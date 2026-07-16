Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị

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Gia Linh

16/07/2026 8:38 PM (GMT+7)

Sự thay đổi trong nhu cầu sống đang khiến các dự án bất động sản chuyển dịch từ việc cung cấp sản phẩm nhà ở căn hộ sang kiến tạo trải nghiệm. Những không gian phục vụ sức khỏe, kết nối cộng đồng và cân bằng cuộc sống ngày càng được người mua ưu tiên.

Thay đổi khá rõ trên thị trường bất động sản

Những năm gần đây người có thu nhập tốt, đội ngũ chuyên gia hay các nhà quản lý không còn tìm kiếm một căn hộ chỉ để "ở gần nơi làm việc". Điều họ quan tâm nhiều hơn là chất lượng của quãng thời gian sau giờ làm – nơi có thể giúp cân bằng giữa công việc, sức khỏe và cuộc sống gia đình.

Đó cũng là lý do khái niệm "wellness living" hay không gian sống hướng đến sức khỏe đang dần trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn một sản phẩm bất động sản.

Trong bối cảnh khu vực Lái Thiêu đang trở thành một trong những khu vực có cực tăng trưởng mới ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, cùng lợi thế kết nối thuận tiện qua Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13 và đặc biệt là định hướng phát triển tuyến Metro số 2 (Phường Thủ Dầu Một – Phường Sài Gòn), nhu cầu về những khu căn hộ có chất lượng sống cao được dự báo sẽ ngày càng gia tăng. Với lực lượng chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, doanh nghiệp dịch vụ và cư dân thường xuyên di chuyển vào trung tâm thành phố, một nơi ở vừa thuận tiện kết nối vừa đủ riêng tư đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Định hướng tối ưu trải nghiệm sống đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia, gia đình trẻ và cư dân hiện đại. Ảnh: VX

Quan sát các khu căn hộ được thị trường đánh giá cao trong những năm gần đây, có thể thấy một điểm chung: giá trị của dự án không nằm ở việc sở hữu nhiều tiện ích, mà ở việc các tiện ích đó được sử dụng thường xuyên và thực sự cải thiện chất lượng sống, kết nối cộng đồng.

Happy One Mori được quy hoạch theo định hướng này với hơn 33 tiện ích nội khu từ hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, thư viện trẻ em, khu BBQ, không gian đọc sách, vườn nhiệt đới, working space, khu sinh hoạt cộng đồng đến các mảng xanh và không gian thư giãn. Hệ tiện ích được bố trí theo nhiều lớp trải nghiệm, phục vụ từ trẻ nhỏ, người trẻ đến các gia đình nhiều thế hệ, giúp cư dân có thể dành phần lớn thời gian tận hưởng ngay trong khuôn viên dự án thay vì phải di chuyển đến những địa điểm khác.

Điểm tạo nên dấu ấn riêng của Happy One Mori là 05 tiện ích Hi-End được phát triển theo nhu cầu của nhóm khách hàng có tiêu chuẩn sống cao.

Cụm hồ bơi nước ấm mang lại trải nghiệm sử dụng quanh năm, phù hợp với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những cư dân ưu tiên chăm sóc sức khỏe. Đây không chỉ là nơi thư giãn mà còn là không gian vận động nhẹ nhàng sau một ngày làm việc.

Cụm hồ bơi nước ấm là một trong 05 tiện ích Hi-End tại Happy One Mori, góp phần hoàn thiện trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn. Ảnh: VX


Sauna ướt & khô bổ sung giá trị chăm sóc thể chất ngay tại nơi ở, giúp cư dân tái tạo năng lượng mà không cần tìm đến các trung tâm dịch vụ bên ngoài.

Đối với giới chuyên gia và doanh nhân, hai không gian VIP Lounge và VIP Meeting Room tạo nên sự khác biệt rõ nét. Thay vì phải di chuyển đến quán cà phê hay trung tâm văn phòng, cư dân có thể tiếp khách, trao đổi công việc hoặc gặp gỡ đối tác trong một không gian riêng tư, chuyên nghiệp ngay tại dự án. Đây là xu hướng đang được nhiều khu căn hộ cao cấp trên thế giới áp dụng khi ranh giới giữa nơi ở và nơi làm việc ngày càng linh hoạt.

Trong khi đó, Golf 3D không chỉ là tiện ích giải trí mà còn phản ánh phong cách sống của nhóm cư dân hiện đại – nơi những sở thích cá nhân và các hoạt động kết nối được tích hợp ngay trong không gian sống.

Hơn 33 tiện ích nội khu được quy hoạch theo nhiều lớp trải nghiệm, hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và chất lượng sống bền vững. Ảnh: XV


Nhìn dưới góc độ đầu tư, những dự án có khả năng hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hệ tiện ích vận hành hữu dụng và kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông tương lai luôn có sức cạnh tranh bền vững hơn.

Happy One Mori đang bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai phần thân sau khi hoàn thiện các hạng mục ngầm – cột mốc cho thấy dự án ngày càng hiện hữu và tiến độ được triển khai ổn định. Bên cạnh pháp lý hoàn chỉnh, dự án còn được phát triển bởi Vạn Xuân Group với hơn 21 năm kinh nghiệm cùng hệ thống đối tác uy tín như Phước Thành, MB Bank, Long Giang Foundation, Inno và ICP Project. Những nền tảng này góp phần củng cố niềm tin về chất lượng công trình và năng lực thực thi trong mắt khách hàng.

Box:

Happy One Mori - Đón Nhịp Metro Chạm Tầm Sống Mới

- Chiết khấu đến 4% & Gói đầu tư 150 triệu đồng

- Thanh toán vượt chiết khấu lên đến 15.5%

- Tặng 20 triệu đồng khi thanh toán sớm

- Thanh toán linh hoạt chỉ 38% đến nhận nhà

- HTLS 0% trong 24 tháng

Website: happyonemori.vn

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