Tương lai của giá dầu có thể phụ thuộc vào Trung Quốc

Tàu dầu và tàu hàng vẫn neo đậu trong eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman. Ảnh: GI.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới, đã dốc toàn lực để bảo toàn nguồn cung khi cuộc chiến ở Iran làm gián đoạn nguồn cung hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bằng cách cắt giảm nhập khẩu, dựa vào nguồn dự trữ khổng lồ và sử dụng nhiều năng lượng sạch hơn, Trung Quốc đã có thể giảm thiểu, nếu không muốn nói là loại bỏ hoàn toàn, tác động của giá dầu tăng cao trong nước.

Những hành động đó cũng đã tác động đến thị trường toàn cầu.

Sau hơn 3 tháng chiến tranh, một số nhà phân tích dự đoán giá dầu có thể tăng vọt lên tới 200 USD một thùng trong năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi tổng lượng dầu thiếu hụt ước tính đã vượt quá 1 tỷ thùng, giá dầu thô vẫn tương đối ổn định. Nhiều nhà phân tích chỉ ra Trung Quốc là nguyên nhân chính.

“Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động cho phần còn lại của châu Á… qua đó giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu” - Daan Walter, chuyên gia tư vấn tại Ember, một viện nghiên cứu về năng lượng, cho biết.

Hôm thứ Hai 22/6, giá dầu Brent, chuẩn mực toàn cầu, đã giảm xuống dưới 78 USD một thùng do kỳ vọng rằng eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới, có thể sớm nối lại hoạt động giao thương bình thường. Giá dầu Brent đã giao dịch dưới 70 USD một thùng trong những tuần trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, và đạt mức cao nhất trong bốn năm là 114 USD một thùng vào đầu tháng Năm.

Các nhà phân tích cho rằng, với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, chính sách và mô hình tiêu thụ của nước này sẽ đóng vai trò then chốt đối với thị trường, bất kể eo biển Hormuz mở cửa trở lại nhanh đến mức nào.

"Bàn tay vô hình" của Trung Quốc

Trong một báo cáo nghiên cứu hồi đầu tháng này, các nhà phân tích của Societe Generale cho biết, việc nguồn cung dầu thô toàn cầu giảm 7% do lệnh cấm vận của các nước Ả Rập năm 1973 đã dẫn đến giá dầu tăng 134%. Tuy nhiên, giá dầu không tăng mạnh như vậy trong suốt cuộc chiến ở Iran, mặc dù cuộc xung đột này đã ảnh hưởng đến 14% nguồn cung toàn cầu.

Họ cho rằng sự mâu thuẫn này phần lớn là do Trung Quốc, được coi là "bàn tay vô hình đang tái cân bằng thị trường", nhờ khả năng hạn chế nhập khẩu dầu khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày - một lượng gần bằng tổng nhu cầu dầu thô của Nhật Bản.

Trung Quốc đã có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ vì một số lý do. Trước chiến tranh, Trung Quốc đã tích trữ dầu thô, được hỗ trợ bởi nguồn cung dầu giá rẻ từ Nga và Iran (các nước bị cấm vận), theo Janiv Shah, phó chủ tịch phụ trách thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy.

Hiện tại, nước này đang nắm giữ hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ thương mại và chiến lược, bắt đầu được khai thác từ tháng 5, theo các nhà phân tích.

“Trung Quốc đã từng đặt mức giá sàn” - ông Shah nói. “Năm nay, xu hướng đó đã đảo ngược”.

Chính phủ cũng hạn chế xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như dầu diesel và xăng để đảm bảo nguồn cung trong nước. Điều này đã làm giảm động lực mua dầu thô từ thị trường toàn cầu của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc, do lợi nhuận thấp hơn và bị cô lập khỏi thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc đã bù đắp nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch của nước này. Hiện nay, khoảng một nửa số xe ô tô chở khách mới bán ra ở Trung Quốc là xe năng lượng mới. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đội xe điện của Trung Quốc đã giúp giảm tiêu thụ dầu khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái.

“Đây thực sự là một van xả áp tuyệt vời cho thị trường dầu thô toàn cầu” - David Fishman, một chuyên gia tại Lantau Group chuyên về lĩnh vực năng lượng và điện lực của Trung Quốc, cho biết.

Ông cho rằng, mặc dù giá cả tăng cao có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu từ người tiêu dùng và các nhà máy lọc dầu, nhưng khả năng của Trung Quốc trong việc giảm thiểu cú sốc nguồn cung toàn cầu có thể bị hạn chế bởi lượng dự trữ nhiên liệu mà nước này có thể duy trì.

Từ thiếu hụt đến dư cung

Muyu Xu, nhà phân tích nghiên cứu dầu thô cấp cao tại Kpler, một nền tảng thông tin tình báo về hàng hóa, cho biết nguồn cung dư thừa có thể xuất hiện ngay trong tháng tới. Nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại nhanh chóng, điều đó có nghĩa là 100 triệu thùng dầu bị mắc kẹt sẽ được bơm trở lại thị trường, bà nói.

Trong khi đó, Iran có thể sẽ mạnh mẽ đẩy mạnh sản lượng dầu của mình, đặc biệt nếu lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Nhưng điều đó cũng có thể khiến dầu của Iran trở nên kém hấp dẫn hơn đối với Trung Quốc, quốc gia đã mua dầu với giá chiết khấu vì Iran, dưới lệnh trừng phạt, có rất ít phương tiện bán hàng khác.

Tuy nhiên, ông Xu nói thêm rằng nhiều quốc gia đã đáp ứng đủ nhu cầu dầu thô cho mùa hè và Trung Quốc một lần nữa có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục sự cân bằng cho thị trường.

“Tình hình hiện nay hoàn toàn khác so với chỉ hai tháng trước” - bà Xu nói. “Hiện tại, quốc gia có khả năng hấp thụ lượng cung dư thừa là Trung Quốc. Nhưng vấn đề là: Trung Quốc muốn mua gì?”.



