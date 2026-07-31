Vắc xin phòng ung thư Nga cho thấy kết quả ban đầu khả quan

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Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vắc-xin điều trị ung thư hắc tố da cá nhân hóa của Nga đang cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch cần thiết để chống lại căn bệnh này - theo ông Aleksandr Ginzburg, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Gamaleya, nơi đã giúp phát triển phương pháp điều trị này.

Năm ngoái, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt hai phương pháp điều trị ung thư cá nhân hóa do trong nước phát triển: một loại vắc-xin dựa trên mRNA dành cho ung thư hắc tố da giai đoạn cuối có tên Neooncovac và một loại thuốc peptide nhắm vào ung thư đại trực tràng có tên Oncopept.

Neooncovac đã được tiêm cho bệnh nhân đầu tiên vào tháng Tư. Người nhận là một người đàn ông 60 tuổi mắc ung thư hắc tố da giai đoạn 3 và di căn, đang được điều trị tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen Moscow.

Theo Ginzburg, bệnh nhân “cảm thấy hoàn toàn bình thường” và đang tiếp tục điều trị. Các xét nghiệm đã cho thấy phản ứng miễn dịch “rất tích cực”, cơ thể sản sinh ra các hợp chất hoạt tính cần thiết cho hệ thống miễn dịch để chống lại khối u và di căn của nó, ông nói với RIA Novosti hôm thứ Năm.

Bệnh nhân dự kiến ​​sẽ nhận thêm hai liều thuốc nữa. Phản ứng miễn dịch của ông sẽ tiếp tục được theo dõi trong suốt quá trình điều trị, Ginzburg cho biết.



Ông cũng thông báo rằng vắc-xin điều trị ung thư hắc tố da cá nhân hóa đang được chuẩn bị cho thêm 10 bệnh nhân nữa và dự kiến ​​sẽ sẵn sàng trong vòng một tháng rưỡi đến 3 tháng.

Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang, trước đó đã mô tả công nghệ được sử dụng để phát triển vắc-xin này là một phương pháp điều trị ung thư hoàn toàn khác biệt. Thay vì chỉ đơn thuần điều trị bệnh, phương pháp này nhằm mục đích dạy hệ thống miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào gây ra mối đe dọa, ông nói.

Các mẫu mô khối u và mô khỏe mạnh của bệnh nhân được sử dụng để phân tích đặc điểm di truyền của chúng và tạo ra một loại vắc-xin tùy chỉnh được thiết kế để huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận biết và tấn công các tế bào ung thư.

Trong khi đó, các quan chức y tế Nga đã báo cáo rằng các bệnh nhân được điều trị bằng Oncopept cũng đã phát triển phản ứng miễn dịch cần thiết. Viện Gamaleya cũng đang nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư tuyến tụy, thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ.