Tuyên chiến với Elon Musk: Jeff Bezos tung xe tự lái Zoox đấu Tesla, kích hoạt dự án Sao Hỏa đấu SpaceX

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Zoox trình làng Robotaxi nâng cấp: Tham vọng bám đuổi Tesla và Waymo

Zoox tuần này đã chính thức công bố phiên bản cải tiến mới nhất của dòng xe tự lái Robotaxi, đồng thời khẳng định nhà máy của hãng đã sẵn sàng xuất xưởng hơn 100 chiếc thuộc thế hệ này.

Mặc dù phần cứng cốt lõi được giữ nguyên, phiên bản nâng cấp này tập trung tối ưu hóa trải nghiệm và sự thoải mái cho hành khách. Cụ thể, Zoox đã tích hợp màn hình cảm ứng thế hệ mới và hệ thống âm thanh hai chiều cải tiến. Xe vẫn giữ nguyên thiết kế đối xứng hai đầu độc đáo (chạy được cả hai hướng mà không cần quay đầu), trang bị hệ thống tự lái tích hợp cảm biến LiDAR và không gian nội thất gồm 4 ghế ngồi đối diện nhau.

Đáng chú ý, Zoox tiết lộ đã cán mốc 500.000 chuyến đi kể từ khi triển khai dịch vụ tại Las Vegas. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân với Waymo (thuộc sở hữu của Alphabet) - "ông trùm" đang vận hành tại hơn 10 thành phố lớn ở Mỹ với hiệu suất 500.000 chuyến đi mỗi tuần.

Ở một diễn biến khác, tham vọng Robotaxi của Tesla cũng vừa nhận được cú hích lớn khi dòng xe Cybercab của hãng được Giám đốc Điều hành Sở Giao thông Vận tải bang Texas (DOT) dành nhiều lời khen ngợi.

Blue Origin phô diễn công nghệ Sao Hỏa "nắn gân" SpaceX

Sau khi giành được các hợp đồng thám hiểm Mặt Trăng béo bở từ NASA vào tháng trước, Blue Origin tiếp tục phô trương sức mạnh công nghệ hướng tới Sao Hỏa qua một bài đăng trên mạng xã hội X.

Giám đốc Điều hành (CEO) Dave Limp đã trực tiếp giới thiệu thiết bị Quỹ đạo Viễn thông Sao Hỏa Blue Ring (MTO). Hệ thống này không chỉ cung cấp lực đẩy và duy trì liên lạc thông suốt với Trái Đất, mà còn giúp "đơn giản hóa các yêu cầu kỹ thuật cho các thiết bị bay quỹ đạo và thiết bị đổ bộ" trên bề mặt Hành tinh Đỏ. Theo ông Limp, thiết bị này sở hữu khả năng chụp ảnh độ phân giải cao thế hệ mới, giám sát thời tiết, bão bụi và lập bản đồ băng để tìm kiếm nguồn nhiên liệu.

Phía Blue Origin khẳng định thêm, vệ tinh này cho phép tối ưu hóa các cửa sổ phóng tiêu chuẩn lên Sao Hỏa và giúp thiết bị nhanh chóng đi vào quỹ đạo ban đầu của hành tinh này một cách chính xác. Hệ thống sử dụng động cơ đẩy hỗn hợp (cả điện và hóa học), giúp tối ưu hóa hiệu suất và tải trọng trong suốt hành trình liên hành tinh.

Cần biết rằng, Sao Hỏa vốn là "giấc mơ lớn nhất" của CEO Elon Musk và SpaceX. Thậm chí, gói thù lao khổng lồ của ông Musk tại Tesla cũng gắn liền với một cột mốc mang tính viễn tưởng: thiết lập một thuộc địa 1 triệu dân trên Sao Hỏa. Động thái mới của Blue Origin được xem là lời thách thức trực diện vào tham vọng độc tôn này.

Phản kích từ SpaceX: Thử nghiệm kén tàu Starfall và huy động dòng vốn kỷ lục

Không chịu lép vế trước đối thủ, SpaceX - "gã khổng lồ" dẫn đầu ngành không gian - vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong mục tiêu vận chuyển tải trọng quỹ đạo. Hãng đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 từ Trạm lực lượng không gian Mũi Canaveral để thử nghiệm "Starfall" - một loại kén tàu hình đĩa không người lái được thiết kế riêng cho việc vận chuyển hàng hóa từ ngoài vũ trụ hồi quy về Trái Đất.

Song song với bước tiến công nghệ, SpaceX cũng vừa huy động thành công hơn 25 tỷ USD thông qua hình thức phát hành trái phiếu cao cấp không tài sản đảm bảo. Công ty cho biết số tiền này sẽ được dùng để tất toán các khoản vay bắc cầu. Trước đó, SpaceX cũng đã bỏ túi gần 86 tỷ USD sau thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công rực rỡ.