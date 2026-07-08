Tuyến tàu xuyên Việt dài hơn 1.700 km được báo Mỹ vinh danh đẹp bậc nhất thế giới

Hình ảnh bên ngoài đoàn tàu Thống nhất Việt Nam dọc theo bờ biển. Ảnh: Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images

Trong bài viết đăng ngày 5/7, Travel + Leisure nhận định tàu hỏa luôn mang đến một trải nghiệm lãng mạn và thư thái mà máy bay hay ô tô khó có thể thay thế. Trong số rất nhiều tuyến đường sắt nổi tiếng trên thế giới, tuyến Bắc – Nam của Việt Nam được xem là một "viên ngọc bị đánh giá thấp", xứng đáng để du khách quốc tế trải nghiệm ít nhất một lần.

Hành trình xuyên Việt dài hơn 30 giờ

Tàu Thống Nhất nối Hà Nội và TP.HCM trên quãng đường khoảng 1.725 km. Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy theo cả hai chiều Bắc – Nam, đưa hành khách băng qua những cánh đồng lúa, dãy núi và các cung đường ven biển tuyệt đẹp. Vé được bán theo từng chặng, giúp du khách dễ dàng dừng chân khám phá các điểm đến rồi tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.

Theo Travel + Leisure, nếu đi toàn tuyến, hành trình kéo dài hơn 30 giờ. Tuy nhiên, đây không phải là chuyến đi để "đến nơi thật nhanh", mà là cơ hội tận hưởng phong cảnh thay đổi liên tục qua từng ô cửa sổ.

Đối với các chặng đi đêm, tạp chí khuyến nghị nên chọn khoang nằm bốn giường có điều hòa, đệm, gối và cửa khóa riêng để có trải nghiệm thoải mái hơn. Trên tàu còn phục vụ các món ăn Việt Nam nóng vào giờ ăn chính cùng xe bán đồ ăn nhẹ.

Hà Nội - điểm khởi đầu giàu bản sắc

Đường phố Hà Nội. Ảnh Irjaliina Paavonpera/Travel + Leisure

Điểm xuất phát của hành trình là ga Hà Nội, nằm ở quận Hoàn Kiếm. Travel + Leisure khuyến khích du khách dành vài ngày khám phá khu phố cổ với 36 phố phường, dạo quanh hồ Hoàn Kiếm hay thưởng thức múa rối nước.

Chuyên gia du lịch Duncan Greenfield-Turk gợi ý du khách nên thưởng thức chả cá tại phố Hàng Sơn, ghé thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám và kết thúc buổi tối bên hồ Hoàn Kiếm khi thành phố lên đèn.

Huế - dấu ấn cố đô

Cố đô Huế. Ảnh VU PHAM VAN/Getty Images

Sau một đêm trên tàu, du khách sẽ đến Huế, cố đô của triều Nguyễn.

Theo Travel + Leisure, Hoàng thành Huế là một trong những di sản bị đánh giá thấp nhất châu Á. Bên cạnh Đại Nội, du khách còn có thể khám phá các lăng tẩm triều Nguyễn hoặc trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương lúc hoàng hôn.

Ẩm thực Huế cũng được đánh giá là một trong những điểm nhấn của hành trình, với các món đặc sản như bún bò Huế, bánh khoái hay cơm hến.

Đèo Hải Vân – đoạn đường đẹp nhất tuyến

Cầu Rồng, Đà Nẵng. Ảnh Irjaliina Paavonpera/Travel + Leisure

Chặng từ Huế đến Đà Nẵng chỉ dài khoảng 2,5 giờ nhưng được đánh giá là đẹp nhất toàn tuyến.

Đoàn tàu men theo sườn núi của đèo Hải Vân, một bên là núi, một bên là biển xanh, tạo nên những khung cảnh được nhiều du khách ví như "cửa sổ ngắm cảnh đẹp nhất Việt Nam".

Đến Đà Nẵng, du khách có thể nghỉ dưỡng tại bãi biển Mỹ Khê hoặc tiếp tục di chuyển tới Hội An, cách thành phố khoảng 30 km. Theo các chuyên gia, thời điểm phố cổ Hội An đẹp nhất là khi đèn lồng được thắp sáng vào buổi tối.

Nha Trang và TP.HCM khép lại hành trình

Thành phố biển Nha Trang tuyệt đẹp. Ảnh Mastervideoshar/Getty Images

Rời Đà Nẵng, đoàn tàu tiếp tục chạy dọc bờ biển miền Trung trước khi đến Nha Trang – thành phố biển nổi tiếng với những bãi cát dài, đảo san hô và quần thể tháp Chăm Po Nagar.

Điểm dừng cuối cùng là TP.HCM, nơi du khách có thể khám phá Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – những địa danh phản ánh lịch sử và sự phát triển của thành phố lớn nhất Việt Nam.

Nên đi vào thời điểm nào?

Một người đàn ông nhìn qua cửa sổ trong khoang ngủ của tàu hỏa Bắc - Nam. Ảnh Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images

Theo Travel + Leisure, thời gian thích hợp nhất để trải nghiệm tuyến tàu Bắc – Nam là từ tháng 11 đến tháng 4, khi khu vực miền Trung và miền Nam có thời tiết khô ráo, dễ chịu.

Trong khi đó, miền Bắc từ tháng 12 đến tháng 2 có thể se lạnh và nhiều sương mù, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Du khách được khuyến cáo hạn chế đi vào khoảng tháng 9 và tháng 10 vì đây là mùa mưa bão ở nhiều địa phương dọc tuyến đường sắt.