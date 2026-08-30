Từ vùng mỏ đến Xứ Lạng, hơn 38.000 bước chân hòa chung nhịp “Cùng Việt Nam tiến bước”
Hoàng Tính - Quang Sơn
30/08/2026 9:37 AM (GMT+7)
Sáng 30/8, hơn 38.000 người tại Quảng Ninh và Lạng Sơn đã cùng hòa nhịp trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. Từ vùng mỏ đến Xứ Lạng, những bước chân nối dài không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn gửi đi thông điệp về lối sống xanh, đoàn kết và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.
Hơn 7.000 người Lạng Sơn cùng “Cùng Việt Nam tiến bước”
Có mặt từ rất sớm tại chương trình, em Vũ Bảo Nguyên (6 tuổi, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh) không giấu nổi sự háo hức. Bảo Nguyên chia sẻ: “Năm nay con 6 tuổi, hàng ngày con vẫn đi bộ cùng mẹ để tập thể dục. Hôm nay con rất vui vì được tham gia chương trình, đã thức dậy sớm từ 5h00 để cùng mẹ tới đây”.
Đồng hành cùng con gái, chị Phạm Thị Trà My hào hứng cho biết đây là lần thứ hai chị tham gia sự kiện. "Rất vui vì lần này cả hai mẹ con cùng đồng hành. Qua chương trình, tôi hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc đi bộ mang lại cho sức khỏe và đã duy trì thói quen rèn luyện này hằng ngày”.
Không chỉ thu hút các bạn nhỏ và giới trẻ, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bác, các cô chú lớn tuổi. Bà Phạm Thanh Huyền ở đường Đặng Văn Ngữ, phường Kỳ Lừa cho biết: "Dù đã về hưu nhưng tôi vẫn giữ thói quen rèn luyện thể thao. Hôm nay, tôi cùng nhóm khoảng 60 người đã tập trung từ 4h30 để di chuyển tới điểm hẹn. Tôi thấy đây là hoạt động rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với lứa tuổi của chúng tôi".
Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Lạng Sơn phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: “Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam. Đây là dịp để mỗi chúng ta nâng cao nhận thức, rèn luyện sức khỏe không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của quê hương, đất nước”.
Sự kiện là một mắt xích quan trọng kết nối với chương trình chung trên cả nước, thu hút hơn 7.000 người tham gia (5.000 người trực tiếp tại điểm cầu chính đường Hùng Vương và 2.000 người ở xã, phường).
Đúng 6h00 sáng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo quần chúng nhân dân tại điểm cầu Lạng Sơn đã theo dõi tín hiệu truyền hình trực tiếp lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trước khi bước vào hành trình đi bộ.
Với thông điệp chủ đạo “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, sự kiện không chỉ khuyến khích thói quen vận động rèn luyện thân thể mà còn hướng tới mục tiêu xác lập Kỷ lục Guinness thế giới.
Quảng Ninh có hơn 31.000 người hưởng ứng “10 tỷ bước xanh”
Tại Quảng Ninh, sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tham gia. Ngay từ sớm, các khối lực lượng đã tập trung đông đủ, hào hứng chuẩn bị cho hành trình đi bộ đồng hành.
Hoạt động đi bộ không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng một phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, giảm phát thải và chung tay hướng tới mục tiêu Net Zero.
Để hưởng ứng sự kiện, đông đảo người dân Quảng Ninh đã đăng ký, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức của chương trình. Những bước đi tích cực của người dân vùng đất mỏ đã góp phần không nhỏ vào kết quả chung vượt mốc 1,2 tỷ bước chân toàn quốc ngay trước giờ khai mạc.
Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” tại Quảng Ninh không chỉ là hoạt động thể thao quần chúng đơn thuần, mà còn thể hiện tinh thần đại đoàn kết, ý chí gắn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, cùng đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
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