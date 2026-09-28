Tỷ phú 81 tuổi không có người thừa kế, đổ hàng chục triệu USD hồi sinh "thị trấn ma"

Tỷ phú 81 tuổi John Poindexter. Ảnh Fortune/Getty Images/Matthew Busch

Cuộc chuyển giao tài sản trị giá khoảng 124.000 tỷ USD giữa các thế hệ đang diễn ra tại Mỹ khi thế hệ baby boomer lần lượt để lại tài sản cho con cháu. Nhưng tỷ phú 81 tuổi John Poindexter lại không có người thừa kế trực tiếp.

Thay vì để khối tài sản khổng lồ chuyển cho con cái, ông Poindexter đang dành một phần gia sản cho một dự án khá đặc biệt ở vùng Tây Texas.

Shafter là một thị trấn khai mỏ cũ thuộc hạt Presidio. Dân số của cả hạt này chỉ khoảng 5.433 người vào năm 2025, giảm 11,4% so với năm 2020 và thấp hơn nhiều so với mức 7.818 người năm 2010.

Thu nhập hộ gia đình trung vị tại đây chỉ khoảng 43.802 USD/năm, gần một nửa mức trung vị của Mỹ. Gần 1/5 dân số sống dưới mức nghèo và mật độ dân cư chỉ khoảng 1,6 người/km².

Tỷ phú muốn hồi sinh thị trấn chỉ còn 25 người

Bất chấp những con số trên, ông Poindexter vẫn đặt cược vào Shafter.

Theo hồ sơ thuế do ProPublica tổng hợp, từ cuối năm 2020, Tidewater and Big Bend Foundation của ông đã nhận gần 67 triệu USD tiền đóng góp. Riêng năm tài chính kết thúc vào tháng 11/2024, quỹ nhận 20,6 triệu USD và báo cáo tài sản ròng 62,5 triệu USD.

Dự án lớn nhất của quỹ là Shafter, thị trấn khai thác bạc trước đây hiện chỉ còn khoảng 25 cư dân.

Theo kế hoạch, nơi đây sẽ được xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng kết hợp bảo tàng lịch sử sống. Một quán rượu, cửa hàng tổng hợp và bưu điện cũ sẽ được phục dựng, cùng khoảng một chục ngôi nhà bằng gạch đất để du khách có thể lưu trú qua đêm.

Khi được hỏi tại sao không để gia đình thừa kế tài sản, ông Poindexter trả lời ngắn gọn: “Tôi chưa bao giờ kết hôn, tôi không có con".

Quỹ của ông cuối cùng dự kiến sở hữu toàn bộ các bất động sản của ông Poindexter, trong đó có Cibolo Creek Ranch rộng khoảng 30.000 mẫu Anh, nơi Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Antonin Scalia qua đời năm 2016.

Từ thị trấn khai mỏ thành “bảo tàng sống”

Mỏ Presidio ở Shafter hoạt động từ năm 1883 đến 1942, từng sản xuất khoảng 35,2 triệu ounce bạc. Sau khi mỏ đóng cửa, thị trấn dần trở nên vắng vẻ.

Đến đầu năm 2025, ông Poindexter đã mua một số bất động sản tại Shafter và đề nghị khôi phục nhà thờ lịch sử nằm ở lối vào thị trấn.

Không phải cư dân nào cũng ủng hộ kế hoạch, nhưng một nhà hàng và cửa hàng mới có thể là những thay đổi được chào đón. Hiện người dân Shafter phải đi khoảng 19 dặm, tương đương hơn 30 km, tới Presidio để mua thực phẩm.

David Long, cư dân Shafter kiêm Chủ tịch hội đồng nước địa phương, cho rằng việc bảo tồn có thể thu hút thêm người đến sinh sống.

“Ngay khi chúng tôi có một hệ thống cấp nước ổn định và đáng tin cậy, nơi này sẽ bùng nổ”, ông nói.

Công ty phát triển thông qua hơn 40 thương vụ mua lại, đạt doanh thu thường niên hơn 2,7 tỷ USD. Doanh nghiệp này sản xuất thân xe tải giao hàng màu nâu cho UPS và cho biết chiếm 66% thị trường xe giao hàng Class 5 tại Mỹ.

Tham vọng của ông Poindexter có nét tương đồng với dự án phục dựng Colonial Williamsburg, nhưng khác với những tỷ phú công nghệ muốn xây dựng các thành phố mới, ông không muốn tạo ra tương lai từ con số 0.

“Tôi nghĩ chúng ta đã quên nguồn gốc của mình. Chúng ta đã quên món nợ khổng lồ đối với các thế hệ đi trước",ông Poindexter nhấn mạnh.