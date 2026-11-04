Tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Paul Singer. Ảnh: Getty Images

Trong phần lớn năm 2026, nhà đầu tư lo ngại bỏ lỡ đà tăng của thị trường chứng khoán hơn là sợ mua vào ở mức giá cao. Chỉ số S&P 500 tăng gần 13% tính đến hết tháng 9, khiến những người đứng ngoài cuộc đua AI phải tiếc nuối khi thị trường liên tục đi lên.

Tuy nhiên, tháng 10 đã phát đi tín hiệu cảnh báo khi giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi bao giờ những khoản đầu tư khổng lồ vào AI mới mang lại lợi nhuận. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,3%, trong khi S&P 500 mất 0,9%.

Đối với tỷ phú Paul Singer, nhà sáng lập Elliott Investment Management, đợt bán tháo này là phép thử ban đầu đối với cảnh báo mà công ty ông vừa gửi tới các nhà đầu tư.

Theo bức thư gửi nhà đầu tư hồi tháng 10 được The Wall Street Journal xem xét, Elliott đã sử dụng thuật ngữ FOGO, viết tắt của "Fear of Getting Obliterated", nghĩa là nỗi sợ bị nghiền nát, để mô tả tâm lý có thể xuất hiện khi nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư (FOMO) chuyển thành nỗi lo mất mát nghiêm trọng.

Elliott hiện quản lý khoảng 80,3 tỷ USD tài sản tính đến ngày 30/6. Quỹ này cảnh báo tình trạng lạm phát dai dẳng, thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ và những khoản đầu tư AI dựa trên vốn vay đang gợi nhớ thời kỳ đầu cơ quá mức trước cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Theo Elliott, chỉ cần một hoặc hai yếu tố thúc đẩy đà tăng hiện nay đảo chiều cũng có thể kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư mất niềm tin vào khả năng sinh lời của các trung tâm dữ liệu mới, bên cho vay có thể yêu cầu mức lãi suất cao hơn để tiếp tục cấp vốn. Điều này khiến các nhà phát triển khó duy trì chi tiêu, đồng thời đẩy những doanh nghiệp cung cấp thiết bị và dịch vụ vào nguy cơ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Những dấu hiệu căng thẳng đã xuất hiện trước khi tháng 10 kết thúc. Nhà đầu tư Jeffrey Gundlach từng cảnh báo khoảng cách lợi suất của các khoản nợ AI rủi ro cao đang nới rộng.

Tháng 10 củng cố cảnh báo của tỷ phú Singer

Trước tháng 10, chiến lược thận trọng của Elliott chưa mang lại kết quả nổi bật. Quỹ ghi nhận mức sinh lời gần như đi ngang trong quý III và chưa đạt 2% trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn khoảng 11 điểm phần trăm so với S&P 500.

Elliott cho biết quỹ sử dụng các công cụ phòng hộ để bảo vệ tài sản trước những biến động bất lợi. Chiến lược này cũng bao gồm việc duy trì lượng tiền mặt đủ lớn để mua tài sản với giá thấp khi thị trường bán tháo.

Tháng 10 có thể đã phần nào củng cố nhận định của Singer. Nasdaq-100 giảm 6,6%, trong bối cảnh lo ngại chi tiêu AI tăng nhanh hơn khả năng tạo ra dòng tiền trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, bức tranh toàn thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Theo thống kê của Nasdaq, 9 trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 vẫn tăng điểm trong tháng 10, trong khi chỉ số S&P 500 tính theo trọng số ngang tăng 5%, trái ngược với mức giảm 0,9% của chỉ số thông thường.

Điều này cho thấy dù nhà đầu tư lo ngại bong bóng AI, dòng tiền vẫn có thể dịch chuyển sang những lĩnh vực khác của thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư nên chuẩn bị cho kịch bản nào?

Cảnh báo cốt lõi của tỷ phú Singer là đà tăng được xây dựng trên nguồn vốn vay rẻ và những kỳ vọng quá lớn có thể đảo chiều chỉ vì một vài yếu tố bất lợi.

Trong khi chưa thể khẳng định thị trường sẽ bước vào một đợt suy thoái sâu, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì lượng tiền mặt dự phòng để tận dụng cơ hội mua vào khi giá cổ phiếu giảm.

Một rủi ro khác cần lưu ý là tình trạng tập trung danh mục vào một số cổ phiếu AI. Những mã cổ phiếu này có thể xuất hiện đồng thời trong nhiều quỹ đầu tư khác nhau, khiến nhà đầu tư vô tình chịu mức độ rủi ro lớn hơn dự tính.

Theo Elliott, điều quan trọng không chỉ là nhận diện bong bóng AI, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản thị trường đảo chiều đột ngột.