Từ “dupe” đến “super fake”: Khi hàng giả được gọi bằng những cái tên dễ nghe

Đáng nói, không ít khách hàng biết rõ món đồ không chính hãng nhưng vẫn hào hứng tìm mua, so sánh từng “cấp độ” và coi đó là cách sở hữu hàng hiệu với giá thấp.

Hàng giả bước ra khỏi vùng tối bằng những cái tên đẹp

Gõ cụm từ “like auth” vào ô tìm kiếm, người mua có thể lập tức bước vào một thị trường hàng hóa có đủ cấp bậc. Túi xách được giới thiệu là “siêu cấp 1:1”, giày thể thao mang nhãn “rep chuẩn”, nước hoa quảng cáo lưu hương không kém bản thật, còn tai nghe được cam kết có chất lượng gần như hàng chính hãng. Nhiều sản phẩm có đủ hộp, túi, thẻ và cả hóa đơn đi kèm.

Giá bán cũng không chỉ dừng ở vài trăm nghìn đồng. Trên một số gian hàng, quần áo, giày dép và túi xách mang ký hiệu “LA”, “1:1”, “on web”, kèm lời giới thiệu “fullbox, bill, thẻ” được niêm yết từ hơn 800.000 đồng đến trên 2 triệu đồng. Có cửa hàng trực tuyến thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, bày sản phẩm thành từng bộ sưu tập và liên tục cập nhật mẫu mới theo xu hướng của các thương hiệu lớn.

Khảo sát nhanh các gian hàng công khai trên Shopee và Lazada cho thấy những cách gọi này xuất hiện ở nhiều nhóm sản phẩm. Một số cửa hàng giới thiệu chuyên bán hàng “like auth 1:1, super, F1”; nơi khác quảng cáo “hàng hiệu vip, like auth, siêu cấp”. Có cửa hàng ghép “hàng xuất khẩu, xuất dư, like auth, rep 1:1” vào cùng một nhóm và khẳng định sản phẩm “chuẩn store”.

Trên Lazada, một mẫu tai nghe được giới thiệu là “rep 1:1”, có đầy đủ chức năng và khả năng chống ồn. Nước hoa mang tên thương hiệu nổi tiếng được quảng cáo là “hàng rep 1:1”, lưu hương từ 7 đến 9 giờ. Củ sạc có “full box”, gấu bông có hộp, túi và phụ kiện giống sản phẩm chính hãng. Cá biệt, người bán tự đưa ra con số chất lượng đạt “96% so với hàng chính hãng” dù không kèm theo tiêu chuẩn hay kết quả kiểm định nào.

Sự nhập nhằng không chỉ có trên mạng. Những vụ kiểm tra gần đây cho thấy hàng giả vẫn được bày bán tại các cửa hàng, kho hàng và chợ đầu mối mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, xử lý. Tháng 6/2026, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, phát hiện 2.575 sản phẩm quần áo nam mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu D&G, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike và Adidas. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 264 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại một kho hàng ở Hà Nội hơn 700 sản phẩm thời trang nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Theo thông tin ban đầu, nguồn hàng được lấy từ khu vực chợ Ninh Hiệp rồi phân phối ra thị trường.

Có thể thấy, giữa điểm bán trực tiếp và thị trường online đang tồn tại một mạch nối khá rõ. Hàng được tập kết tại kho, chợ đầu mối hoặc cửa hàng, sau đó quảng bá qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các phiên livestream. Không ít gian hàng còn tuyển cộng tác viên, mời khách mua sỉ hoặc chuyển cuộc trò chuyện sang Zalo. Việc tiếp cận người mua vì thế dễ hơn nhiều so với cách bán hàng giả tại một địa điểm cố định.

Đáng chú ý, người bán hầu như không gọi thẳng sản phẩm của mình là hàng giả. Họ sử dụng một bảng thuật ngữ riêng, đủ để khách hàng hiểu món đồ không phải hàng chính hãng nhưng vẫn tạo cảm giác đây là một lựa chọn có thể chấp nhận.

“Like auth” hoặc “auth 99%” khiến người nghe liên tưởng tới hàng thật. “Rep 1:1” tạo ấn tượng sản phẩm được sao chép với độ chính xác tuyệt đối. “Siêu cấp” và “super fake” được dùng như tên một dòng hàng cao cấp. “Cùng xưởng”, “tuồn nhà máy” gợi ý món đồ có chung nơi sản xuất với hàng chính hãng. “Xuất dư”, “hàng xuất khẩu” lại khiến người mua tin đó là phần hàng thừa hợp pháp sau quá trình sản xuất.

Trong khi đó, những tỷ lệ như 95%, 99% hay 1:1 phần lớn chỉ do người bán tự công bố. Không có một hệ thống tiêu chuẩn độc lập nào xác nhận món hàng giống bao nhiêu phần trăm so với sản phẩm thật. “F1”, “rep”, “like auth”, “siêu cấp” cũng không phải những cấp chất lượng được pháp luật công nhận.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước từng chỉ ra rằng các tên gọi “hàng xuất dư”, “super fake”, “1:1”, “like auth” đang được sử dụng để mô tả hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như những sản phẩm có chất lượng tương đương hàng chính hãng. Các hội nhóm bán loại hàng này trên mạng xã hội có thể thu hút tới hàng chục nghìn thành viên.

Một số người bán còn viết biến dạng tên thương hiệu, chèn dấu chấm hoặc chỉ sử dụng chữ viết tắt. Tên nhãn hàng được rút thành vài ký tự như “LA”, “LVQ”, “VS”, “H”; tên sản phẩm điện tử cũng bị viết chệch đi. Người mua vẫn hiểu món hàng đang mô phỏng thương hiệu nào, trong khi nội dung rao bán bớt trực diện hơn.

Bao bì trở thành một phần quan trọng của cách thuyết phục khách hàng. Cụm từ “full box”, “đủ bill, thẻ”, “túi hãng” xuất hiện dày đặc, như thể một sản phẩm có đầy đủ phụ kiện đương nhiên sẽ đáng tin hơn. Tuy nhiên, hộp, thẻ bảo hành, túi giấy và hóa đơn đều có thể được sao chép cùng với sản phẩm. Chúng không phải bằng chứng chứng minh nguồn gốc chính hãng.

Khi người mua chủ động bước vào “ma trận” hàng sao chép

Hàng giả trước đây thường gắn với câu chuyện người tiêu dùng bị lừa, khi người mua trả tiền cho hàng thật nhưng nhận về sản phẩm giả. Trên thị trường hiện nay, tình huống đã khác. Một bộ phận khách hàng biết sản phẩm không chính hãng nhưng vẫn chủ động tìm mua.

Họ hỏi người bán đây là bản thường hay bản “1:1”, chất liệu có “sát auth” không, đường may có đẹp không, hộp và thẻ có đầy đủ không. Trong các phiên livestream, người mua chốt đơn vì sợ hết màu, hết kích cỡ hoặc bỏ lỡ mức giá ưu đãi. Lượt theo dõi, đánh giá năm sao, video mở hộp và hình ảnh khách nhận hàng trở thành lời bảo chứng thay cho giấy tờ về xuất xứ.

Kết quả khảo sát được Dân trí dẫn lại, thực hiện trực tuyến trong tháng 6 với 192 người tiêu dùng từ 20 đến 49 tuổi tại Hà Nội và TPHCM, cho thấy 69% người tham gia từng mua hàng giả hoặc hàng nhái. Tỷ lệ này ở nhóm 20–29 tuổi lên tới 84%, trong khi nhóm 30–39 tuổi là 66% và nhóm 40–49 tuổi là 55%.

Quần áo là nhóm hàng được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 87% trong số những người từng mua hàng giả. Tiếp theo là giày dép với 69%, túi xách và phụ kiện 45%, thiết bị điện tử 31%. Đáng lo ngại, hàng giả còn xuất hiện ở mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm.

Do mẫu khảo sát còn nhỏ, các con số này chưa thể đại diện cho toàn bộ người tiêu dùng Việt Nam, nhưng phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong nhóm được hỏi.

Sức hút của hàng sao chép trước hết đến từ khoảng cách giá. Một chiếc túi, đôi giày hay bộ quần áo mang hình thức gần giống sản phẩm đang thịnh hành có thể chỉ bằng một phần nhỏ giá chính hãng. Với người trẻ có ngân sách hạn chế nhưng thường xuyên chịu tác động của xu hướng trên mạng xã hội, đây là một lời mời gọi khó bỏ qua.

Tâm lý “chỉ dùng theo mùa” cũng góp phần thúc đẩy lựa chọn này. Không ít người cho rằng quần áo, túi xách hoặc phụ kiện chỉ cần đẹp trong vài lần sử dụng, không nhất thiết phải bền. Món đồ trở thành đạo cụ chụp ảnh, đi chơi hoặc tạo phong cách trên mạng xã hội. Khi công năng bị đặt sau hình thức và biểu tượng thương hiệu, mức giá thấp dễ thắng thế.

Tuy nhiên, cần tách bạch giữa hàng “dupe” và hàng giả. Một sản phẩm “dupe” đúng nghĩa có thương hiệu riêng, cung cấp công dụng, màu sắc hoặc phong cách tương tự một sản phẩm nổi tiếng nhưng không mạo danh nhà sản xuất khác. Chẳng hạn, một hãng mỹ phẩm có thể phát triển màu son gần giống màu đang được ưa chuộng, ghi rõ thương hiệu và thành phần của mình.

Ngược lại, sản phẩm sao chép logo, nhãn mác, bao bì hoặc cố tình khiến người mua tin rằng nó có quan hệ với thương hiệu gốc không thể trở thành hàng “dupe” chỉ nhờ cách gọi của người bán. “Replica”, “like auth” hay “1:1” cũng không phải tấm vé hợp thức hóa việc sử dụng trái phép nhãn hiệu. Bản chất món hàng phải được xác định qua nguồn gốc, quyền sử dụng thương hiệu và cách sản phẩm được đưa ra thị trường.

Rủi ro của người mua không chỉ nằm ở độ bền. Với mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm, dược phẩm và thiết bị điện, sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe và an toàn. Người tiêu dùng cũng khó yêu cầu bảo hành, đổi trả hoặc bồi thường khi người bán xóa tài khoản, đổi tên gian hàng hay chuyển giao dịch ra ngoài nền tảng.

Ngay cả khi sản phẩm chưa gây hậu quả tức thời, khoản tiền bỏ ra chưa chắc đã là một sự tiết kiệm. Một món đồ rẻ nhưng nhanh hỏng, không bảo hành và không thể bán lại có thể tốn kém hơn sản phẩm phổ thông có nguồn gốc rõ ràng. Người mua trả tiền cho hình thức của thương hiệu nhưng không nhận được chất lượng, trách nhiệm hậu mãi và sự bảo đảm đi kèm thương hiệu đó.

Trong khi đó, thị trường hiện không thiếu lựa chọn thay thế. Người tiêu dùng có thể tìm đến các thương hiệu Việt, nhãn hàng phổ thông, sản phẩm “dupe” có thương hiệu riêng hoặc hàng chính hãng đã qua sử dụng được kiểm định. Những lựa chọn này vẫn phù hợp ngân sách mà không cần mượn logo của một thương hiệu khác để nâng giá trị món đồ.

Hàng giả không trở thành hàng thật khi được gọi là “like auth”. Sản phẩm sao chép cũng không hợp pháp hơn chỉ vì người bán thêm hộp, thẻ và hóa đơn. Khi những mỹ từ được gỡ bỏ, câu hỏi dành cho người mua khá đơn giản, món hàng này do ai sản xuất, mang thương hiệu nào và người bán có chứng minh được nguồn gốc hay không?

Một thị trường hàng giả chỉ có thể phát triển khi vẫn còn người sẵn sàng mua. Vì vậy, thay đổi tên gọi trên quảng cáo cần được nhìn nhận đúng là một thủ thuật bán hàng, không phải sự ra đời của một phân khúc tiêu dùng mới. Và Giá trị của người sử dụng không nằm ở chiếc logo trên túi xách hay đôi giày. Cần nhớ tiết kiệm trước hết phải là mua một sản phẩm tương xứng với số tiền bỏ ra, có nguồn gốc rõ ràng và không đẩy rủi ro về phía chính mình.