú giữa vùng quê. Chủ nhà chuẩn bị bữa trưa với nhiều món ăn địa phương, phục vụ ngay bên bờ sông trước khi đưa du khách đi bộ khám phá làng.
Ba đứa trẻ được tận mắt xem người dân nuôi ong, quan sát các tổ ong và thưởng thức mật ong tại chỗ. Sau đó, cả gia đình ghé một vườn trồng sương sâm, học cách hái lá, vò lá và làm món thạch xanh quen thuộc của người miền Tây.
Họ tiếp tục ngồi xuồng nhỏ, len qua những con rạch phủ bóng cây. Tại một ngôi nhà ven sông, một cụ bà mời cả gia đình thưởng thức bánh và trái cây tự làm.
Trong một cơ sở sản xuất gần đó, những đứa trẻ còn được tìm hiểu cách người dân tận dụng vỏ dừa để làm than ép. Khi trở về, hoàng hôn nhuộm mặt sông bằng những gam màu hồng, cam và đỏ, tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi.
Buổi tối, chủ nhà hướng dẫn cả gia đình cuốn chả giò. Ba đứa trẻ gần như “chiếm lĩnh” căn bếp rồi hào hứng thưởng thức thành quả của mình. Bữa tối kết thúc với nhiều món đặc sản miền Tây, trong đó có cá tai tượng.
Từ chợ nổi Cái Răng đến rừng tràm Trà Sư
Những ngày tiếp theo, gia đình tiếp tục khám phá Cần Thơ. Họ tìm hiểu quy trình làm hủ tiếu, thử một số món ăn lạ, mua trái cây tại chợ nổi Cái Răng và thưởng thức ẩm thực đường phố ở chợ đêm Ninh Kiều.
Không chỉ đến những địa điểm du lịch nổi tiếng, các du khách còn được đưa tới những quán ăn chủ yếu phục vụ người địa phương, ghé thăm các ngôi chùa ít người biết, đạp xe trên đường làng và chèo xuồng qua những khu vườn cây trái.
Trên đường đến Châu Đốc, điểm dừng chân trong ngày thứ ba, cả gia đình leo núi tham quan chùa Hang. Sau đó, họ đi xuồng máy vào rừng tràm Trà Sư, ngắm thảm bèo xanh phủ kín mặt nước và quan sát các loài chim từ cầu đi bộ trên cao.
Chris thừa nhận hành trình có những chặng di chuyển dài, nhất là khi làm thủ tục qua biên giới đường sông và tiếp tục từ Phnom Penh đến Siem Reap. Tuy nhiên, khác với máy bay, việc đi bằng ô tô và thuyền giúp cả gia đình nhìn thấy cuộc sống diễn ra dọc đường, chủ động dừng lại khám phá và cảm nhận rõ hơn sự chuyển đổi của cảnh quan, văn hóa.
Sau chuyến đi, Chris tính toán rằng nếu tự đặt nơi ở và phương tiện, gia đình cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 500 USD. Đổi lại, họ có thể đã không gặp Noodle, người được ông gọi là “sợi dây kết nối với đất nước tuyệt vời này”.
Với gia đình Chris, hành trình xuyên miền Tây không đơn thuần là cách di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia. Đó là cơ hội để sống chậm, bước vào những khoảng không giữa các đô thị và cảm nhận một vùng đất qua con người, món ăn, dòng sông cùng những trải nghiệm đời thường.
Từ chợ nổi Cái Răng đến rừng tràm Trà Sư: Hành trình xuyên miền Tây khiến gia đình du khách Australia nhớ mãi Việt Nam
Năm ngày khám phá miền Tây bằng đường bộ và đường sông từ TP.HCM qua Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc trước khi sang Campuchia đã mang đến cho gia đình du khách Australia những trải nghiệm khó quên về cảnh sắc, ẩm thực và cuộc sống của người Việt Nam.
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