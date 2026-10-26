Lâm Tú Thành. Ảnh: Caixing.

Cuối tuần qua, Sanan cho biết gia đình ông Lin đã thông báo cho công ty về vụ bắt giữ. Tháng trước, công ty cho biết cảnh sát đã tạm giam ông Lin vì nghi ngờ tham ô và biển thủ quỹ công ty, sau khi cơ quan chống tham nhũng tiến hành điều tra ông vào tháng Ba.

Lâm Tú Thành đã bị cơ quan kiểm sát phê duyệt lệnh bắt giữ vì nghi ngờ tham ô và chiếm đoạt công chức. Khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm đó, giá cổ phiếu của San'an Optoelectronics ở mức 10,10 nhân dân tệ, với tổng giá trị vốn hóa thị trường khoảng 50,4 tỷ nhân dân tệ.

Vào thời kỳ đỉnh cao, San'an Optoelectronics từng đạt giá trị thị trường hơn 200 tỷ nhân dân tệ và được coi là một nhà lãnh đạo đầy triển vọng trong lĩnh vực bán dẫn thế hệ tiếp theo. Là người sáng lập công ty, Lin Xiucheng từng được mệnh danh là người giàu nhất tỉnh Phúc Kiến.

Với thông báo phê duyệt lệnh bắt giữ, nhân vật từng đầy tham vọng và quyền lực trong giới kinh doanh và đầu tư này cuối cùng đã đi đến bước đường cùng.

Lâm Tú Thành quê ở Phúc Kiến, bắt đầu con đường doanh nghiệp bằng cách mua phế liệu thép còn sót lại từ các nhà máy thép và bán lại cho các nhà máy khác, nhờ đó anh ta có biệt danh là "Vua sắt phế liệu" ở miền nam Phúc Kiến.

Năm 1992, Lâm Tú Thành thành lập Nhà máy luyện gang San'an trong một liên doanh với Nhà máy gang thép Sanming, chuyển mình từ một nhà phân phối nhỏ thành một nhà sản xuất công nghiệp. Đến năm 2002, Tập đoàn San'an có tổng tài sản 2,6 tỷ nhân dân tệ và khoảng 6.000 nhân viên, xếp thứ 14 trong số 100 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Phúc Kiến.

Ông không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ, và cũng không bao giờ gắn bó quá lâu với một ngành nghề nào.

Điều thực sự thay đổi số phận của ông chính là Hội chợ Công nghệ cao Thâm Quyến năm 1999.

Chính tại đó, ông lần đầu tiên được tiếp xúc với công nghệ LED. Vào thời điểm đó, công nghệ cốt lõi của chip LED do các doanh nghiệp ở Mỹ và Nhật Bản kiểm soát, và Trung Quốc gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Lạc quan về triển vọng của ngành, Lâm Tú Thành quyết định cống hiến hết mình cho việc phát triển chip LED trong nước.

Tháng 11 năm 2000, công ty San'an Electronics được thành lập tại Hạ Môn. Trong ba năm đầu, doanh nghiệp mới này đã tích lũy khoản lỗ khoảng 600 triệu nhân dân tệ, gần như rút hết lợi nhuận từ mảng thép, nhưng ông vẫn không dừng lại và không có ý định dừng lại.

Năm 2002, San'an đã phát triển tấm bán dẫn epitaxy đầu tiên; năm 2003, công ty đã đạt được sản xuất hàng loạt chip LED siêu sáng đầy đủ màu sắc, phá vỡ sự phụ thuộc lâu dài của thị trường trong nước vào nhập khẩu chip LED.

Tháng 7 năm 2008, Lin Xiucheng hoàn tất việc sáp nhập tài sản LED của San'an Electronics, *ST Tianyi được đổi tên thành San'an Optoelectronics và tiếp tục giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Chỉ trong vài năm sau đó, giá trị tài sản trên giấy tờ của gia đình Lin đã tăng hơn 10 lần.

Tuy nhiên, càng thành công, Lin Xiucheng càng ít xuất hiện trước công chúng.

Những người thân cận mô tả ông là "một doanh nhân điển hình đến từ Anxi, phía nam Phúc Kiến": rất năng động, nhưng ít nói. Ông hiếm khi trả lời phỏng vấn, và hầu như không thấy ông xuất hiện trên trang web chính thức của San'an.

Việc coi trọng mọi loại hình nhân tài cũng chính là bí quyết thành công của Lin Xiucheng trong việc liên tục chuyển đổi giữa các ngành nghề khác nhau.

Tháng 11 năm 2012, San'an Optoelectronics tuyên bố sẽ đầu tư 505 triệu nhân dân tệ để mua cổ phần tại nhà sản xuất chip LED Genesis Photonics của Đài Loan, nắm giữ khoảng 19,9% cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp LED của Trung Quốc đại lục mua cổ phần tại một công ty cùng ngành của Đài Loan.

Các nhà sản xuất quốc tế như Samsung và Philips đơn giản là thuê ngoài sản xuất chip cho San'an, và từ bỏ việc mở rộng năng lực sản xuất của chính họ. Bởi vì chiến lược kinh doanh của Lin Xiucheng đã khiến việc sản xuất của chính họ trở nên hoàn toàn không hiệu quả về mặt kinh tế và không cạnh tranh.

Tác động về quy mô này đã thay đổi một cách khách quan mô hình của ngành công nghiệp LED toàn cầu. Giá chip giảm mạnh, đèn LED và màn hình LED trở nên phổ biến với tốc độ nhanh chóng, và Trung Quốc chuyển mình từ một nước nhập khẩu chip LED thành cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới.

Trong thời kỳ hoàng kim của đèn LED, quy mô chính là rào cản lớn nhất.

Chính quyền địa phương muốn phát triển công nghiệp, San'an muốn có vốn đầu tư, và hai bên đã đạt được thỏa thuận hoàn hảo.

Theo tổng hợp của Time Finance, các quỹ đầu tư nhà nước tại Hồ Bắc, Trường Sa, Trùng Khánh và các địa phương khác đã đầu tư hơn 20 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống San'an trong vài năm qua.

Đồng thời, cổ phần của công ty niêm yết do Lâm Tú Thành nắm giữ đã nhiều lần được thế chấp để đổi lấy tiền mặt cần thiết cho việc mở rộng kinh doanh.

Từ lâu đã có những dấu vết mờ ám trên con đường này. Các tài liệu phán quyết công khai về vụ án nhận hối lộ của Trịnh Vân Phong, cựu phó thị trưởng điều hành thành phố Hạ Môn, cho thấy Trịnh Vân Phong đã nhận tài sản từ Lâm Tú Thành trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2010, và ưu ái doanh nghiệp này trong các vấn đề như giảm thuế và sử dụng đất trụ sở.

Điều mà các công ty đòn bẩy lo ngại nhất không phải là chi phí cao, mà là sự đảo ngược chu kỳ của ngành.

Việc Lâm Tú Thành lạm dụng quyền lực nhanh chóng dẫn đến những rắc rối lớn.

Những năm gần đây, ngành công nghiệp LED đã trải qua thời kỳ suy thoái nhanh chóng, với tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả khốc liệt, thị trường cơ bản của San'an liên tục bị thu hẹp. Ngành kinh doanh silicon carbide, vốn được kỳ vọng rất cao, cũng gặp phải cuộc chiến giá cả do làn sóng mở rộng toàn cầu gây ra. Trong khi các dây chuyền sản xuất vẫn đang được đẩy mạnh, áp lực giảm giá đã gia tăng. Thêm vào đó, trợ cấp của chính phủ đã giảm, mỗi năm mất đi hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Theo tuyên bố mới nhất về "nghi ngờ tham ô và chiếm đoạt công quỹ", chắc chắn sẽ còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp khác trong các hoạt động tài chính của Lâm Tú Thành, thậm chí cả sự hợp tác của ông ta với chính quyền địa phương.

Kết quả là, hiệu quả hoạt động của San'an tiếp tục xấu đi.

Tính đến ngày 14/10, tổng cộng 1.312 tỷ cổ phiếu của San'an Optoelectronics do San'an Electronics và San'an Group nắm giữ đã bị phong tỏa hoàn toàn theo lệnh tòa án, chiếm 26,30% tổng vốn điều lệ.