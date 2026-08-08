Tỷ phú Bitcoin tiết lộ kiếm 15 tỷ USD nhờ ChatGPT, đưa ra lời khuyên gây tranh cãi về AI

Tỷ phú tiền số Michael Saylor. Ảnh CN

Chia sẻ trong chương trình Diary of a CEO, Michael Saylor - Chủ tịch điều hành kiêm nhà sáng lập Strategy (tên cũ là MicroStrategy) - nhấn mạnh rằng nhiều người đang tiếp cận AI theo cách hoàn toàn sai: "Nếu bạn đang ở giai đoạn muốn tạo ra điều gì đó có ý nghĩa và để lại dấu ấn, đừng tiếp tục lặp đi lặp lại một công việc, ngày càng làm nhiều hơn để chống lại làn sóng tự động hóa".

Thông điệp mà vị tỷ phú 61 tuổi đưa ra rất ngắn gọn: "Đừng cố làm việc chăm hơn robot".

Ông cho biết điều quan trọng nhất không phải là cạnh tranh với AI mà là biến AI thành cộng sự.

ChatGPT đã giúp Strategy huy động 15 tỷ USD như thế nào?

Michael Saylor sáng lập MicroStrategy vào năm 1989 với lĩnh vực kinh doanh phần mềm. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, công ty chuyển hướng mạnh sang Bitcoin và trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên sử dụng đồng tiền số này như tài sản dự trữ chiến lược.

Khi các phương thức huy động vốn truyền thống dần không còn hiệu quả để mua thêm Bitcoin, Saylor cho biết ông đã nhờ ChatGPT hỗ trợ xây dựng một mô hình cổ phiếu ưu đãi gắn với chiến lược đầu tư Bitcoin.

Theo ông, đây là sản phẩm tài chính hoàn toàn mới, đến mức ngay cả các luật sư và ngân hàng cũng tỏ ra hoài nghi vì chưa từng có tiền lệ.

Cuối cùng, Strategy vẫn triển khai thành công kế hoạch thông qua IPO và nhiều đợt phát hành chứng khoán liên quan, huy động khoảng 15 tỷ USD.

"AI đã giúp tôi kiếm được 15 tỷ USD", tỷ phú Saylor nói.

Người chiến thắng không phải người làm nhiều hơn

Theo vị tỷ phú, lợi thế lớn nhất của AI không nằm ở việc thay thế con người trong các công việc lặp đi lặp lại mà ở khả năng giúp con người nghĩ ra những ý tưởng chưa từng tồn tại.

"Đừng học cách làm những việc AI đã làm được. Điều bạn cần học là cách đặt câu hỏi để AI tạo ra thứ chưa từng được tạo ra", ông Saylor nhấn mạnh.

Ông cho rằng tương lai sẽ thuộc về những người biết tìm ra "cơ hội kỳ diệu" bằng cách kết hợp tư duy sáng tạo của con người với sức mạnh tính toán của AI.

Canh bạc Bitcoin đầy rủi ro

Dù sở hữu khối tài sản khoảng 3,3 tỷ USD theo Forbes, tỷ phú Michael Saylor cũng thừa nhận chiến lược "đặt cược tất cả vào Bitcoin" không hề dễ dàng.

Strategy hiện phụ thuộc rất lớn vào biến động giá Bitcoin sau khi liên tục phát hành cổ phiếu ưu đãi để huy động vốn mua thêm tiền số.

Theo Fortune, mô hình này khiến công ty trở nên "đòn bẩy hóa" quá mức theo diễn biến của Bitcoin.

Trong năm nay, Bitcoin đã giảm khoảng 26%, còn cổ phiếu Strategy mất tới 38% giá trị.

Tuy nhiên, ông Saylor cho rằng mọi bước đột phá lớn đều phải trả giá: "Chúng tôi tìm thấy một điều tuyệt vời và dốc toàn bộ tâm huyết vào nó. Chúng tôi bị đánh gục hàng trăm lần. Nhưng sau mỗi lần như vậy, chúng tôi dừng lại, điều chỉnh chiến lược rồi tiếp tục tiến lên".

Từng mất 6 tỷ USD chỉ trong một ngày

Đây không phải lần đầu tiên ông Michael Saylor chấp nhận những canh bạc lớn.

Trong thời kỳ bong bóng dot-com, cổ phiếu MicroStrategy tăng mạnh giúp ông trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, công ty sau đó phải điều chỉnh lại báo cáo tài chính vì ghi nhận doanh thu năm 1999 cao hơn thực tế khoảng 25%.

Vụ bê bối khiến Saylor mất khoảng 6 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ, mức thiệt hại cá nhân lớn nhất từng được ghi nhận vào thời điểm đó.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau đó cáo buộc ông vi phạm luật chứng khoán. Saylor chấp nhận nộp 8 triệu USD để dàn xếp vụ việc nhưng không thừa nhận bất kỳ hành vi sai phạm nào.

AI là công cụ, không phải đối thủ

Quan điểm của Michael Saylor cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều lãnh đạo công nghệ khác.

CEO Microsoft Satya Nadella từng ví AI như một "đồng phi công", giúp con người làm được nhiều việc hơn thay vì thay thế hoàn toàn lao động. Trong khi đó, tỷ phú Mark Cuban cho rằng AI sẽ tạo ra cơ hội làm giàu chưa từng có cho những doanh nhân biết tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế.

Theo Michael Saylor, trong thời đại AI, người thành công không phải là người cố làm việc nhiều hơn máy móc, mà là người biết đặt đúng câu hỏi để AI tạo ra những giá trị mà trước đây con người chưa từng nghĩ tới.