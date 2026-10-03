Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo
Gia Linh
03/10/2026 8:10 AM (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa kiện toàn nhân sự tại một số đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM có sự thay đổi ở nhiều vị trí lãnh đạo.
Theo các quyết định về công tác cán bộ được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM công bố, ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM.
Cùng với việc bổ sung lãnh đạo mới, hai Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cũng được điều động sang vị trí công tác khác.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quyết được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ. Ông Nguyễn Chiến Thắng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23.
Đợt kiện toàn nhân sự lần này còn diễn ra tại một số đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, Phó Chánh Văn phòng Sở, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn.
Ông Vũ Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường, được điều động đến công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM công bố nhiều thay đổi nhân sự quản lý đất đai tại TP.HCM. Ảnh: Trà Giang
Giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận vị trí mới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu từng cá nhân nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và giữ vững sự đoàn kết trong đơn vị.
Theo lãnh đạo Sở, các lĩnh vực đất đai, môi trường, nông nghiệp và tài nguyên tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, quá trình xử lý công việc phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ và bảo đảm cơ sở pháp lý.
Ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh tinh thần “đúng, trúng, nhanh và chịu trách nhiệm”, trong đó hiệu quả công việc cần được thể hiện qua chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ, sự phối hợp nội bộ cũng như mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
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