Từ 'ông lớn' thương mại điện tử đến việc đóng cửa Sendo Farm: Điều gì đã xảy ra với Sendo?





Sendo Farm sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 10/7

Sendo Farm khép lại sau gần 5 năm vận hành

CTCP Công nghệ Sen Đỏ vừa thông báo sẽ dừng hoạt động kinh doanh và vận hành mảng Sendo Farm kể từ ngày 10/7. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra nhằm tái cơ cấu danh mục hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới.

Ra mắt năm 2021, Sendo Farm được xây dựng như một hướng đi mới của Sendo trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến. Khác với mô hình giao hàng tận nhà phổ biến trên thị trường, Sendo Farm vận hành theo hình thức "đặt hôm nay - nhận ngày mai" tại các điểm nhận hàng gần khu dân cư nhằm giảm chi phí logistics, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm tươi sống.

Trong quá trình phát triển, nền tảng mở rộng mạng lưới lên hàng nghìn điểm nhận hàng tại nhiều địa phương, cung cấp hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu và từng phục vụ hơn 1 triệu khách hàng theo thông tin doanh nghiệp công bố.

Việc Sendo Farm dừng hoạt động vì vậy không chỉ là sự kết thúc của một ứng dụng đi chợ trực tuyến mà còn đánh dấu thêm một bước thu hẹp hoạt động của Sendo sau nhiều năm tìm kiếm hướng phát triển mới.

Ảnh chụp màn hình.

Từ kỳ vọng trở thành "đối trọng" của các sàn ngoại

Khi được thành lập năm 2012 trong hệ sinh thái FPT, Sendo từng được xem là một trong những doanh nghiệp nội địa có nhiều lợi thế để cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử.

Có giai đoạn, Sendo nằm trong nhóm những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam và từng được nhiều báo cáo thị trường xếp ở vị trí thứ hai về lượng truy cập, cạnh tranh trực tiếp với Lazada, Shopee và Tiki. Công ty cũng thu hút nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tham gia các vòng gọi vốn, qua đó được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử nội địa dẫn đầu thị trường.

Tuy nhiên, bức tranh của ngành thương mại điện tử đã thay đổi rất nhanh. Cuộc cạnh tranh không còn chỉ nằm ở việc kết nối người mua với người bán mà mở rộng sang năng lực logistics, chuỗi cung ứng, công nghệ, livestream bán hàng, thanh toán số và khả năng đầu tư dài hạn. Khi các nền tảng lớn liên tục mở rộng hệ sinh thái và tăng cường khuyến mại để thu hút người dùng, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, Sendo lựa chọn hướng đi khác. Thay vì tiếp tục cạnh tranh trực diện trên mô hình sàn thương mại điện tử tổng hợp, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang Sendo Farm với kỳ vọng tạo lợi thế ở lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu - nhóm sản phẩm có nhu cầu mua sắm thường xuyên.

Đến tháng 4/2025, Sen Đỏ chính thức dừng vận hành sàn thương mại điện tử Sendo truyền thống để tập trung nguồn lực cho Sendo Farm. Tuy nhiên, sau hơn một năm, mô hình mới cũng đi đến điểm dừng. Điều đáng chú ý là trong thông báo mới nhất, doanh nghiệp không đề cập việc chấm dứt toàn bộ hoạt động của Sen Đỏ mà chỉ cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi sau quá trình tái cơ cấu.

Sự thay đổi của một cuộc chơi

Nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện của Sendo không đơn thuần là sự đóng cửa của một nền tảng, đó là dấu hiệu cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều so với thời kỳ bùng nổ cách đây gần 10 năm.

Trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp có thể gia nhập thị trường bằng việc xây dựng nền tảng kết nối người bán và người mua. Nhưng hiện nay, lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào khả năng đầu tư vào logistics, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, livestream, hệ sinh thái thanh toán và dịch vụ hậu cần. Những yêu cầu đó khiến chi phí vận hành ngày càng lớn, trong khi áp lực duy trì tăng trưởng người dùng và doanh thu cũng cao hơn trước.

Sendo từng lựa chọn chuyển hướng sang một mô hình ngách thay vì tiếp tục tham gia cuộc đua toàn diện. Tuy nhiên, việc Sendo Farm dừng hoạt động cho thấy ngay cả những mô hình chuyên biệt cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Ở góc độ thị trường, việc một doanh nghiệp từng được xem là biểu tượng của thương mại điện tử nội địa liên tục thu hẹp hoạt động không đồng nghĩa thị trường suy giảm. Ngược lại, thương mại điện tử Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh của nền kinh tế số. Điều thay đổi là "luật chơi" đã khác khi quy mô, năng lực vận hành và sức bền tài chính ngày càng trở thành yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp.