Tỷ phú Warren Buffett chỉ cách chuẩn bị trước cú sập thị trường: Đừng cố đoán “cơn mưa”
Phương Đăng (theo Motley Fool)
28/09/2026 8:29 AM (GMT+7)
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng thay vì cố dự đoán khi nào thị trường chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư nên chuẩn bị đủ “chiếc thuyền” để vượt qua những cơn bão tài chính.
Trong tháng này, "huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tuyên bố sẽ rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hơn 60 năm gắn bó với tập đoàn mà ông góp phần đưa lên quy mô nghìn tỷ USD. Việc Buffett chuẩn bị chính thức rút lui cũng là dịp nhìn lại những lời khuyên nổi tiếng mà ông đưa ra trong nhiều thập kỷ đầu tư.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý của Buffett liên quan đến cách ứng phó với nguy cơ thị trường sụp đổ. Dù hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy một cú crash sắp xảy ra, đó cũng chính là điều Buffett muốn nhấn mạnh.
Ông từng nói: “Dự đoán trời mưa không có ý nghĩa. Xây dựng chiếc thuyền mới quan trọng".
Đừng cố đoán thời điểm thị trường lao dốc
Theo ông Buffett, thị trường chứng khoán vốn luôn có những giai đoạn biến động khó lường, vì vậy rất khó dự đoán chính xác diễn biến trong ngắn hạn. Cố xác định thời điểm thị trường sắp sụp đổ để bán cổ phiếu có thể giống một hình thức đánh cược hơn là đầu tư.
Thay vì cố đoán “cơn mưa” sẽ xuất hiện lúc nào, nhà đầu tư nên tập trung xây dựng khả năng chống chịu trước những biến động bất ngờ.
Một phần quan trọng của sự chuẩn bị là quỹ dự phòng. Những người trẻ có thể hướng tới khoản tiền tương đương ít nhất 3 tháng chi phí sinh hoạt, trong khi các gia đình có thể cân nhắc mức khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, không có một con số phù hợp cho tất cả mọi người, bởi nhu cầu tài chính của mỗi người khác nhau.
Quỹ dự phòng giúp nhà đầu tư tránh phải bán cổ phiếu để trang trải các khoản chi tiêu đột xuất. Điều này đặc biệt quan trọng khi thị trường lao dốc, bởi việc bán cổ phiếu lúc giá giảm có thể khiến nhà đầu tư hiện thực hóa khoản lỗ hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến lợi nhuận đầu tư.
Nếu có đủ tiền dự phòng, danh mục đầu tư có thể tiếp tục được duy trì thay vì buộc phải bán tháo trong lúc thị trường hoảng loạn.
Lịch sử cũng cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ từng phục hồi sau những đợt sụp đổ lớn. Kể từ năm 1980, chỉ số S&P 500 đã trải qua 7 đợt được xem là những cú sập thực sự, nhưng vẫn tăng hơn 7.000% trong khoảng thời gian này.
Cú sập cũng có thể tạo cơ hội mua cổ phiếu
Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư giá trị và từng thực hiện nhiều thương vụ lớn trong những giai đoạn thị trường suy giảm.
Ông từng đưa ra lời khuyên nổi tiếng: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi".
Thị trường thường lao dốc khi nhiều nhà đầu tư đồng loạt bán cổ phiếu vì hoảng loạn. Với những người có tầm nhìn dài hạn, một đợt bán tháo cũng có thể khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp chất lượng bị định giá thấp hơn.
Thay vì coi cú sập là lý do để rút khỏi thị trường, nhà đầu tư có thể xem đây là thời điểm tìm kiếm những tài sản tốt với mức giá hấp dẫn hơn.
Tất nhiên, điều này chỉ khả thi khi nhà đầu tư có đủ nguồn tiền dự phòng. Chính vì vậy, xây dựng quỹ khẩn cấp không chỉ giúp vượt qua giai đoạn thị trường biến động mà còn tạo dư địa để tận dụng những cơ hội xuất hiện khi giá tài sản giảm mạnh.
Thông điệp cốt lõi trong lời khuyên của ông Buffett là không cần phải biết chính xác khi nào “cơn mưa” xuất hiện, nhưng cần chuẩn bị đủ tốt để không bị cuốn theo nó.
Tiết lộ "sai lầm" lớn nhất của huyền thoại đầu tư Warren Buffett khiến công ty thiệt hại 112 tỷ USD
Warren Buffett đã bán 75% cổ phần Apple trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh, khiến Berkshire Hathaway có nguy cơ bỏ lỡ khoản lợi nhuận lên tới 112 tỷ USD. Tuy nhiên, quyết định này vẫn có cơ sở nếu xét theo triết lý đầu tư giá trị của huyền thoại Phố Wall.
Bitcoin lao dốc dưới 81.000 USD, giá dầu tăng vọt, Fed phát tín hiệu cứng rắn
Giá Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần này trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Làn sóng vay nợ chưa từng thấy để chạy đua AI làm rung chuyển thị trường Mỹ
Các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới không còn có thể chỉ dựa vào lượng tiền mặt khổng lồ để chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đang đồng loạt vay nợ với quy mô chưa từng có để xây dựng hạ tầng AI, làm dấy lên những lo ngại mới trên thị trường tài chính toàn cầu.
Elon Musk nói nước Mỹ "chắc chắn 1000% sẽ phá sản và thất bại", các nhà đầu tư gợi ý cách bảo vệ tài sản
Các nhà đầu tư thông minh từ lâu đã tìm ra cách để bảo vệ tài sản của họ - ngay cả khi những tính toán tài chính của Washington không còn hợp lý nữa.
CEO Mark Zuckerberg “chơi lớn”, vung tiền săn nhân tài AI, Meta thắng đậm, nhà đầu tư gặt quả ngọt
Sau một thời gian bị nhà đầu tư hoài nghi vì chi phí AI khổng lồ, Meta đang lấy lại đà tăng trưởng. Bí quyết được cho là nằm ở việc CEO Mark Zuckerberg trực tiếp săn lùng những nhân tài hàng đầu và quyết liệt thực hiện tầm nhìn dài hạn.
"Ông lớn" Phố Wall tiết lộ giá vàng sẽ vượt 5.000 USD, bạc lên 120 USD không chỉ nhờ đầu cơ
Giá vàng đang chịu sức ép trong ngắn hạn, nhưng nhu cầu từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương vẫn mạnh. Morgan Stanley cho rằng kim loại quý này có thể trở lại trên 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027, trong khi đà tăng mạnh của bạc lên 120 USD không đơn thuần là kết quả của tâm lý đầu cơ.