Uniqlo trên đà vượt qua H&M, nhắm đến vị trí số 1 toàn cầu cùng Zara

Một cửa hàng Uniqlo. Ảnh: Japan Times.

Cột mốc doanh thu này khẳng định sự vươn lên của Fast Retailing trong số các nhà bán lẻ thời trang đường phố toàn cầu, với doanh thu dự kiến sẽ vượt qua Hennes & Mauritz, công ty được các nhà phân tích dự đoán sẽ đạt doanh thu 222,7 tỷ kronor (22,3 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 11, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Industria de Diseno Textil, công ty sở hữu Zara.

Kết quả mới nhất cho thấy Uniqlo đã tiến xa như thế nào so với khởi nguồn là một chuỗi cửa hàng thời trang bình dân giá rẻ của Nhật Bản để trở thành một thương hiệu quốc tế tập trung vào trang phục đa năng phù hợp với mọi mùa, khi hãng này mở rộng mạnh mẽ hơn nữa sang Bắc Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Fast Retailing, ông Tadashi Yanai, cho rằng vẫn cần phải tăng doanh thu hàng năm lên hơn gấp đôi để đạt được mục tiêu dài hạn và xây dựng đế chế thời trang toàn cầu mà ông hằng mong muốn.

"Mục tiêu doanh thu 10 nghìn tỷ yên mà chúng tôi đã đặt ra là một cột mốc quan trọng, hiện đang nằm trong tầm tay" - ông cho biết.

"Giờ đây, khi đã đạt đến vạch xuất phát trên thị trường toàn cầu, chúng tôi đang đón nhận một thách thức lớn hướng tới sự tăng trưởng tiếp theo" - ông nói thêm, tái khẳng định cam kết của công ty trong việc trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm sau, công ty đặt mục tiêu đạt lợi nhuận ròng kỷ lục mới là 560 tỷ yên, tăng 3,2%.

Lợi nhuận hoạt động, đạt tổng cộng 743,13 tỷ yên trong năm tính đến tháng 8, dự kiến sẽ tăng 11,7% lên 830 tỷ yên trên doanh thu 4,45 nghìn tỷ yên, tăng 12,3%.

Fast Retailing cung cấp nhiều sản phẩm thông qua thương hiệu Uniqlo, bao gồm đồ lót giữ ấm "HeatTech" và dòng sản phẩm nhanh khô "Airism". Công ty này, cũng nổi tiếng với thương hiệu GU, có trụ sở chính tại tỉnh Yamaguchi, miền tây Nhật Bản.

Số lượng khách hàng hàng năm của Uniqlo đã tăng khoảng 10% so với năm trước, đạt hơn 600 triệu người trong 12 tháng tính đến tháng 8, chủ yếu nhờ vào hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Lợi nhuận hoạt động từ các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Uniqlo tăng mạnh 44,9% lên 448,1 tỷ yên nhờ doanh thu tăng ở tất cả các khu vực, được hỗ trợ bởi doanh số bán các sản phẩm quanh năm tăng mạnh, lượng khách hàng mở rộng và các cửa hàng flagship mới.