Từ một sự cố Booking.com: Những rủi ro người đặt phòng trực tuyến cần biết

Từ những sự cố phát sinh trong quá trình xử lý đơn đặt phòng đến các chiêu thức giả mạo ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần hiểu rõ cách các nền tảng vận hành để chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

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Vì sao người dùng có thể gặp sự cố khi đặt phòng trực tuyến?

Theo phản ánh của báo Thanh Niên, cuối tháng 6 vừa qua, một gia đình ở Quảng Ninh đã gặp sự cố khi đặt phòng tại một khách sạn 5 sao ở Hà Tĩnh thông qua nền tảng Booking.com. Gia đình đã thanh toán hơn 1,4 triệu đồng, nhận mã xác nhận đặt phòng và yên tâm lên đường. Tuy nhiên, khi đến nơi làm thủ tục nhận phòng, khách sạn thông báo không có thông tin đặt phòng trên hệ thống. Để có chỗ nghỉ sau hành trình dài cùng hai con nhỏ, gia đình buộc phải thuê một phòng khác ngay tại khách sạn với mức giá hơn 2 triệu đồng.

Theo Thanh Niên, đại diện khách sạn xác nhận phản ánh của khách hàng là đúng sự việc và đã phối hợp với các bên để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ. Sau đó, Booking.com cũng xác nhận đã tiếp nhận vụ việc. Trong phản hồi gửi khách hàng, doanh nghiệp cho biết đã tiến hành hoàn tiền, đồng thời gửi lời xin lỗi và đề xuất hỗ trợ khoản chênh lệch chi phí mà gia đình phải trả để thuê phòng thay thế.

Vụ việc khép lại khi quyền lợi của khách hàng cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, câu chuyện đặt ra một vấn đề rộng hơn. Trong bối cảnh đặt phòng trực tuyến đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người, liệu việc đã nhận mã xác nhận và hoàn tất thanh toán đã đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ nhận được phòng như dự kiến?

Để trả lời câu hỏi đó, trước hết cần hiểu đúng cách các nền tảng đặt phòng trực tuyến vận hành. Booking.com là nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến do Booking.com B.V. (Hà Lan) vận hành, thuộc tập đoàn Booking Holdings Inc. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đến cuối năm 2025, nền tảng này cung cấp khoảng 4,4 triệu lựa chọn lưu trú tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời phát triển nhiều dịch vụ khác như đặt vé máy bay, thuê xe, taxi sân bay và các hoạt động du lịch.

Điều nhiều người dùng chưa thực sự để ý là Booking.com không trực tiếp sở hữu hay kinh doanh các khách sạn, resort hoặc căn hộ cho thuê. Vai trò chính của nền tảng là kết nối khách hàng với các cơ sở lưu trú. Vì vậy, thông tin về giá phòng, tình trạng phòng, chính sách thanh toán, hủy phòng hay hoàn tiền được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận giữa nền tảng và từng đối tác cung cấp dịch vụ.

Chính mô hình này khiến một giao dịch đặt phòng không chỉ có sự tham gia của người đặt và khách sạn mà còn trải qua nhiều bước xử lý dữ liệu giữa các bên liên quan. Trong phản hồi về vụ việc tại Hà Tĩnh, Booking.com cho biết ở một số trường hợp, thông tin đặt phòng có thể cần thêm thời gian để đồng bộ với hệ thống của cơ sở lưu trú. Dù đây không phải tình huống phổ biến, sự cố cho thấy ngay cả khi giao dịch được thực hiện trên một nền tảng lớn, người tiêu dùng vẫn có thể gặp những phát sinh ngoài dự kiến.

Điều đó không có nghĩa người tiêu dùng nên e ngại khi lựa chọn các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Ngược lại, đây vẫn là phương thức đặt dịch vụ thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng so sánh giá, tham khảo đánh giá và lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Tuy nhiên, trước khi hoàn tất giao dịch, người dùng nên đọc kỹ điều kiện thanh toán, chính sách hủy phòng, quy định hoàn tiền và lưu giữ đầy đủ mã xác nhận, hóa đơn cũng như các thư điện tử liên quan. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi nếu không may phát sinh tranh chấp hoặc sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trang Booking.com tiếng Việt.

Làm sao để đặt phòng trực tuyến an toàn?

Nếu phần trước cho thấy sự cố có thể phát sinh ngay trong quá trình xử lý giao dịch, thì trên thực tế, một rủi ro khác mà người dùng các nền tảng đặt phòng trực tuyến phải đối mặt là các hành vi lừa đảo trên môi trường số.

Cục An toàn thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) từng cảnh báo về tình trạng xuất hiện các website giả mạo có giao diện gần giống những nền tảng đặt phòng quốc tế nhằm đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu thanh toán. Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh khách sạn hoặc nền tảng đặt phòng để gửi email, tin nhắn thông báo đơn đặt phòng gặp trục trặc, yêu cầu xác minh thẻ, thanh toán bổ sung hoặc truy cập vào các đường dẫn giả mạo. Do nội dung thường gắn với đúng chuyến đi của khách hàng nên không ít người đã mất cảnh giác.

Mới đây, Booking.com cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh mạng khiến một số bên thứ ba có thể truy cập trái phép vào thông tin đặt phòng của khách hàng. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp và được TechCrunch đăng tải, dữ liệu có thể bị ảnh hưởng gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và chi tiết đặt phòng. Booking.com cho biết đã kiểm soát sự cố, thông báo tới khách hàng bị ảnh hưởng và khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu thẻ thanh toán lưu trữ trên hệ thống bị xâm phạm. Tuy nhiên, việc kẻ gian có được thông tin đặt phòng vẫn có thể bị lợi dụng để giả mạo khách sạn hoặc Booking.com nhằm lừa người dùng cung cấp thêm thông tin hoặc thực hiện các giao dịch ngoài quy trình chính thức.

Những vụ việc trên cho thấy, phần lớn rủi ro không xuất phát từ việc nền tảng cố tình làm sai, mà từ việc các đối tượng lợi dụng thương hiệu, dữ liệu hoặc quá trình trao đổi giữa các bên để thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với việc lựa chọn nền tảng uy tín, người tiêu dùng cũng cần chủ động bảo vệ mình trong suốt quá trình đặt phòng.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đặt phòng qua website hoặc ứng dụng chính thức, đọc kỹ điều kiện thanh toán, hủy phòng và hoàn tiền trước khi xác nhận giao dịch. Đối với các đơn đã thanh toán trước, đặc biệt vào dịp cao điểm, nên chủ động liên hệ với cơ sở lưu trú để xác nhận lại thông tin trước ngày nhận phòng. Đồng thời, cần lưu giữ email, hóa đơn và mã đặt phòng để làm căn cứ nếu phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp nhận được email, tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu thanh toán ngoài hệ thống, cung cấp thông tin thẻ ngân hàng hoặc truy cập vào đường dẫn lạ, người dùng không nên thực hiện ngay theo hướng dẫn mà cần kiểm tra lại thông tin trên ứng dụng chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú và bộ phận hỗ trợ của nền tảng để xác minh.

Đặt phòng trực tuyến vẫn là lựa chọn tiện lợi của hàng triệu du khách. Nhưng giống như nhiều giao dịch trên môi trường số, sự thuận tiện chỉ thực sự trọn vẹn khi người dùng hiểu rõ những rủi ro có thể gặp và chủ động thực hiện các bước kiểm tra cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.