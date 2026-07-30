Tỷ phú Elon Musk tung cảnh báo rúng động về trí tuệ nhân tạo





Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh Cryptom

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, Elon Musk cho rằng tốc độ phát triển của AI đang nhanh hơn nhiều so với những gì phần lớn thế giới nhận thức. Ông dự báo AI có thể vượt tổng trí tuệ của toàn nhân loại vào khoảng năm 2032.

“Tôi nghĩ AI có thể vượt tổng trí tuệ của con người trong khoảng 5 năm nữa”, ông Musk nói. “Khi đó, có lẽ sẽ không còn điều gì AI không thể làm tốt hơn con người, ngoại trừ việc trở thành một con người".

Theo tỷ phú Mỹ, nếu khoảng cách trí tuệ giữa AI và con người trở nên lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa con người và tinh tinh, rất khó để hình dung con người vẫn có thể giữ vai trò kiểm soát. “Tinh tinh không phải là bên nắm quyền”, Musk nhận định.

Từng nhiều lần cảnh báo AI có thể tạo ra rủi ro mang tính tồn vong đối với nhân loại, Musk hiện dường như cho rằng việc ngăn chặn hoàn toàn đà phát triển của công nghệ này không còn thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào những kịch bản tiêu cực, ông lựa chọn nhìn vào mặt tích cực của cuộc cách mạng AI.

Musk dự báo AI và robot có thể tạo ra một thời đại thịnh vượng chưa từng có, nơi con người có thể tiếp cận gần như mọi thứ họ mong muốn.

“Kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất là một thời đại sung túc đáng kinh ngạc, nơi bất kỳ ai cũng có thể có bất cứ thứ gì họ nghĩ đến”, ông nói. Dù thừa nhận nhận định này có thể nghe “phi lý”, Musk cho rằng thế giới cần chờ xem công nghệ sẽ phát triển đến đâu trong thập niên tới.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo những biến cố lớn, chẳng hạn một cuộc chiến tranh toàn cầu, có thể làm chệch hướng viễn cảnh trên. Nếu các thảm họa đó không xảy ra, AI có thể nâng cao đáng kể mức sống và mở ra tương lai đầy triển vọng.

“Kết luận mang tính triết lý của tôi là hãy nhìn vào mặt tích cực. Tôi không thấy cách nào thực sự có thể ngăn được động lực đáng kinh ngạc của AI và robot. Hãy tận hưởng hành trình”, ông Musk nói.

Trong khi đó, AI đã trở thành một trong những chủ đề đầu tư lớn nhất trên Phố Wall. Các tập đoàn như Microsoft, Amazon và Google đang rót hàng chục tỷ USD vào các công ty AI, hạ tầng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và công nghệ bán dẫn.

Hệ sinh thái này tạo ra một vòng tuần hoàn đầu tư: các nhà phát triển AI cần năng lực tính toán khổng lồ; các nhà cung cấp điện toán đám mây cần chip tiên tiến, trong đó Nvidia là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên chạy theo cơn sốt “AI hóa mọi thứ”. Không ai có thể biết chính xác công nghệ này sẽ định hình nền kinh tế và thị trường tài chính ra sao trong 10 năm tới, cũng như doanh nghiệp nào sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Vì thế, thay vì đặt toàn bộ tài sản vào những cổ phiếu đang được gắn mác AI, nhà đầu tư cần duy trì chiến lược dài hạn, đa dạng hóa danh mục và tránh để sự hưng phấn biến thành những quyết định mua đuổi đầy rủi ro, theo Moneywise.