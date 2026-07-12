Từ đá thiên thạch đến xe cứu hỏa - các triệu phú AI tiêu tiền ra sao?

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Đang nắm giữ khoảng 3,5 triệu USD cổ phần của SpaceX, Theo Chip, một cựu nhà khoa học dữ liệu tại tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ của Elon Musk, gần đây đã mua các thiên thạch trị giá 10.000 USD và một chiếc xe cứu hỏa trị giá 5.000 USD.

Người đàn ông 50 tuổi đam mê vũ trụ này không chắc mình sẽ dùng chiếc xe tải như thế nào - có thể là để làm trò tiêu khiển cho bữa tiệc sinh nhật 3 tuổi của con trai. Nhưng khối tài sản mới có được nhờ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX hồi tháng 6 đã khiến ông có thể tự do mua những thứ "ngớ ngẩn", ông nói.

Khoảng 440.000 người Mỹ đã trở nên giàu có nhờ lợi nhuận từ thị trường chứng khoán năm ngoái và gần đây hơn là từ việc niêm yết cổ phiếu của các công ty AI. Đang có một cơn sốt mua sắm của họ, nhưng vẫn phải chờ xem họ có thực sự tạo nên một kỷ nguyên vàng mới cho ngành hàng hóa xa xỉ toàn cầu hay không.

"Ngành công nghiệp này đang cạnh tranh ngày càng gay gắt với các ngành công nghiệp khác và với các lĩnh vực chi tiêu và mua sắm tiềm năng khác" - Federica Levato, một đối tác tại công ty tư vấn Bain & Company, cho biết.

Các thương hiệu thời trang đang gặp khó khăn đang trông chờ vào sự bùng nổ của giới triệu phú công nghệ để cứu vãn tình hình khi họ phải đối mặt với sự suy yếu dai dẳng ở Trung Quốc và sự bất ổn của người tiêu dùng trên toàn cầu.

Theo một nghiên cứu của Bain công bố tháng trước, thị trường hàng hóa xa xỉ cá nhân trị giá 358 tỷ euro (406 tỷ USD) vào năm 2025, nhưng đã thu hẹp lại trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, Bắc Mỹ lại nằm trong số những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với tập đoàn xa xỉ LVMH, Richemont, Hermès và cho Gucci của trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3.

Giám đốc điều hành của Richemont, Nicolas Bos, đã nói với các nhà phân tích vào tháng 5 rằng "mức độ tin tưởng cao của người tiêu dùng ở Mỹ" đã dẫn đến doanh số bán hàng mạnh mẽ.

Thị hiếu độc đáo

Khi cố gắng bán hàng cho những triệu phú công nghệ mới nổi, các thương hiệu phải tính đến thị hiếu độc đáo và những lợi ích cạnh tranh của họ, điều này làm phân tán sự chú ý khỏi các mặt hàng xa xỉ truyền thống.

Zack Kass, chiến lược gia về trí tuệ nhân tạo, người từng dẫn dắt bộ phận tiếp thị của OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT cho đến năm 2023 và sở hữu một phần cổ phần không được tiết lộ trong SpaceX, cho biết: “Tôi đã dùng số tiền kiếm được từ OpenAI để mua một đội thể thao chuyên nghiệp” - ông nói, nhắc đến một đội bóng chuyền.

Harrison Colcord, người sáng lập Harrison Lifestyle Concierge, cho biết, như một phần của xu hướng tập trung rộng hơn vào trải nghiệm và sức khỏe, nhân viên ngành công nghệ đang quan tâm đến đồng hồ thông minh có khả năng theo dõi số bước đi và lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn cho những chiếc đồng hồ truyền thống trị giá hàng nghìn USD từ các thương hiệu hàng đầu như Rolex và Cartier của Richemont, một phần nhờ vào sức hấp dẫn đầu tư của chúng vì giá bán lại thường cao hơn giá bán lẻ.

Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ cho biết hồi tháng Một rằng Mỹ là thị trường tiêu thụ chính của đồng hồ Thụy Sĩ vào năm 2025, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu bất chấp những gián đoạn đáng kể do thuế nhập khẩu gây ra.

Tuy nhiên, các thương hiệu thời trang sẽ phải cạnh tranh với các ngành công nghiệp khác ngoài lĩnh vực hàng xa xỉ truyền thống để giành lấy thị phần chi tiêu của mình.

Filippo Bianchi, người đứng đầu nhóm chuyên trách về hàng xa xỉ toàn cầu tại Boston Consulting Group, cho biết những người mới giàu lên chi tiêu ít hơn khoảng một phần ba cho trang phục sang trọng và đồ da so với những người thừa kế tài sản từ nhiều thế hệ.

Thay vào đó, ưu tiên chi tiêu hàng đầu của họ là các tài sản lâu bền như bất động sản, du thuyền và ô tô.