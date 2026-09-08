Từ dầu gội đến dung dịch vệ sinh bị thu hồi, người tiêu dùng cần làm ngay điều gì?

Thu hồi một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt chỉ tiêu vi sinh

Theo Công văn số 3409/QLD-MP ngày 7/9/2026 của Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory, quy cách hộp một chai 300 ml.

Thông tin trên nhãn sản phẩm gồm số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/26/CBMP-NA, số lô 010426, ngày sản xuất 15/4/2026 và hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng, có địa chỉ tại số 17 đường Thành Thái, khối Quang Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Việc thu hồi được thực hiện sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại Công ty TNHH dược Chiến Thắng để kiểm tra chất lượng. Theo Phiếu kiểm nghiệm số 631 ngày 17/7/2026, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Từ kết quả kiểm nghiệm này, Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory nêu trên và trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Các cơ quan quản lý y tế tại địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9/2026.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra và xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2026.

Đối với người tiêu dùng, phạm vi thu hồi trong trường hợp này chỉ áp dụng cho lô 010426, ngày sản xuất 15/4/2026. Vì vậy, người đang có sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory cần kiểm tra kỹ số lô, ngày sản xuất và thông tin trên bao bì. Nếu sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, người mua cần ngừng sử dụng và liên hệ nơi bán hoặc đơn vị cung ứng để trả lại.

Năm sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 3404/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc năm sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất.

Khác với trường hợp Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory chỉ thu hồi một lô cụ thể, Công văn 3404/QLD-MP yêu cầu thu hồi năm sản phẩm theo danh mục kèm theo. Lý do được cơ quan quản lý xác định là mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Danh sách đầu tiên là dầu gội mang nhãn hàng CURIA, số tiếp nhận Phiếu công bố 200/25/CBMP-HD. Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi vừa là cơ sở sản xuất, vừa là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường. Doanh nghiệp hiện có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, thành phố Hải Phòng.

Bốn sản phẩm còn lại mang nhãn hàng VLIACARE, gồm sữa tắm có số tiếp nhận Phiếu công bố 118/25/CBMP-HP; dầu gội số 119/25/CBMP-HP; dầu xả số 120/25/CBMP-HP và nước rửa tay số 141/25/CBMP-HP.

Các sản phẩm VLIACARE đều do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty, có địa chỉ tại số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng năm sản phẩm trên và trả lại cho cơ sở cung ứng. Các địa phương đồng thời phải kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi và Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Hai doanh nghiệp phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9/2026.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng và Sở Y tế thành phố Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy năm sản phẩm. Cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty trong việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả trước ngày 10/10/2026.

Người tiêu dùng đang sử dụng dầu gội CURIA hoặc các sản phẩm sữa tắm, dầu gội, dầu xả, nước rửa tay mang nhãn hàng VLIACARE cần đối chiếu tên sản phẩm và số tiếp nhận Phiếu công bố trên bao bì. Khi sản phẩm trùng khớp với danh mục bị thu hồi, người mua nên ngừng sử dụng, giữ lại bao bì và liên hệ điểm bán để được hướng dẫn trả hàng.

Các cơ sở bán lẻ cũng cần chủ động rà soát hàng tồn kho, tách riêng sản phẩm thuộc diện thu hồi, dừng bán và phối hợp với đơn vị cung ứng. Việc tiếp tục kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm sau khi đã có yêu cầu đình chỉ có thể bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.