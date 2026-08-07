Từ Thảo Điền đến Lái Thiêu: Hạ tầng luôn là "chất xúc tác" của giá trị bất động sản

+ aA -

Gia Linh

07/08/2026 6:47 PM (GMT+7)

Khi mạng lưới giao thông tiếp tục mở rộng về phía Đông Bắc, nhiều chuyên gia cho rằng những khu vực đang đón đầu quy hoạch mới như Lái Thiêu sẽ có thêm động lực để hình thành chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Happy One Mori và cơ hội đồng hành cùng quá trình hình thành giá trị mới của Lái Thiêu

Nếu nhìn lại hành trình phát triển của Thảo Điền cách đây hơn một thập kỷ, có thể thấy khu vực này từng không phải lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của Xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn mởrộng và đặc biệt là tuyến Metro số 1, Thảo Điền dần thay đổi vai trò trong cấu trúc đô thị TP.HCM. Giá trị bất động sản không tăng chỉ vì có metro, mà bởi hạ tầng đã thay đổi cách con người di chuyển, lựa chọn nơi ở và hình thành những cộng đồng cư dân mới.

Đó cũng là quy luật đang diễn ra tại nhiều đô thị trên thế giới: giao thông công cộng không đơn thuần rút ngắn khoảng cách, mà còn tái định hình giá trị của không gian đô thị.

Chuyên gia cho rằng những khu vực đang đón đầu quy hoạch mới như Lái Thiêu sẽ có thêm động lực để hình thành chu kỳ tăng trưởng bền vững. Ảnh: VXG


Ở TP.HCM, xu hướng này tiếp tục được thể hiện qua định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Theo chủ trương nghiên cứu mới, tuyến metro phường ThủDầu Một – TP.HCM được đề xuất kéo dài từ khu vực Hiệp Bình Phước đến ga Tao Đàn, đưa tổng chiều dài lên gần 39 km và kết nối trực tiếp với vùng lõi trung tâm thành phố.

Song song với đó, tuyến metro dự kiến đi qua nhiều khu vực phát triển quan trọng, trong đó có phường Lái Thiêu. Đây được xem là một trong những yếu tố có khả năng nâng cao năng lực kết nối của khu vực trong dài hạn.

Điều đáng chú ý là hạ tầng thường không tạo ra giá trịngay lập tức. Giá trị hình thành khi giao thông thuận lợi kéo theo dân cư, dịch vụ, thương mại và hệ sinh thái đô thị phát triển. Đó mới là nền tảng giúp bất động sản duy trì sức hút qua nhiều chu kỳ.


Từ góc nhìn đó, Lái Thiêu đang hội tụ nhiều điều kiện tương đồng với những khu vực từng bứt phá nhờ hạ tầng. Không chỉ nằm trên trục kết nối Đại lộ Bình Dương, Happy One Mori còn tọa lạc trên đường Lái Thiêu 14 – tuyến đường được quy hoạch mở rộng trong tương lai, góp phần hoàn thiện khả năng kết nối nội khu và gia tăng tính thuận tiện cho cư dân.

Happy One Mori đồng hành cùng giá trị phát triển của đô thị. Ảnh: VXG


Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào yếu tố hạ tầng thì vẫn chưa đủ để đánh giá tiềm năng của một dự án.

Theo các chuyên gia nghiên cứu thị trường, những dự án giữ được giá trị lâu dài thường hội tụ ba yếu tố: hạ tầng đang phát triển, cộng đồng cư dân chất lượng và môi trường sống có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nhiều năm tới.

Happy One Mori được định hướng theo chính triết lý đó

Dự án quy hoạch 33 tiện ích nội khu cùng 5 tiện ích Hi-end, hướng đến việc hình thành một không gian sống chất lượng cho nhóm gia đình trẻ, chuyên gia và cư dân hiện đại. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn nơi ở dựa trên trải nghiệm sống nhiều hơn là khoảng cách địa lý đơn thuần.

Hệ tiện ích chất lượng cao tại dự án còn là “biểu tượng” đặc trưng vùng Lái Thiêu. Ảnh: VXG


Lái Thiêu hôm nay không phải là Thảo Điền của mười năm trước, bởi mỗi khu vực có những điều kiện phát triển riêng. Tuy nhiên, điểm tương đồng nằm ở chỗ cả hai đều được hưởng lợi từ quá trình đầu tư hạ tầng và sự thay đổi trong cấu trúc đô thị. Khi những tuyến giao thông chiến lược dần hình thành, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn nhất; thay vào đó, chất lượng kết nối và khả năng đáp ứng nhu cầu sống mới là yếu tố quyết định giá trị của bất động sản.

Ở góc nhìn đó, Happy One Mori không chỉ là một dự án đang được xây dựng. Đây là tài sản đang đồng hành cùng quá trình phát triển của một khu vực được định hướng nâng cấp mạnh về hạ tầng và chất lượng đô thị. Với những nhà đầu tư hướng đến giá trị bền vững, việc đón đầu một chu kỳ phát triển mới luôn quan trọng hơn việc chờ đợi khi mọi lợi thế đã trở nên hiển hiện.

Box:

Happy One Mori - Đón Nhịp Metro Chạm Tầm Sống Mới

- Shop 2 tầng từ 128m2, giá từ 6,5 tỷ đồng/căn

- Chiết khấu đến 4% & Gói đầu tư đến 350 triệu đồng

- Thanh toán vượt chiết khấu lên đến 15.5%

- Tặng 20 triệu đồng khi thanh toán sớm

- Thanh toán linh hoạt chỉ 20% đến khi nhận nhà

- HTLS 0% trong 36 tháng

Website: happyonemori.vn

#Vanxuangroup #Happyone #Happy Mori

Tham khảo thêm
Khách hàng Happy One Central thanh toán sớm nhận lộc xuân từ chủ đầu tư

Khách hàng Happy One Central thanh toán sớm nhận lộc xuân từ chủ đầu tư

07/08/2026 6:47 PM

Bùng nổ sự kiện kick-off dự án Happy One Central với chủ đề “Comeback to the Roar”

Bùng nổ sự kiện kick-off dự án Happy One Central với chủ đề “Comeback to the Roar”

07/08/2026 6:47 PM

Icon
Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.

Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view

Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view

Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, diễn viên Ngân Hòa đã có những chia sẻ cởi mở về nghề, về trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt những biến cố mà nữ diễn viên gặp phải.

Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”

Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”

Leo đèo nhẹ nhàng, ôm cua ổn định, kết hợp cùng chi phí năng lượng gần như bằng 0, VinFast VF MPV 7 đang được nhiều gia đình ưu tiên cho những chuyến du lịch đường dài trong mùa hè.

Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị

Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị

Sự thay đổi trong nhu cầu sống đang khiến các dự án bất động sản chuyển dịch từ việc cung cấp sản phẩm nhà ở căn hộ sang kiến tạo trải nghiệm. Những không gian phục vụ sức khỏe, kết nối cộng đồng và cân bằng cuộc sống ngày càng được người mua ưu tiên.

Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?

Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?

Trong khi sức mua trên thị trường bất động sản phía Nam chưa thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục đưa dự án mới ra thị trường và chuẩn bị quỹ hàng cho những tháng cuối năm. Đằng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư và cuộc tái cấu trúc chiến lược của các doanh nghiệp địa ốc.

Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

Thông tư 91/2026/TT-BTC, người nộp thuế có thể được cơ quan thuế xác định thuộc nhóm rủi ro cao nếu có một trong các dấu hiệu sau.

Thời sự

Nới điều kiện mua nhà ở xã hội tại TP.HCM: Thị trường chờ cú hích từ nguồn cung

Nới điều kiện mua nhà ở xã hội tại TP.HCM: Thị trường chờ cú hích từ nguồn cung

Agimexpharm, Dược phẩm Nam Hà và hai doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

Agimexpharm, Dược phẩm Nam Hà và hai doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

Elon Musk lên tiếng về tin bán chi nhánh Tesla ở Trung Quốc

Elon Musk lên tiếng về tin bán chi nhánh Tesla ở Trung Quốc

Thị trường 24h

Đồ dùng học sinh khuyến mại ngập thị trường, phụ huynh vẫn dè sẻn chi tiêu

Đồ dùng học sinh khuyến mại ngập thị trường, phụ huynh vẫn dè sẻn chi tiêu

Tin hot thị trường ngày 6/8: Tiếp tục xác minh quảng cáo “retinol bọc vi nang” của mỹ phẩm Candid

Tin hot thị trường ngày 6/8: Tiếp tục xác minh quảng cáo “retinol bọc vi nang” của mỹ phẩm Candid

Giá bạc hôm nay 6/8: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, tiến sát mốc quan trọng 60 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 6/8: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, tiến sát mốc quan trọng 60 USD/ounce

Chuyển động Đông Bắc

Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”

Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển thực phẩm gia cầm lậu

Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển thực phẩm gia cầm lậu

Quảng Ninh phát động đợt thi đua hướng tới vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Quảng Ninh phát động đợt thi đua hướng tới vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Đô thị - Địa ốc

Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư

Chỉnh trang nhà ven kênh rạch: TP.HCM tính bài toán vốn, đất và tái định cư

Căn hộ vùng ven TP.HCM bước vào cuộc đua giá mới, lợi thế 'rẻ hơn trung tâm' dần biến mất

Căn hộ vùng ven TP.HCM bước vào cuộc đua giá mới, lợi thế "rẻ hơn trung tâm" dần biến mất

Linh hoạt chuyển đổi nhà ở: Đòn bẩy mới cho thị trường bất động sản TP.HCM

Linh hoạt chuyển đổi nhà ở: Đòn bẩy mới cho thị trường bất động sản TP.HCM

Đầu tư - Tài chính

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra đồng memecoin mang hình ảnh Tổng thống Trump

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra đồng memecoin mang hình ảnh Tổng thống Trump

Hàn Quốc quay lại “săn vàng” sau 13 năm: Thị trường sắp có sóng tăng lớn?

Hàn Quốc quay lại “săn vàng” sau 13 năm: Thị trường sắp có sóng tăng lớn?

Amazon vừa báo lãi lớn, Jeff Bezos lập tức chuẩn bị “chốt lời” hơn 4 tỷ USD cổ phiếu khiến nhà đầu tư “mất hứng”

Amazon vừa báo lãi lớn, Jeff Bezos lập tức chuẩn bị “chốt lời” hơn 4 tỷ USD cổ phiếu khiến nhà đầu tư “mất hứng”

Xe & Số

Walt Disney và TikTok bắt tay nhau lần đầu tiên, người sáng tạo nội dung có lợi ích bất ngờ

Walt Disney và TikTok bắt tay nhau lần đầu tiên, người sáng tạo nội dung có lợi ích bất ngờ

Ngân hàng Thế giới: AI mở ra 'phao cứu sinh' cho các nền kinh tế mới nổi

Ngân hàng Thế giới: AI mở ra "phao cứu sinh" cho các nền kinh tế mới nổi

Taxi bay điện sắp “đổ bộ” New York, giá chỉ ngang cuốc xe Uber

Taxi bay điện sắp “đổ bộ” New York, giá chỉ ngang cuốc xe Uber

Tiếp thị - Bán hàng

Xu hướng mua sắm online thành kênh bán lẻ chủ lực tại TP.HCM

Xu hướng mua sắm online thành kênh bán lẻ chủ lực tại TP.HCM

Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò cuốn lá lốt thơm nức, canh bí xanh ngọt mát

Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò cuốn lá lốt thơm nức, canh bí xanh ngọt mát

Ai đang sở hữu địa điểm mệnh danh 'đắt nhất Việt Nam'?

Ai đang sở hữu địa điểm mệnh danh "đắt nhất Việt Nam"?

Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

Báo nước ngoài tiết lộ đột phá chấn động biến thành phố biển Việt Nam thành 'thiên đường giải trí' không ngủ hút khách

Báo nước ngoài tiết lộ đột phá chấn động biến thành phố biển Việt Nam thành "thiên đường giải trí" không ngủ hút khách

'Bắt tay' tạo hệ sinh thái, doanh nghiệp du lịch TP.HCM tìm động lực tăng trưởng mới

"Bắt tay" tạo hệ sinh thái, doanh nghiệp du lịch TP.HCM tìm động lực tăng trưởng mới

Không phải Phú Quốc, hòn đảo nhỏ đẹp như phim này của Việt Nam bất ngờ 'hot', khách nước ngoài đổ xô đến

Không phải Phú Quốc, hòn đảo nhỏ đẹp như phim này của Việt Nam bất ngờ "hot", khách nước ngoài đổ xô đến

Media

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã

Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh

Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh

Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua

Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua

Góc nhìn thị trường

Tăng mức phạt, thực phẩm bẩn có hết đường sống?

Tăng mức phạt, thực phẩm bẩn có hết đường sống?

Vì sao Shop Mall trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ngày càng bán chạy?

Vì sao Shop Mall trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ngày càng bán chạy?

Vì sao Shopee, TikTok Shop, Lazada đồng loạt siết định danh người bán?

Vì sao Shopee, TikTok Shop, Lazada đồng loạt siết định danh người bán?

Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.

Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view

Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view

Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, diễn viên Ngân Hòa đã có những chia sẻ cởi mở về nghề, về trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt những biến cố mà nữ diễn viên gặp phải.

Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”

Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”

Leo đèo nhẹ nhàng, ôm cua ổn định, kết hợp cùng chi phí năng lượng gần như bằng 0, VinFast VF MPV 7 đang được nhiều gia đình ưu tiên cho những chuyến du lịch đường dài trong mùa hè.

Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị

Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị

Sự thay đổi trong nhu cầu sống đang khiến các dự án bất động sản chuyển dịch từ việc cung cấp sản phẩm nhà ở căn hộ sang kiến tạo trải nghiệm. Những không gian phục vụ sức khỏe, kết nối cộng đồng và cân bằng cuộc sống ngày càng được người mua ưu tiên.

Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?

Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?

Trong khi sức mua trên thị trường bất động sản phía Nam chưa thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục đưa dự án mới ra thị trường và chuẩn bị quỹ hàng cho những tháng cuối năm. Đằng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư và cuộc tái cấu trúc chiến lược của các doanh nghiệp địa ốc.

Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

Thông tư 91/2026/TT-BTC, người nộp thuế có thể được cơ quan thuế xác định thuộc nhóm rủi ro cao nếu có một trong các dấu hiệu sau.