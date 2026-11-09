Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) tiếp nhận phản ánh của một số tài xế về chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab. Tài xế cho rằng giá cước một số chuyến thấp hoặc giảm, trong khi chi phí vận hành và các khoản khấu trừ ảnh hưởng đến thu nhập.

Trước các phản ánh, Ủy ban yêu cầu Grab cung cấp tài liệu, giải trình cơ chế xác định, điều chỉnh giá, phí và thông báo thay đổi chính sách; đồng thời làm việc với đại diện tài xế. Cơ quan này cũng thu thập thông tin về giá, phí của các hãng gọi xe tại Việt Nam và của Grab ở một số nước Đông Nam Á để đối chiếu và đánh giá tác động của chính sách giá phí tới thu nhập tài xế.

Xác minh sơ bộ cho thấy Grab thu phí nền tảng từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng linh động từ tài xế. Vì vậy, cần đánh giá tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ tài xế thực nhận và việc công khai thông tin.

UBCTQG cho biết, Grab đã chủ động đề xuất 06 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin triển khai từ ngày 10/11/2026.

Điều chỉnh giảm phí nền tảng, phí sử dụng ứng dụng

Grab tiến hành điều chỉnh giảm phí nền tảng đối với các cuốc xe có quãng đường ngắn ở cả hai dịch vụ GrabBike và GrabCar. Cụ thể:

Ngoài ra, từ ngày 26/02/2027 đến hết 31/12/2027, Grab sẽ áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10 km trở lên.

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế).

Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Mức phí và tổng khoản khấu trừ trước, sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Như vậy, sau điều chỉnh, biên độ phần Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ tối đa 40,60% đối với GrabBike và tối đa 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% đến 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán.

So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar.

Ngoài khoản tiền này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

Bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe bị khấu trừ vượt mức

Trong quá trình làm việc với UBCTQG, Grab đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế (tương đương 28,76% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% trên tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike).

Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, từ ngày 05/11/2026 bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động; đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung – cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Grab cũng cho biết sẽ dùng khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt; và 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện, với mục tiêu hỗ trợ chi phí vận hành cho tài xế.

Về khuyến mại, kích cầu đối với hành khách, Grab sẽ dùng khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV/2026.

Grab cam kết, kể từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp và cải tiến giao diện trên ứng dụng Grab Driver dành cho đối tác tài xế nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng cuốc xe; đồng thời, tăng cường kênh liên hệ, kết nối giữa Grab và tài xế (như chat, liên hệ tổng đài) và áp dụng biểu mẫu tra soát giúp tài xế dễ kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ và số tiền thực nhận.

Ghi nhận một số tồn tại trong cung cấp thông tin về giá, phí tại Be và GSM

UBCTQG cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất. Nội dung xem xét gồm chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Việc giám sát nhằm bảo đảm các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho tài xế, người tiêu dùng, đồng thời duy trì tính minh bạch và cạnh tranh công bằng, lành mạnh trên thị trường. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, cơ quan quản lý ghi nhận một số tồn tại trong cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Trong đó, một số khoản phí chưa được hiển thị riêng, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Ủy ban đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, công khai thông tin và bảo đảm khách hàng được chủ động lựa chọn bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch. Theo ghi nhận của cơ quan quản lý, các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản, hiển thị rõ hơn các khoản phí, chi phí bổ sung và cho phép người dùng lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ có thu phí.

Với các doanh nghiệp gọi xe công nghệ, Ủy ban khuyến nghị chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ phù hợp với điều kiện thị trường. Các điều kiện giao dịch cần được công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Riêng với Grab, doanh nghiệp cần thông báo đầy đủ, rõ ràng các nội dung điều chỉnh tới tài xế và người tiêu dùng, bảo đảm thống nhất giữa thông tin công bố, chính sách áp dụng thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website. Grab cũng cần duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời yêu cầu tra soát của khách hàng, tài xế.