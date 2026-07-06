Từ nay việc bán hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada... sẽ thay đổi thế nào?

Cơ chế này không làm phát sinh thêm một loại thuế mới, nhưng thay đổi đáng kể cách thực hiện nghĩa vụ thuế của người bán.

Thuế được khấu trừ ngay khi giao dịch thành công

Điểm thay đổi lớn nhất của Nghị định 252 là chuyển một phần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế từ người bán sang chủ quản nền tảng thương mại điện tử.

Theo Điều 43, các nền tảng có đồng thời chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh doanh thu trên nền tảng.

Việc khấu trừ được thực hiện đối với từng giao dịch bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phát sinh doanh thu. Trong đó, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong nước, nền tảng sẽ khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định; đối với nhà cung cấp nước ngoài còn thực hiện khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Một điểm rất đáng chú ý là thời điểm khấu trừ không phải cuối tháng hay cuối năm, mà được xác định ngay khi giao dịch được nền tảng xác nhận thành công và chấp nhận thanh toán theo quy định của nền tảng. Điều này đồng nghĩa, số tiền người bán thực nhận có thể là khoản doanh thu sau khi nền tảng đã thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp thay thuế theo quy định.

Tuy nhiên, người bán cũng cần hiểu đúng rằng đây không phải quy định tăng thêm thuế, mà là thay đổi phương thức thu và nộp thuế nhằm giảm thất thu, nâng cao tính minh bạch của hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Không phải mọi nền tảng đều thuộc diện khấu trừ thuế

Một điểm dễ gây hiểu nhầm là nhiều người cho rằng tất cả các nền tảng trực tuyến đều phải thực hiện khấu trừ thuế.

Thực tế, Điều 43 quy định khá rõ đối tượng áp dụng là chủ quản nền tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán.

Điều đó có nghĩa, việc một website, ứng dụng hay nền tảng mạng xã hội có thuộc diện thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế hay không sẽ phụ thuộc vào mô hình hoạt động thực tế, đặc biệt là việc có tham gia vào quá trình đặt hàng và thanh toán hay chỉ đóng vai trò giới thiệu, kết nối người mua với người bán.

Đây là điểm người kinh doanh cần lưu ý để tránh hiểu nhầm rằng mọi giao dịch trực tuyến đều mặc nhiên được nền tảng khấu trừ thuế.

Người bán online cần đặc biệt lưu ý 6 vấn đề

Bên cạnh thay đổi về phương thức thu thuế, Nghị định cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần nắm rõ.

Thứ nhất, việc sàn nộp thay không đồng nghĩa người bán hết trách nhiệm về thuế.

Theo Điều 46, người bán vẫn phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ việc xác định nghĩa vụ thuế và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã cung cấp. Nếu khai báo sai hoặc không đầy đủ dẫn đến xác định sai số thuế phải nộp thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Thứ hai, giao dịch bị hủy hoặc khách trả hàng vẫn có cơ chế xử lý thuế.

Điều 45 quy định số thuế đã khấu trừ của các giao dịch bị hủy hoặc trả lại hàng sẽ được bù trừ với nghĩa vụ thuế của các giao dịch khác. Đồng thời, Điều 46 yêu cầu nền tảng hoàn trả đầy đủ, kịp thời số tiền thuế đã khấu trừ đối với các giao dịch bị hủy hoặc trả hàng, góp phần bảo đảm quyền lợi của người bán.

Thứ ba, việc phân loại hàng hóa, dịch vụ cần được thực hiện chính xác.

Nghị định quy định, nếu chủ quản nền tảng hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ không xác định được giao dịch là bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, hoặc không xác định được loại dịch vụ trên cơ sở dữ liệu và thông tin hiện có, thì việc tính thuế sẽ áp dụng theo mức tỷ lệ thuế cao nhất theo quy định của pháp luật thuế.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng khai báo không rõ loại hình kinh doanh để hưởng mức thuế thấp hơn.

Thứ tư, người bán cần theo dõi doanh thu thực nhận thay vì chỉ nhìn vào giá trị đơn hàng.

Do nền tảng thực hiện khấu trừ ngay tại nguồn, số tiền chuyển về tài khoản của người bán có thể không còn trùng với giá trị đơn hàng sau khi đã trừ các khoản thuế thuộc diện phải khấu trừ theo quy định.

Thứ năm, chứng từ và dữ liệu giao dịch sẽ ngày càng quan trọng.

Người bán nên lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, thông tin đơn hàng và các khoản khấu trừ để thuận tiện cho việc đối chiếu khi cần thiết.

Thứ sáu, việc kinh doanh trên môi trường số sẽ minh bạch hơn.

Khi doanh thu được ghi nhận và đối chiếu ngay trên nền tảng, khoảng trống trong quản lý thuế sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn giữa kinh doanh trực tuyến và kinh doanh truyền thống.

Không chỉ người bán, các nền tảng cũng có thêm nhiều trách nhiệm

Nghị định 252 không chỉ đặt ra nghĩa vụ đối với người bán mà còn yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện nhiều trách nhiệm mới.

Theo đó, các nền tảng phải đăng ký mã số thuế riêng phục vụ việc khai và nộp thay; thực hiện kê khai thuế theo tháng; lưu giữ dữ liệu giao dịch, hồ sơ xác định số thuế đã khấu trừ; cung cấp thông tin cho cơ quan thuế khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế.

Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh tại Việt Nam đã thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế đối với một giao dịch thì phải thông báo bằng phương thức điện tử cho chủ quản nền tảng để tránh việc một giao dịch bị khấu trừ thuế hai lần.

Những quy định này cho thấy vai trò của các nền tảng thương mại điện tử không còn dừng ở việc kết nối người mua và người bán mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống quản lý thuế của nền kinh tế số.

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những kênh kinh doanh quan trọng của nền kinh tế, với hàng triệu hộ kinh doanh, cá nhân tham gia mỗi ngày. Quy mô thị trường càng lớn thì yêu cầu quản lý càng cần được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch và công bằng.

Việc chuyển sang cơ chế khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế ngay tại nguồn được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng thất thu thuế, đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhiều cá nhân kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn cho cơ quan quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh.

Đối với người bán hàng online, điều quan trọng không phải là lo ngại sẽ phải "đóng thêm thuế", mà là chủ động thích ứng với phương thức quản lý mới: cập nhật đầy đủ thông tin kinh doanh, theo dõi doanh thu thực nhận, lưu giữ chứng từ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Khi hoạt động kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp và minh bạch, đó cũng là nền tảng để xây dựng uy tín, phát triển bền vững và tạo niềm tin với khách hàng trên môi trường số.