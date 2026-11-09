Nắng vàng, biển xanh, thời tiết ấm áp cùng vô vàn trải nghiệm phong phú - Đông Nam Á luôn là điểm đến hấp dẫn đối với những du khách muốn tránh cái lạnh mùa đông, theo cây bút Lee Cobaj.

Bà Charlotte Brook, Giám đốc cấp cao phụ trách các điểm đến châu Á của công ty du lịch Scott Dunn, nhận định: "Đông Nam Á thực sự đang trở lại mạnh mẽ".

Vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong nhiều kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á. Ảnh: Moment RF/Vithun Khamsong/The Telegraph.

Theo bà, sau những gián đoạn tại Trung Đông hồi đầu năm, nhu cầu du lịch khu vực này đã tăng đáng kể. Đặc biệt, lượng đặt tour đến Việt Nam tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với vùng Caribbean, nơi đồng USD được sử dụng phổ biến, Đông Nam Á có chi phí du lịch dễ chịu hơn nhiều. Đồng ringgit Malaysia ít biến động, đồng baht Thái Lan giảm giá so với bảng Anh, trong khi chi phí sinh hoạt thấp tại Việt Nam, Campuchia và Indonesia giúp du khách Anh có sức mua tốt hơn.

Du khách cũng không nhất thiết phải quá cảnh tại Trung Đông. Các hãng hàng không như British Airways, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways và Vietnam Airlines đều khai thác những đường bay thẳng từ London đến các trung tâm hàng không lớn của Đông Nam Á như Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore. Từ đây, du khách có thể dễ dàng nối chuyến đến Siem Reap, Lombok hay Cebu.

Dưới đây là những điểm đến nổi bật trong khu vực vào mùa đông. Nhiệt độ và số giờ nắng được tính trung bình trong các tháng 12, 1 và 2.

1. Campuchia - Điểm đến lý tưởng cho những người yêu văn hóa

Theo The Telegraph, năm 2026 là một năm khó khăn đối với ngành du lịch Campuchia do tranh chấp biên giới với Thái Lan và lượng khách Trung Quốc sụt giảm mạnh. Số lượt khách quốc tế đến nước này giảm hơn 40% so với năm 2025.

Tuy nhiên, đây lại có thể là cơ hội để du khách khám phá quần thể di tích Angkor Wat nổi tiếng mà không phải chen chúc. Công trình kiến trúc Khmer có niên đại từ thế kỷ XII vừa hoàn thành quá trình trùng tu kéo dài 18 năm và đang khoác lên diện mạo ấn tượng.

Thủ đô Phnom Penh cũng rất đáng khám phá với Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng, Cánh đồng chết Choeung Ek, những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp, các tòa nhà Art Deco và kiến trúc Khmer mới.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Kampot, Kep với những trang trại hồ tiêu và chợ cua, hoặc thư giãn tại các bãi biển ở đảo Koh Rong.



2. Thái Lan - Thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng

Theo The Telegraph, Thái Lan vốn đã nổi tiếng với ngành du lịch cao cấp từ lâu trước khi bộ phim The White Lotus góp phần đưa hình ảnh du lịch nước này đến gần hơn với thế giới.

Những bãi biển vàng ở Phuket, biệt thự riêng tư tại Koh Samui, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ở Hua Hin và khách sạn sang trọng tại Bangkok từ lâu đã thu hút giới nhà giàu.

Du khách có thể trải nghiệm thuê du thuyền, spa cao cấp, du ngoạn trên sông và mua sắm đồ cổ. Một hành trình lý tưởng là kết hợp tham quan Bangkok, khám phá Chiang Rai hoặc Chiang Mai, sau đó nghỉ dưỡng tại các hòn đảo nhiệt đới.

Thời tiết từ tháng 12 đến tháng 3 nhìn chung rất thuận lợi. Tuy nhiên, du khách nên hạn chế đến miền Bắc Thái Lan trong tháng 1 và 2 do tình trạng khói mù.

3. Singapore - Điểm đến hoàn hảo cho gia đình

Theo The Telegraph, Singapore là lựa chọn an toàn, sạch sẽ và có hệ thống giao thông cực kỳ hiệu quả.

Quốc đảo này có đầy đủ trải nghiệm dành cho mọi đối tượng: công viên giải trí, vườn thú đêm, khu nghỉ dưỡng ven biển, bảo tàng đẳng cấp thế giới và những khu phố giàu bản sắc văn hóa.

Ẩm thực Singapore cũng là điểm cộng lớn, với sự giao thoa giữa Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu. Du khách có thể thưởng thức món ăn tại các khu ẩm thực bình dân hoặc nhà hàng đạt sao Michelin.

Chi phí khách sạn tương đối cao, nhưng chất lượng dịch vụ rất tốt. Việc di chuyển trong thành phố cũng thuận tiện và không quá tốn kém.

Du khách còn có thể kết hợp sang Johor của Malaysia để khám phá những bãi biển dài hoặc đến quần đảo Riau của Indonesia với những khu rừng nhiệt đới.

4. Việt Nam - Điểm đến dành cho người thích khám phá

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến cảnh xe máy đông đúc tại TP.HCM, hệ thống địa đạo Củ Chi, những chuyến du thuyền trên vịnh Hạ Long, những bát phở nóng ở Hà Nội hay phố cổ Hội An lung linh ánh đèn lồng.

Đây đều là những trải nghiệm hấp dẫn, nhưng Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thế khi ngành du lịch đang ngày càng phát triển.

Du khách có thể thử ngồi thuyền len lỏi giữa những cánh đồng lúa vàng ở Ninh Bình, nơi được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn".

Những người yêu khám phá có thể chinh phục hệ thống hang động khổng lồ tại Phong Nha, trong đó có hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Những ai thích trekking có thể đến vùng núi xa xôi Tà Xùa để săn mây hoặc nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc với những bãi biển cát trắng mịn.

5. Indonesia - Thiên đường dành cho người yêu thiên nhiên

Bali thường chiếm phần lớn sự chú ý của du khách, nhưng Indonesia còn có hơn 17.000 hòn đảo trải dài qua khu vực xích đạo, với vô số địa điểm đáng khám phá.

Từ Singapore và Kuala Lumpur, du khách có thể dễ dàng nối chuyến đến nhiều sân bay tại Indonesia, trong đó có những hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp như Lombok, Flores và Belitung.

Một lựa chọn khác là đến Yogyakarta ở miền Trung Java, nơi có những ngọn núi lửa và hai di sản thế giới UNESCO nổi tiếng là đền Prambanan và Borobudur, đều có niên đại từ thế kỷ IX.

Đặc biệt, những khu rừng nhiệt đới 140 triệu năm tuổi ở Borneo là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như đười ươi, khỉ vòi và voi lùn.

Mùa mưa tại Indonesia thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3, nhưng thời tiết nhìn chung vẫn ấm áp và có nhiều khoảng thời gian nắng đẹp.

6. Malaysia - Thiên đường ẩm thực Đông Nam Á

Malaysia sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên, những thành phố sôi động, khách sạn chất lượng với mức giá hợp lý và trung bình khoảng 6 giờ nắng mỗi ngày.

Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất của đất nước này chính là nền ẩm thực phong phú.

Du khách có thể bắt đầu hành trình tại những con phố ẩm thực ở Kuala Lumpur như Petaling Jaya và Jalan Alor, thưởng thức mực chiên muối tiêu, mì Hokkien mee nấu với tôm trên bếp than và những viên há cảo nhiều màu sắc.

Sau đó, du khách có thể đi tàu về phía Bắc đến Penang, dừng chân tại Ipoh để thưởng thức món cơm gà nổi tiếng.

Penang được xem là một trong những thủ phủ ẩm thực đường phố của châu Á. Nơi đây nổi tiếng với mì char kway teow, món bún nước chua cay assam laksa và trứng hàu chiên.

Hành trình có thể kết thúc tại Langkawi, nơi du khách thưởng thức hải sản bên bờ biển với mặt nước khá êm dịu vào thời điểm này trong năm.



7. Philippines - Thiên đường biển đảo

Philippines đón lượng khách du lịch ít hơn so với những quốc gia nổi tiếng trong khu vực, nhưng đất nước vạn đảo này sở hữu vô số cảnh đẹp đáng kinh ngạc.

Ngoài sự sôi động của thủ đô Manila, du khách có thể khám phá những dãy núi phủ sương với ruộng bậc thang có lịch sử khoảng 2.000 năm, các ngọn núi lửa đang hoạt động và những quần đảo tuyệt đẹp với làn nước xanh trong, nơi sinh sống của san hô, bò biển và cá mập voi.

Hệ thống khách sạn tại Philippines chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng thiên nhiên, nhưng du khách vẫn có thể dễ dàng tìm thấy những khách sạn boutique giàu phong cách hoặc khu nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Thời tiết đẹp nhất, ít độ ẩm và nhiều nắng thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3.