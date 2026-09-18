Tỷ phú Elon Musk chơi lớn, bỏ biệt thự trăm triệu đô chui vào xe kéo sống tạm để "cày" siêu dự án xAI!

Xuất hiện trong một buổi ghi hình podcast All-In hôm thứ Hai cùng Gwynne Shotwell - chủ tịch kiêm giám đốc vận hành của SpaceX - Musk chia sẻ rằng ông đang ở trong "cung điện" mới của mình. Về phần mình, bà Shotwell đã ca ngợi ngôi nhà di động độc lạ của vị tỷ phú như một minh chứng rõ nét cho thói quen cống hiến toàn diện vào các dự án mà ông tâm huyết trong suốt sự nghiệp.

“Đây chính là Elon, làm những điều mà mọi người không tin là ông ấy sẽ làm. Ông ấy ngủ trên sàn nhà xưởng. Ông ấy đang có mặt ở Memphis để trực tiếp xây dựng nhà máy”, bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Ông Musk đang có mặt tại Memphis trong bối cảnh xAI đang chạy đua mở rộng Colossus - một trung tâm siêu máy tính khổng lồ cung cấp năng lực tính toán khủng đến mức họ đã ký kết các thỏa thuận cung cấp năng lượng dư thừa trị giá hàng tỷ USD cho Google và Anthropic. xAI bắt đầu xây dựng Colossus vào năm 2024 để cung cấp năng lực tính toán cho Grok, mô hình ngôn ngữ lớn của hãng, và giai đoạn xây dựng ban đầu được cho là chỉ mất vỏn vẹn 122 ngày.

Dù việc đặt một trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể vẫn còn là câu chuyện của tương lai, Memphis hiện đã nổi lên như trung tâm cốt lõi trong chiến lược phát triển hạ tầng của xAI ngay trên Trái Đất. Vào cuối tháng 7, công ty tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu thứ tư mang tên Minihard nhằm bổ sung vào hệ thống cơ sở vật chất hiện có của mình.

Musk không tiết lộ cụ thể mẫu xe Airstream nào ông đang sinh sống, nhưng một số dòng xe cắm trại vỏ nhôm này được tích hợp đầy đủ khu vực ngủ, nhà bếp và phòng tắm gọn gàng trong không gian chỉ vỏn vẹn 16 foot.

Dù vậy, từ trước đến nay, Musk vốn nổi tiếng với thói quen ngủ ngay sát công trường mỗi khi một dự án mới thu hút sự chú ý hoặc đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của ông. Theo cuốn sách tiểu sử về Musk của Walter Isaacson, khi cùng người anh em Kimbal xây dựng công ty khởi nghiệp đầu tiên là Zip2 vào thập niên 90, họ từng ngủ trong một văn phòng chật hẹp ở Palo Alto suốt sáu tháng và phải tắm nhờ ở tổ chức YMCA.

Ngay cả khi đã trở thành một triệu phú mới nổi sau khi đút túi 22 triệu USD từ thương vụ bán Zip2 cho Compaq, Musk vẫn ngủ dưới gầm bàn hầu hết các đêm để chuẩn bị cho sự ra mắt của X.com - ngân hàng trực tuyến sau này trở thành PayPal - vào năm 1999. Thậm chí khi đã phất lên thành siêu giàu với khoảng 175 million USD từ việc eBay thâu tóm PayPal, ông vẫn thường xuyên ở nhờ nhà các đồng nghiệp khi đi công tác tại Thung lũng Silicon, trong đó có nhà của Michael Marks - người từng đảm nhận vị trí CEO Tesla trong chốc lát vào năm 2007 trước khi cả hai mâu thuẫn và Musk chính thức tiếp quản chiếc ghế này.

Thói quen tìm một góc nghỉ ngơi ngay sát trận địa càng trở nên rõ rệt hơn trong giai đoạn "địa ngục sản xuất" vào các năm 2017 và 2018, khi Tesla đặt mục tiêu xuất xưởng 5.000 chiếc Model 3 mỗi tuần - gần gấp đôi tốc độ sản xuất trước đó.

“Đó là một sự hỗn loạn đến phát điên. Chúng tôi chỉ ngủ bốn hay năm tiếng, thường là ngay trên sàn nhà. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ: 'Mình đang ở ranh giới của sự điên loạn.", ông chia sẻ với nhà tiểu sử Isaacson về giai đoạn đó. Isaacson viết rằng trong đợt cao điểm sản xuất đó, ông Musk thậm chí đã trải qua ngày lễ Tạ ơn ngay tại nhà máy cùng một số con trai của mình bởi ông cũng yêu cầu công nhân làm việc vào ngày hôm đó.

Đến năm 2022, khi mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter (sau này đổi tên thành X), ông Musk đã chiếm một chiếc ghế sofa tại thư viện trên tầng bảy của công ty và ngủ lại đó khi thúc đẩy nhân viên hiện thực hóa tầm nhìn biến Twitter thành một "quảng trường kỹ thuật số". Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Bari Weiss, ông cho biết bản thân buộc phải ngủ lại văn phòng bởi công ty đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Tất nhiên, ông Musk chưa từng ngại chi tiền khủng cho những ngôi nhà xa xỉ trong nhiều năm qua. Theo cuốn tiểu sử, ông từng mua một biệt thự trị giá 17 triệu USD vào năm 2012 tại khu Bel Air (Los Angeles) với 7 phòng ngủ, 11 phòng tắm, sân tennis và thư viện hai tầng. Ông cũng từng sở hữu một bất động sản mang phong cách Địa Trung Hải trị giá 32 triệu USD ở Thung lũng Silicon và mua lại ngôi nhà của cố diễn viên Gene Wilder vào năm 2013 nhằm mục đích bảo tồn.

Mặc dù vậy, vào năm 2020, ông Musk đã bán phần lớn bất động sản của mình và chuyển đến Texas cùng người bạn đời khi đó là Claire Boucher (được biết đến với nghệ danh Grimes). Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ trị giá 50.000 USD thuê từ SpaceX gần cơ sở Starbase ở Boca Chica.

Giờ đây, khi đợt mở rộng của xAI tại Memphis đang bước vào giai đoạn nước rút, ông Musk dường như lại muốn túc trực sát nút chiến trường một lần nữa, và ít nhất thì lần này, ông đã tạm biệt sàn nhà xưởng để đổi lấy sự thoải mái trong chính chiếc xe kéo của riêng mình.