Từ nay đến cuối năm, nên kinh doanh gì để kiếm tiền?

Mùa kinh doanh bắt đầu

Từ mùa tựu trường, Trung thu đến Noel rồi Tết Nguyên đán, nửa cuối năm luôn là giai đoạn sôi động nhất của thị trường tiêu dùng. Sức mua tăng lên đồng nghĩa với cơ hội kinh doanh cũng nhiều hơn.

Bánh Trung thu bắt đầu được rao bán nhiều trên chợ online

Trên các hội nhóm kinh doanh, lượng người hỏi nguồn hàng bắt đầu nhiều lên. Người tìm xưởng may balo học sinh, người hỏi nơi lấy bánh Trung thu giá sỉ, người tính chuyện bán thêm giỏ quà cuối năm. Không ít nhân viên văn phòng cũng tranh thủ buổi tối mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử hoặc nhận bán thêm một vài sản phẩm theo mùa với hy vọng có thêm nguồn thu nhập.

Nhu cầu kiếm tiền từ một công việc tay trái chưa bao giờ giảm, nhất là khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, trong khi thu nhập của nhiều người không thay đổi đáng kể. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, thị trường bây giờ không còn dễ như vài năm trước. Chỉ riêng việc bán hàng online cũng đã khác rất nhiều. Một sản phẩm đẹp chưa chắc bán được nếu không có nội dung đủ thuyết phục. Giá rẻ cũng chưa chắc thắng khi khách hàng có thể mở cùng lúc vài gian hàng để so sánh, đọc hàng chục đánh giá rồi mới quyết định bấm nút đặt mua.

Chính sự thay đổi đó khiến nhiều kinh nghiệm kinh doanh trước đây không còn đúng hoàn toàn. Có những mặt hàng từng "cháy" đơn vào dịp cuối năm nay lại bán khá chậm. Ngược lại, những sản phẩm rất bình thường hoặc những dịch vụ tưởng như nhỏ lẻ lại tìm được lượng khách ổn định nhờ đánh trúng nhu cầu mới của người tiêu dùng.

Điều đáng chú ý là sức mua trên thị trường vẫn đang duy trì xu hướng tích cực. Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,89 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy người dân vẫn chi tiêu, nhưng cách họ tiêu tiền đã thay đổi rõ rệt.

Nếu như trước đây, quyết định mua hàng nhiều khi xuất phát từ khuyến mại hoặc cảm hứng nhất thời thì nay người tiêu dùng dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu sản phẩm. Một chiếc bình giữ nhiệt vài trăm nghìn đồng cũng có thể được xem đi xem lại nhiều video đánh giá. Một hộp quà Trung thu được cân nhắc không chỉ ở giá bán mà còn ở thiết kế, câu chuyện thương hiệu, cách đóng gói và cả tốc độ giao hàng. Nhiều người sẵn sàng chờ đúng đợt giảm giá của các sàn thương mại điện tử mới đặt mua, thay vì mua ngay khi có nhu cầu.

Ở góc độ kinh doanh, đây là thay đổi rất đáng lưu ý. Người bán không còn cạnh tranh chủ yếu bằng giá mà họ cạnh tranh bằng trải nghiệm, bằng uy tín, bằng khả năng kể câu chuyện cho sản phẩm và bằng việc hiểu khách hàng của mình muốn gì. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều cửa hàng quy mô nhỏ vẫn duy trì được doanh số khá tốt, trong khi không ít người đầu tư số vốn lớn lại phải chật vật xử lý hàng tồn sau mỗi mùa bán hàng.

Mùa tựu trường sắp đến gần, sách vở và đồ dùng học tập đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Dòng tiền sẽ chảy về đâu trong những tháng cuối năm?

Nếu nhìn vào thị trường tiêu dùng, có thể thấy nửa cuối năm luôn là giai đoạn sôi động nhất. Hết mùa tựu trường lại đến Trung thu, rồi mùa cưới, Noel và Tết Nguyên đán. Mỗi thời điểm kéo theo một nhu cầu mua sắm khác nhau, tạo nên chuỗi cơ hội kinh doanh nối tiếp đến hết năm.

Thực ra, những mùa mua sắm này năm nào cũng lặp lại nhưng khác biệt nằm ở chỗ nhu cầu của người tiêu dùng đang thay đổi qua từng năm. Cùng là mùa khai giảng, nhưng nếu trước đây phụ huynh chủ yếu mua sách vở, bút, thước hay đồng phục thì nay phụ huynh sẵn sàng chi tiền mua thêm bình giữ nhiệt, hộp cơm, balo chống gù, đèn học, máy tính cầm tay hay bàn học cho trẻ....

Điều đó cũng mở ra cơ hội cho những người kinh doanh quy mô nhỏ. Họ không nhất thiết phải mở cửa hàng văn phòng phẩm mà chỉ cần chọn một nhóm sản phẩm thật cụ thể, hiểu khách hàng của mình là ai và xây dựng được kênh bán ổn định, vẫn có thể tìm được chỗ đứng trong một thị trường vốn tưởng như đã quá đông người bán.

Ngay sau mùa khai giảng là Trung thu. Nếu chỉ nhìn vào bánh Trung thu, rất dễ nghĩ đây là thị trường đã bão hòa nhưng thực tế, những năm gần đây, giá trị của món quà nhiều khi không còn nằm ở chiếc bánh. Người mua quan tâm nhiều hơn đến cách kết hợp sản phẩm, thiết kế hộp quà, câu chuyện đằng sau thương hiệu hay khả năng cá nhân hóa theo từng đối tượng nhận quà. Chính vì vậy, không ít cơ sở nhỏ lại tìm được khách nhờ những giỏ quà thiết kế riêng, hộp quà theo yêu cầu hoặc các sản phẩm thủ công có số lượng giới hạn.

Khoảng từ tháng 9 trở đi, thị trường lại chuyển sang một nhịp khác khi mùa cưới bắt đầu sôi động ở nhiều địa phương. Cùng với các dịch vụ truyền thống, hàng loạt nhu cầu mới cũng xuất hiện. Thiệp cưới thiết kế riêng, quà tặng khách mời, hoa cầm tay, video ngắn ghi lại lễ cưới hay những món quà nhỏ dành cho phù dâu, phù rể đều là những phân khúc có quy mô không lớn nhưng giá trị gia tăng khá cao. Đặc điểm của nhóm sản phẩm này là không cần nhập hàng với số lượng lớn, người bán hoàn toàn có thể làm theo đơn đặt trước, giảm đáng kể rủi ro tồn kho.

Thị trường tiếp tục nóng lên khi bước vào những tháng cuối năm, vào mùa Noel, Tết Dương lịch rồi Tết Nguyên đán tạo thành chuỗi mua sắm kéo dài gần ba tháng. Đây là thời điểm nhu cầu quà tặng, đồ trang trí, đặc sản vùng miền, giỏ quà doanh nghiệp, cây cảnh mini hay các sản phẩm cá nhân hóa tăng mạnh. Với doanh nghiệp, việc chuẩn bị quà tri ân khách hàng thường bắt đầu từ rất sớm. Với các gia đình, đây cũng là giai đoạn chi tiêu nhiều nhất trong năm cho hoạt động sum họp, biếu tặng và làm mới không gian sống.

Quan sát toàn bộ bức tranh ấy sẽ thấy một điểm chung khá rõ. Người tiêu dùng không còn chi tiền theo cảm hứng nhiều như trước. Họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho một sản phẩm nếu cảm thấy phù hợp với nhu cầu, có chất lượng tốt và mang lại trải nghiệm xứng đáng. Ngược lại, những mặt hàng chỉ cạnh tranh bằng giá ngày càng khó tạo lợi thế bền vững.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia bán lẻ cho rằng cơ hội lớn nhất của người mới kinh doanh hiện nay không nằm ở việc cố tìm một sản phẩm "độc quyền", điều thị trường còn thiếu là những người bán thực sự hiểu khách hàng của mình. Một cửa hàng chỉ bán hộp cơm cho học sinh nhưng tư vấn kỹ, giao hàng nhanh và chăm sóc sau bán tốt hoàn toàn có thể phát triển ổn định hơn một gian hàng ôm hàng trăm mã sản phẩm nhưng không tạo được sự khác biệt.

Nói cách khác, cuối năm không thiếu cơ hội kiếm tiền, điều khó hơn là chọn đúng "điểm rơi" của nhu cầu. Người bán càng tham gia sớm, càng có thời gian thử thị trường, điều chỉnh sản phẩm và xây dựng tệp khách hàng trước khi bước vào giai đoạn cạnh tranh cao nhất. Chờ đến khi một mặt hàng trở thành xu hướng trên mạng xã hội mới bắt đầu nhập hàng thì rất có thể thị trường đã bước sang giai đoạn đông người bán, biên lợi nhuận thu hẹp và rủi ro tồn kho tăng lên.