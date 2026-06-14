Vàng cắm đầu giảm sâu và có thể thủng mốc 4.000 USD, chuyên gia dự báo kịch bản gây bất ngờ cho thị trường

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Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Thorsten Polleit, Giáo sư Kinh tế danh dự tại Đại học Bayreuth (Đức) và là nhà xuất bản bản tin BOOM & BUST REPORT, nhận định rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, ngay cả khi kim loại quý này tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Theo ông, đợt lao dốc từ các mức đỉnh gần đây nên được xem là một đợt điều chỉnh tự nhiên sau giai đoạn tăng nóng, chứ không phải tín hiệu mở đầu cho một thị trường giá xuống mới.

"Nếu nhìn theo các đường xu hướng dài hạn, mức 5.500 USD/ounce thực sự đã vượt khá xa khỏi quỹ đạo thông thường. Vì vậy, một đợt điều chỉnh từ vùng giá đó không phải điều quá bất ngờ", ông nói.

Vàng có thể giảm dưới 4.000 USD nhưng khó xuống sâu

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.218 USD/ounce, giảm mạnh 109 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (4.327 USD/ounce). Ông Polleit thừa nhận vàng vẫn có khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cho rằng vùng giá quanh 3.900 USD/ounce có thể đóng vai trò là đáy hỗ trợ mạnh.

"Giá có thể giảm dưới 4.000 USD, nhưng tôi nghĩ khi xuống khoảng 3.900 USD hoặc quanh mức đó, đà giảm sẽ chững lại", ông nhận định.

Theo vị chuyên gia này, xu hướng dài hạn của vàng được hỗ trợ bởi những vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm lãi suất thực âm, tình trạng in tiền kéo dài và nợ công ngày càng mất kiểm soát.

Niềm tin đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đầu tư của ông.

Polleit tiết lộ ông đang cân nhắc gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục, dù vẫn đang lựa chọn giữa vàng vật chất và các quỹ đầu tư vàng.

"Tôi không ngại mua vàng ở mức 4.000 USD. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu giá giảm thấp hơn một chút. Nhưng nếu bạn đầu tư với tầm nhìn 5 năm hoặc lâu hơn, đây vẫn là mức giá rất hấp dẫn", ông Polleit nhấn mạnh.

Ông cho rằng việc cố gắng bắt chính xác đáy thị trường không quan trọng bằng việc sở hữu một tài sản đang được hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng dài hạn.

"Có thể giá còn giảm thêm, nhưng ai biết được? Điều tôi gần như chắc chắn là trong 5 năm tới, giá vàng sẽ cao hơn rất nhiều so với hiện nay", vị chuyên gia cho biết.

Nợ công và lãi suất thực âm là động lực lớn nhất

Theo ông Polleit, triển vọng tích cực của vàng chủ yếu xuất phát từ sự mong manh ngày càng lớn của hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Ông chỉ ra rằng gánh nặng nợ công khổng lồ, thâm hụt ngân sách kéo dài và khả năng hạn chế của các ngân hàng trung ương trong việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong nhiều năm tới.

Một yếu tố khác là hiện tượng được gọi là "sự chi phối của tài khóa", khi các ngân hàng trung ương buộc phải cân nhắc nhu cầu vay nợ của chính phủ trước khi nâng lãi suất.

Theo ông, với mức nợ hiện nay tại nhiều nền kinh tế phát triển, giới hoạch định chính sách gần như không còn nhiều dư địa để duy trì lãi suất thực cao trong thời gian dài.

"Lợi suất thực của trái phiếu sẽ tiếp tục ở mức âm, và điều tương tự có thể xảy ra với nhiều loại cổ phiếu. Đó là một lý do nữa khiến tôi tin rằng vàng sẽ tiếp tục xu hướng đi lên", ông Polleit nói.

Chi phí năng lượng cao đang thay đổi cuộc chơi

Mặc dù lợi suất trái phiếu tăng đã gây áp lực lên vàng trong những tuần gần đây, Polleit cho rằng đây chỉ là yếu tố tạm thời.

Ông tin rằng thị trường cuối cùng sẽ nhận ra các ngân hàng trung ương không thể duy trì lãi suất cao quá lâu mà không gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế và khả năng trả nợ của chính phủ.

Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng phần lớn áp lực lạm phát hiện nay đến từ giá năng lượng tăng cao chứ không phải do cung tiền tăng quá mức.

"Đây không phải là một chu kỳ lạm phát tiền tệ thông thường. Nó chủ yếu xuất phát từ chi phí đầu vào tăng lên. Bạn không thể giải quyết giá năng lượng cao chỉ bằng cách nâng lãi suất", ông Polleit cho biết.

Theo ông, việc tăng lãi suất quá mạnh để đối phó với lạm phát do chi phí sẽ chỉ làm tăng nguy cơ suy thoái mà không giúp giảm đáng kể giá năng lượng. Điều đó càng củng cố vai trò của vàng như một tài sản lưu giữ giá trị dài hạn.

"Sở hữu vàng ở thời điểm này hoàn toàn hợp lý"

Dù thị trường đôi lúc chuyển sự chú ý sang các lĩnh vực tăng trưởng cao như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ, Polleit cho rằng vàng vẫn chưa được nhiều nhà đầu tư đánh giá đúng tiềm năng.

"Lập luận ủng hộ vàng hiện còn mạnh hơn vài năm trước. Thực tế, tôi tin vào việc nắm giữ vàng nhiều hơn bao giờ hết. Theo tôi, sở hữu vàng ở thời điểm này hoàn toàn hợp lý", ông nói.