Người dân kiến nghị tháo gỡ khó khăn về sinh kế, đất đai và hạ tầng

Ngày 23/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 18 xã, phường trong tỉnh Phú Thọ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh chủ trì diễn đàn.



Quang cảnh Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”. Ảnh: DV

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, diễn đàn được tổ chức nhằm tạo kênh để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn phát sinh trong đời sống và đề xuất giải pháp với cấp ủy, chính quyền. Qua đó, các cơ quan chức năng có thêm thông tin từ thực tiễn để xem xét, hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.



Báo cáo tại diễn đàn, bà Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết phụ nữ hiện chiếm trên 50% dân số, tham gia hầu hết lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Toàn tỉnh hiện có 3.200 chi hội phụ nữ, trong đó 3.070 chi hội tại khu dân cư, 9 chi hội quân sự và 121 chi hội công an. Tổng số hội viên là 512.866 người trên tổng số 834.325 phụ nữ, tỷ lệ thu hút đạt 61,47%.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, việc địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng và những thay đổi trong tổ chức bộ máy cũng đặt ra không ít yêu cầu mới đối với cán bộ Hội ở cơ sở.

Thực tế cho thấy nhu cầu của phụ nữ ngày càng đa dạng, từ việc làm, tăng thu nhập, vốn sản xuất, khoa học kỹ thuật đến kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng đời sống gia đình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh. Ảnh: Dv

Đặc biệt, đối với phụ nữ ở nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bài toán sinh kế bền vững vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhiều hộ sản xuất với quy mô nhỏ, hạn chế khả năng tiếp cận thị trường, ứng dụng khoa học-công nghệ, quảng bá sản phẩm và tham gia các kênh phân phối hiện đại.

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; khuyến khích hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ; mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử.

Thời gian qua, các cấp Hội đã rà soát, đăng ký hỗ trợ 3.031 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ sinh kế cho các hội viên yếu thế. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hiện có dư nợ hơn 6.011 tỷ đồng, hỗ trợ 84.587 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

Cùng với sinh kế, chuyển đổi số trở thành mối quan tâm ngày càng rõ nét. Khả năng sử dụng thiết bị, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng trên nền tảng số và nhận diện thủ đoạn lừa đảo mạng giữa các nhóm phụ nữ vẫn có sự chênh lệch.

Các đại biểu đề nghị tăng cường tập huấn kỹ năng số theo hướng thực hành, dễ tiếp cận, phù hợp từng độ tuổi, ngành nghề và điều kiện địa bàn; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại khu vực còn khó khăn.

Y tế và bảo vệ phụ nữ, trẻ em cũng là nhóm vấn đề nhận được nhiều ý kiến. Đại biểu kiến nghị nâng cao chất lượng y tế cơ sở, bổ sung nhân lực, trang thiết bị khám, chữa bệnh; quan tâm khám, tầm soát bệnh cho phụ nữ; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và những nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Bàn chủ trì diễn đàn. Ảnh: DV

Các hoạt động an sinh do Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 41 nhà “Mái ấm tình thương” với kinh phí trên 1,8 tỉ đồng; vận động nhận đỡ đầu 1.314 trẻ mồ côi với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng; trao gần 23.000 suất quà cho người có công và các trường hợp khó khăn, tổng giá trị trên 9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 588.854 hộ gia đình đã hoàn thành các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch,” “5 có, 3 sạch”; 529 công trình, phần việc được triển khai góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của người dân

Không chỉ tập trung vào những vấn đề riêng của phụ nữ, các ý kiến tại diễn đàn còn phản ánh nhiều vấn đề dân sinh ở cơ sở.

Một số đại biểu đề nghị ưu tiên nguồn lực nâng cấp giao thông nông thôn; rà soát quy hoạch đê điều; đầu tư cải tạo tuyến tỉnh lộ 305 từ khu vực thị trấn Lập Thạch đi các xã Xuân Hòa, Liễn Sơn, Hoa Sơn cũ do nhiều đoạn đã xuống cấp.

Vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý và giám sát dự án, nguồn lực cho các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã cũng được nêu ra.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: DV

Các đại biểu đồng thời đề nghị nghiên cứu điều chỉnh kinh phí hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Hội bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh.

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, một số ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn di tích, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy nghề truyền thống, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh duy trì 3.325 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống. Đây được xem là một trong những kênh vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa tăng kết nối cộng đồng tại các khu dân cư.

Theo bà Bùi Thị Minh, điều quan trọng của diễn đàn không nằm ở số lượng kiến nghị được nêu, mà ở việc những vấn đề người dân phản ánh phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng, chuyển tới đúng cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục được theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Thực tế cho thấy cơ chế này đã tạo được những chuyển biến bước đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức ba diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại ba khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ với hơn 1.000 người tham dự.

Qua các diễn đàn, cơ quan Mặt trận tiếp nhận 453 ý kiến, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, đoàn viên và hội viên; tổng hợp 95 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh theo năm nhóm vấn đề lớn để chuyển các cơ quan liên quan. Đến nay, các nội dung phản ánh đều đã được UBND tỉnh cùng các sở, ngành tiếp thu, trả lời bằng văn bản và thông tin kết quả tới người dân.

Phát biểu kết luận, bà Bùi Thị Minh ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn đời sống; đồng thời cho rằng đây là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan quản lý nhận diện những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan các kiến nghị, phân loại theo từng lĩnh vực để báo cáo cấp ủy và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phối hợp theo dõi tiến độ, giám sát kết quả xử lý và đôn đốc trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.



