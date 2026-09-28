Tỷ phú Warren Buffett chỉ cách chuẩn bị trước cú sập thị trường: Đừng cố đoán “cơn mưa”

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh Getty Images.

Trong tháng này, "huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tuyên bố sẽ rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hơn 60 năm gắn bó với tập đoàn mà ông góp phần đưa lên quy mô nghìn tỷ USD. Việc Buffett chuẩn bị chính thức rút lui cũng là dịp nhìn lại những lời khuyên nổi tiếng mà ông đưa ra trong nhiều thập kỷ đầu tư.

Một trong những lời khuyên đáng chú ý của Buffett liên quan đến cách ứng phó với nguy cơ thị trường sụp đổ. Dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cú crash sắp xảy ra, đó cũng chính là điều Buffett muốn nhấn mạnh.

Ông từng nói: “Dự đoán trời mưa không có ý nghĩa. Xây dựng chiếc thuyền mới quan trọng".

Đừng cố đoán thời điểm thị trường lao dốc

Theo ông Buffett, thị trường chứng khoán vốn luôn có những giai đoạn biến động khó lường, vì vậy rất khó dự đoán chính xác diễn biến trong ngắn hạn. Cố xác định thời điểm thị trường sắp sụp đổ để bán cổ phiếu có thể giống một hình thức đánh cược hơn là đầu tư.

Thay vì cố đoán “cơn mưa” sẽ xuất hiện lúc nào, nhà đầu tư nên tập trung xây dựng khả năng chống chịu trước những biến động bất ngờ.

Một phần quan trọng của sự chuẩn bị là quỹ dự phòng. Những người trẻ có thể hướng tới khoản tiền tương đương ít nhất 3 tháng chi phí sinh hoạt, trong khi các gia đình có thể cân nhắc mức khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, không có một con số phù hợp cho tất cả mọi người, bởi nhu cầu tài chính của mỗi người khác nhau.

Quỹ dự phòng giúp nhà đầu tư tránh phải bán cổ phiếu để trang trải các khoản chi tiêu đột xuất. Điều này đặc biệt quan trọng khi thị trường lao dốc, bởi việc bán cổ phiếu lúc giá giảm có thể khiến nhà đầu tư hiện thực hóa khoản lỗ hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến lợi nhuận đầu tư.

Nếu có đủ tiền dự phòng, danh mục đầu tư có thể tiếp tục được duy trì thay vì buộc phải bán tháo trong lúc thị trường hoảng loạn.

Lịch sử cũng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ từng phục hồi sau những đợt sụp đổ lớn. Kể từ năm 1980, chỉ số S&P 500 đã trải qua 7 đợt được xem là những cú sập thực sự, nhưng vẫn tăng hơn 7.000% trong khoảng thời gian này.

Cú sập cũng có thể tạo cơ hội mua cổ phiếu

Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư giá trị và từng thực hiện nhiều thương vụ lớn trong những giai đoạn thị trường suy giảm.

Ông từng đưa ra lời khuyên nổi tiếng: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".

Thị trường thường lao dốc khi nhiều nhà đầu tư đồng loạt bán cổ phiếu vì hoảng loạn. Với những người có tầm nhìn dài hạn, một đợt bán tháo cũng có thể khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp chất lượng bị định giá thấp hơn.

Thay vì coi cú sập là lý do để rút khỏi thị trường, nhà đầu tư có thể xem đây là thời điểm tìm kiếm những tài sản tốt với mức giá hấp dẫn hơn.

Tất nhiên, điều này chỉ khả thi khi nhà đầu tư có đủ nguồn tiền dự phòng. Chính vì vậy, xây dựng quỹ khẩn cấp không chỉ giúp vượt qua giai đoạn thị trường biến động mà còn tạo dư địa để tận dụng những cơ hội xuất hiện khi giá tài sản giảm mạnh.

Thông điệp cốt lõi trong lời khuyên của ông Buffett là không cần phải biết chính xác khi nào “cơn mưa” xuất hiện, nhưng cần chuẩn bị đủ tốt để không bị cuốn theo nó.