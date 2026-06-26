Từ đánh giá 1 sao đến bài học giữ niềm tin thương hiệu

Một lời xin lỗi đáng giá hơn nghìn lời quảng cáo

Không ít doanh nghiệp từng tin rằng chỉ cần đầu tư mạnh cho quảng cáo, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông là có thể tạo dựng một thương hiệu vững chắc. Nhưng trong kỷ nguyên số, công thức ấy đang thay đổi.

Đầu tháng 6 vừa qua, sau khi xuất hiện phản ánh của một khách hàng trên mạng xã hội, AEON Mall Long Biên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trên Google Maps và fanpage của trung tâm thương mại, hàng loạt đánh giá 1 sao xuất hiện trong thời gian ngắn. Chỉ ít ngày sau, AEON Mall Việt Nam phát đi thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi tới khách hàng, khẳng định đang rà soát toàn bộ quy trình vận hành và nhấn mạnh rằng: Triết lý kinh doanh "tất cả vì khách hàng", đồng thời coi "sự tin tưởng của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững".

Điều đáng chú ý là thông cáo của doanh nghiệp không dành nhiều dung lượng để tranh luận ai đúng, ai sai. Thay vào đó, trọng tâm được đặt vào việc ghi nhận phản hồi, cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo vệ niềm tin của khách hàng.

Đó cũng là cách nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đang lựa chọn khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông. Bởi điều khiến doanh nghiệp lo ngại nhất không còn là vài dòng bình luận tiêu cực, mà là nguy cơ đánh mất niềm tin - tài sản quan trọng nhất của thương hiệu.

Khi khách hàng trở thành "người kể chuyện" của thương hiệu

Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu kể câu chuyện về mình thông qua quảng cáo, quan hệ công chúng hay các chiến dịch truyền thông, thì ngày nay câu chuyện ấy đang được viết tiếp bởi chính khách hàng.

Một bữa ăn tại nhà hàng, một lần mua sắm ở trung tâm thương mại hay một đơn hàng trên sàn thương mại điện tử đều có thể nhanh chóng xuất hiện dưới dạng video trải nghiệm, bài đăng trên Facebook, clip TikTok hoặc đánh giá trên Google Maps. Những nội dung này không chỉ tiếp cận bạn bè của người đăng mà còn có thể lan truyền tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người nếu chạm đúng mối quan tâm của cộng đồng.

Nhiều khảo sát về hành vi tiêu dùng cũng cho thấy người mua ngày càng dành thời gian đọc đánh giá trực tuyến trước khi đưa ra quyết định. Điểm xếp hạng, bình luận mới nhất, hình ảnh thực tế và cách doanh nghiệp phản hồi khiếu nại trở thành những "tham số" quan trọng không kém giá bán hay chương trình khuyến mại.

Điều đó lý giải vì sao ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư nguồn lực để quản trị danh tiếng trên môi trường số. Bộ phận chăm sóc khách hàng không còn chỉ tiếp nhận cuộc gọi hay email, mà phải theo dõi phản hồi trên Google Maps, Facebook, TikTok, các sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng khác.

Trong môi trường số, một đánh giá 5 sao có thể giúp thương hiệu thuyết phục thêm nhiều khách hàng mới. Ngược lại, một trải nghiệm không như kỳ vọng cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng nếu doanh nghiệp phản ứng chậm hoặc thiếu cầu thị.

Cuộc đua mới để giữ niềm tin lâu hơn

Từ câu chuyện của AEON Mall Long Biên có thể thấy, điều doanh nghiệp hiện đại phải quản trị không chỉ là hình ảnh truyền thông mà còn là trải nghiệm thực tế của khách hàng ở mọi điểm chạm.

Một quảng cáo hấp dẫn có thể đưa khách hàng đến cửa hàng lần đầu, nhưng chất lượng dịch vụ mới quyết định họ có quay trở lại hay không. Một chiến dịch marketing rầm rộ có thể tạo ra hàng triệu lượt tiếp cận, nhưng cách doanh nghiệp ứng xử trước một phản hồi tiêu cực mới là điều khách hàng ghi nhớ lâu nhất.

Đó cũng là lý do nhiều doanh nghiệp đang dịch chuyển trọng tâm đầu tư. Bên cạnh ngân sách dành cho quảng cáo, họ tăng cường đào tạo nhân viên, hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng, ứng dụng công nghệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM), theo dõi phản hồi trên các nền tảng trực tuyến và xây dựng cơ chế xử lý khiếu nại minh bạch.

Nói cách khác, marketing ngày nay không còn bắt đầu từ một TVC hay một biển quảng cáo ngoài trời, mà bắt đầu từ chính quầy chăm sóc khách hàng, từ thái độ của nhân viên, từ tốc độ phản hồi và từ cách doanh nghiệp sửa chữa những trải nghiệm chưa trọn vẹn.

Có thể mất nhiều năm và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng một thương hiệu, nhưng đôi khi chỉ cần một trải nghiệm không như kỳ vọng cũng đủ khiến hình ảnh ấy bị thử thách trong mắt công chúng.

Trong kỷ nguyên số, khách hàng không còn đứng ở cuối hành trình bán hàng mà họ đã trở thành một phần của quá trình xây dựng thương hiệu. Mỗi đánh giá, mỗi bài đăng hay mỗi video trải nghiệm đều có thể mang về thêm khách hàng mới hoặc khiến doanh nghiệp phải nhìn lại chính mình.

Có lẽ vì thế, khoản đầu tư mang lại giá trị bền vững nhất của một thương hiệu hôm nay không nằm ở chiến dịch quảng cáo đắt tiền, mà ở việc tạo ra đủ nhiều trải nghiệm tích cực để khách hàng sẵn sàng kể một câu chuyện tốt về mình.