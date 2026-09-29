Từ Phú Mỹ Hưng đến khu Nam TP.HCM: Bài toán phát triển đô thị trên nền đất lún

Tại hội thảo về sụt lún và ngập lụt TP.HCM ngày 29/9, PGS.TS Lê Trung Chơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, dẫn dữ liệu quan trắc cho thấy Phú Mỹ Hưng có tốc độ lún chậm so với nhiều khu vực ở Nam TP.HCM.

Đáng chú ý, khu đô thị này cũng ít ngập hơn nhiều khu vực lân cận. Theo ông Chơn, hơn 30 năm trước, phần lớn khu Nam Sài Gòn là vùng đất sình lầy, dân cư thưa thớt. Khi Phú Mỹ Hưng được quy hoạch, hệ thống kênh rạch được giữ lại, cùng với cây xanh và các diện tích mặt nước. Hồ Bán Nguyệt cũng đóng vai trò là một không gian trữ nước.

Điều này đồng nghĩa một phần quỹ đất không được chuyển thành diện tích xây dựng, nhưng đổi lại tạo ra dư địa cho đô thị thích ứng với nước.

Ở góc độ quy hoạch, đây là lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh giá trị đất đô thị ngày càng cao. Nếu ưu tiên khai thác tối đa diện tích thương mại trong ngắn hạn, không gian dành cho nước có thể bị thu hẹp. Nhưng khi mưa lớn, triều cường và sụt lún gia tăng, chi phí để xử lý những hệ quả phát sinh có thể trở thành áp lực lâu dài đối với hạ tầng đô thị.

Các chuyên gia cho rằng khu đô thị Phú Mỹ Hưng ít ngập hơn nhiều khu vực lân cận tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

TS Thiềm Quốc Tuấn, Trưởng khoa Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết khi Phú Mỹ Hưng được quy hoạch khoảng 30 năm trước, các chuyên gia tính đỉnh triều ở mức 1,5m và lựa chọn cao độ nền xây dựng khoảng 2m.

Khoảng chênh này đã tạo lợi thế cho khu đô thị trong nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, bài toán đang thay đổi. Đỉnh triều tại khu vực Nhà Bè có thời điểm đã lên khoảng 1,8m. Nếu mực triều tiếp tục tăng và vượt cao độ nền, lợi thế được tạo lập từ ba thập niên trước cũng sẽ dần thu hẹp.

Điều này đặt ra một vấn đề kinh tế khác: hạ tầng đô thị không thể chỉ được tính toán theo điều kiện tại thời điểm đầu tư, mà cần tính đến chi phí thích ứng trong hàng chục năm sau đó.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh Sentinel-1 trong giai đoạn 2015-2025 của PGS.TS Lê Trung Chơn và cộng sự cho thấy nhiều khu vực TP.HCM đang lún trung bình khoảng 2-5cm mỗi năm, một số điểm có thể đạt 7-8cm. Các khu vực quận 7, quận 8, Bình Tân, Nhà Bè cũ và những nơi phát triển nhanh hoặc nằm dọc sông, kênh rạch được đặc biệt lưu ý.

Sụt lún vì thế không chỉ là vấn đề địa chất. Khi cao độ mặt đất thay đổi, hiệu quả của hệ thống thoát nước, đường sá và các công trình chống ngập cũng có thể thay đổi theo.

Các chuyên gia cho rằng nếu mô hình ngập chỉ tính mưa và triều mà không cập nhật sụt lún, dự báo có thể ngày càng xa thực tế. Từ trường hợp Phú Mỹ Hưng, câu chuyện “giữ chỗ cho nước” vì vậy có thể được nhìn rộng hơn như một bài toán phân bổ nguồn lực đô thị.

Đất dành cho hồ, kênh rạch hay không gian xanh có thể không trực tiếp tạo ra diện tích kinh doanh. Nhưng trong một đô thị phải đối mặt đồng thời với sụt lún, triều cường và mưa cực đoan, những diện tích tưởng như “để trống” này lại có thể trở thành một phần của hạ tầng bảo vệ giá trị đô thị trong dài hạn.