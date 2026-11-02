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Theo Forbes, tỷ phú Elon Musk ngày 1/11 cho rằng các tác nhân AI trong tương lai có thể tự thực hiện những cuộc tấn công mạng nhằm chiếm đoạt tài sản số, thay vì phục vụ mục đích của con người.

"Đến một thời điểm nào đó, các tác nhân siêu trí tuệ sẽ thực hiện việc này để kiếm tiền cho chính chúng, chứ không phải cho con người", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố được đưa ra khi ông phản hồi một bài đăng đề cập đến cách thức những kẻ tấn công sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) để tìm cách rửa một phần tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp trong vụ việc liên quan đến Binance.

Theo ông Musk, sự phát triển nhanh chóng của AI, cùng những tiến bộ trong lĩnh vực máy tính lượng tử, có thể tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống bảo mật của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.

AI có thể phát hiện lỗ hổng nhanh hơn khả năng khắc phục

Bernardo Brites, Giám đốc điều hành Trace Finance – doanh nghiệp cung cấp hạ tầng ngân hàng và stablecoin – nhận định quy mô các vụ tấn công tiền mã hóa có thể tiếp tục gia tăng khi giá trị tài sản trên các sàn giao dịch ngày càng lớn.

Theo ông, điểm đáng lo ngại hiện nay là tốc độ phát triển của các công cụ tấn công.

"Các công cụ AI hiện có thể phát hiện lỗ hổng nhanh hơn tốc độ mà các đội ngũ kỹ thuật khắc phục chúng", Brites nhận định, đồng thời cho biết đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều sự cố an ninh nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, nhà đầu tư công nghệ Chamath Palihapitiya cảnh báo Bitcoin có thể đối mặt nguy cơ bị tấn công và mất giá trị nghiêm trọng.

Ông cho rằng công nghệ AI có khả năng tự cải tiến liên tục (recursive self-improvement) có thể tạo ra những hệ thống đủ năng lực tấn công các ví tiền mã hóa, trong đó có những ví được cho là thuộc về Satoshi Nakamoto, người sáng tạo Bitcoin.

Tuy nhiên, nguy cơ AI hoặc máy tính lượng tử phá vỡ hệ thống bảo mật của Bitcoin vẫn là vấn đề mang tính dự báo, chưa phải khả năng đã được chứng minh trong thực tế.

Tâm lý thị trường suy yếu sau sự cố Binance

Những lo ngại về an ninh mạng khiến chỉ số Crypto Fear and Greed Index, thước đo tâm lý thị trường tiền mã hóa, giảm mạnh và rơi vào vùng "sợ hãi". Đây là lần đầu tiên chỉ số này xuống mức trên kể từ khi Bitcoin tăng vượt 80.000 USD vào tháng 8.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn đánh giá thị trường có khả năng phục hồi và nguy cơ khủng hoảng lan rộng có thể được hạn chế.

Yan Pritzker, Giám đốc công nghệ của ứng dụng Swan Bitcoin, cho rằng vụ việc liên quan đến Binance có những khác biệt so với sự sụp đổ của sàn FTX năm 2022.

Theo ông, Binance tuyên bố sẽ bù đắp toàn bộ thiệt hại, qua đó giúp hạn chế nguy cơ tác động dây chuyền đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư khác.

Pritzker cũng nhận định Bitcoin hiện có thanh khoản đạt tiêu chuẩn của các tổ chức tài chính lớn, với nhiều kênh giao dịch thông qua các nhà môi giới và quỹ ETF. Điều này giúp thị trường có khả năng hấp thụ các biến động tốt hơn.

Một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về Bitcoin

Sau khi giảm xuống dưới 60.000 USD/BTC trong mùa hè, Bitcoin đã phục hồi, khiến một số nhà đầu tư kỳ vọng thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Matt Cole, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Bitcoin Strive, cho rằng giai đoạn suy giảm của đồng tiền số này có thể đã kết thúc.

Ông nhận định thị trường vẫn có thể biến động trong quá trình phục hồi, nhưng khả năng chống chịu của Bitcoin củng cố niềm tin vào triển vọng đầu tư dài hạn.

Những cảnh báo về AI đang mở ra một thách thức mới đối với thị trường tiền mã hóa, trong bối cảnh giá trị tài sản số ngày càng lớn và các công nghệ tấn công mạng phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, triển vọng Bitcoin vẫn là chủ đề gây tranh luận giữa những người lo ngại rủi ro an ninh và nhóm nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng phục hồi của thị trường.