Từ đối thủ ngang cơ đến kẻ bám đuổi: Đế chế Pepsi bị Coca-Cola áp đảo, đến KFC cũng quay lưng
Phương Đăng (theo Fortune)
26/10/2026 3:57 PM (GMT+7)
Pepsi đã phải hứng chịu nhiều thất bại trong những năm gần đây, nhưng có lẽ ít sự kiện nào mang tính biểu tượng hơn việc bị một đối tác lâu năm, từng thuộc sở hữu của chính mình quay lưng: KFC - vốn vừa chuyển sang sử dụng sản phẩm của Coca-Cola.
Tuần trước, KFC thông báo sẽ thay thế đồ uống PepsiCo bằng các sản phẩm Coca-Cola tại 3.700 nhà hàng ở Mỹ từ tháng 1 tới. Mối quan hệ giữa hai bên kéo dài khoảng 40 năm, kể từ khi PepsiCo mua lại chuỗi thức ăn nhanh này. PepsiCo đã tách KFC thành công ty độc lập vào năm 1997.
Dù KFC chỉ đóng góp một phần nhỏ vào doanh số PepsiCo, quyết định chuyển đổi vẫn cho thấy sức mạnh thương hiệu Pepsi đang suy giảm.
Coca-Cola ngày càng bỏ xa Pepsi
Trong thập niên 1980 và 1990, cuộc chiến giữa Coke và Pepsi từng trở thành một phần của văn hóa đại chúng Mỹ. Pepsi nổi bật với các chiến dịch quảng cáo có sự góp mặt của Michael Jackson và Cindy Crawford. Khi đó, thị phần của Coca-Cola tại Mỹ chỉ nhỉnh hơn Pepsi khoảng 1–2 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, theo Beverage Digest, năm 2025, Pepsi-Cola chỉ chiếm 8,1% thị trường nước giải khát có ga tại Mỹ tính theo sản lượng, trong khi Coca-Cola đạt 18,5%. Năm 2024, Pepsi lần đầu tụt xuống vị trí thứ ba, sau Dr Pepper, và đến nay vẫn chưa lấy lại vị trí thứ hai. Doanh số Diet Coke và Coke Zero cũng vượt xa các sản phẩm tương ứng của Pepsi.
Theo Fortune, Pepsi không hẳn suy sụp mà đã bị đối thủ vượt mặt về chiến lược. Coca-Cola tập trung vào xây dựng thương hiệu, đổi mới sản phẩm và phát triển các phân khúc tăng trưởng nhanh. Trong khi đó, PepsiCo vẫn duy trì danh mục kinh doanh rộng, khiến mảng nước giải khát không còn được ưu tiên như trước.
PepsiCo đạt doanh thu gần 94 tỷ USD năm ngoái, cao hơn gấp đôi Coca-Cola, nhưng giá trị vốn hóa thị trường chỉ bằng khoảng một nửa đối thủ.
Nước ngọt bị bỏ quên, đồ ăn nhẹ cũng chịu sức ép
Trong nhiều năm, ban lãnh đạo PepsiCo cho rằng ngành nước ngọt đang suy giảm dài hạn. Tuy nhiên, từ năm 2021, thị trường Mỹ dần ổn định khi người tiêu dùng tìm đến các loại đồ uống có thêm protein và năng lượng.
CEO Ramon Laguarta thừa nhận công ty cần tập trung hơn vào mảng này. Trong quý gần nhất, hoạt động kinh doanh đồ uống tại Bắc Mỹ, trị giá khoảng 28 tỷ USD, giảm 2% về sản lượng, dù các thương hiệu không phải nước ngọt có ga như Gatorade và Aquafina cải thiện kết quả.
Theo Duane Stanford, biên tập viên Beverage Digest, mảng snack Frito-Lay có biên lợi nhuận hoạt động thường cao gấp đôi mảng đồ uống nội địa. Điều này khiến nguồn lực đầu tư nghiêng về đồ ăn nhẹ, trong khi nước ngọt gần như vận hành theo quán tính.
Tuy nhiên, Frito-Lay cũng đang gặp khó khăn khi người tiêu dùng phản ứng với giá bán cao. Một số sản phẩm snack của PepsiCo đã tăng giá tới 50% kể từ năm 2021, theo Bloomberg. Doanh số mảng snack tại Bắc Mỹ hiện gần như đi ngang, buộc công ty giảm giá một số sản phẩm.
Áp lực từ cả hai mảng kinh doanh khiến PepsiCo phải tìm cách vực dậy doanh số nước giải khát thông qua tăng đầu tư tiếp thị, cải thiện vị trí trưng bày tại các cửa hàng và điều chỉnh giá bán. Công ty cũng đặt kỳ vọng vào Poppi, thương hiệu nước ngọt bổ sung prebiotic được mua lại với giá 2 tỷ USD năm ngoái.
Tái cấu trúc để tìm động lực tăng trưởng
Một giải pháp được các nhà đầu tư đề xuất là tách mảng thực phẩm và đồ uống thành hai công ty độc lập. Phương án này từng được nhà đầu tư Nelson Peltz thúc đẩy trong thập niên 2010 nhưng không thành công.
Gần đây, Elliott Management cũng kêu gọi PepsiCo xem xét chuyển các cơ sở đóng chai thuộc sở hữu công ty sang mô hình nhượng quyền, tương tự Coca-Cola. Cách tiếp cận này có thể giảm áp lực vốn và chi phí vận hành, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho xây dựng thương hiệu và đổi mới sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi có thể kéo dài một thập niên hoặc hơn và gây ra những xáo trộn đáng kể.
Dù vậy, PepsiCo vẫn có điểm sáng. Gatorade ghi nhận doanh số tăng trong năm nay nhờ cải tiến sản phẩm, trong đó có phiên bản ít đường ra mắt hồi tháng 3.
Theo Stanford, PepsiCo vẫn có khả năng phục hồi vị thế trong ngành nước ngọt, nhưng cần thay đổi tư duy sau nhiều năm xem đây là lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng thấp.
“Đây là một tập đoàn biết cách thực thi chiến lược. Họ chỉ cần quyết định làm điều đó”, ông nhận định.
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