Vàng chao đảo dữ dội: Giới đầu tư chia rẽ, một yếu tố có thể làm giá đảo chiều

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Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.439,15 USD/ounce, nhưng nhanh chóng chịu sức ép do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và những lo ngại về lạm phát liên quan đến giá dầu cũng như xung đột Mỹ - Iran. Đến ngày 2/9, vàng có lúc xuyên thủng mốc 4.300 USD, xuống mức thấp nhất tuần 4.282,61 USD/ounce.

Tuy nhiên, thị trường đảo chiều mạnh sau đó. Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân yếu hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và những phát biểu bớt cứng rắn của Thống đốc Fed Christopher Waller đã khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sớm giảm xuống. Giá vàng bật tăng, vượt 4.500 USD và chạm đỉnh tuần 4.511,08 USD/ounce vào ngày 3/9.

Nhưng đà phục hồi nhanh chóng bị đảo ngược.

Một báo cáo việc làm khiến vàng “quay đầu”

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%.

Số liệu này ngay lập tức làm sống lại kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng, kéo giá vàng giảm mạnh. Vàng giao ngay có thời điểm rơi xuống 4.365,57 USD/ounce.

Sau đó, kim loại quý phục hồi một phần nhưng vẫn không thể lấy lại mốc 4.500 USD. Cuối phiên, vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.432,33 USD/ounce, gần như đi ngang nếu tính cả tuần.

Sự biến động dữ dội khiến giới phân tích Phố Wall không thể tìm được tiếng nói chung.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng xu hướng kỹ thuật của vàng vẫn yếu. Ông cảnh báo nếu giá phá mốc 4.280 USD, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 4.200 USD.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy hai tuần tới.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, vẫn tin vàng còn dư địa tăng. Theo ông, dù số liệu việc làm gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn, nợ công Mỹ tiếp tục tăng và đây vẫn là yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

Phố Wall chia 3 phe, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall gần như chia thành ba phe.

Trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát, 6 người, tương đương 38%, dự báo vàng tăng trong tuần tới. 5 người, tương đương 31%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 chuyên gia còn lại dự báo vàng sẽ đi ngang trong trạng thái biến động mạnh.

Nhà đầu tư cá nhân tỏ ra lạc quan hơn. Trong 220 người tham gia khảo sát trực tuyến của Kitco, 120 người, tương đương 55%, kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. 24% dự báo giá giảm và 21% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Khảo sát giá vàng từ 7-11/9. Ảnh Kitco

CPI có thể trở thành “phán quyết” với giá vàng

Tâm điểm của thị trường trong tuần tới sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, được công bố vào ngày 11/9, ngay trước cuộc họp Fed ngày 16/9.

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, vẫn nghiêng về kịch bản vàng giảm trong ngắn hạn và cho rằng các chỉ báo động lượng đang hướng tới vùng hỗ trợ 4.200 USD.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng mọi dữ liệu kinh tế từ nay đến cuộc họp Fed đều có thể tác động mạnh tới kỳ vọng lãi suất, qua đó kéo vàng lên hoặc xuống.

Ông cho rằng thị trường hiện đang ở thế giằng co: nếu Fed tăng lãi suất, đó sẽ là yếu tố tiêu cực với vàng; nếu Fed không tăng, vàng sẽ được hưởng lợi.

CPM Group cũng cảnh báo vàng có thể tiếp tục biến động dữ dội trong hai tuần tới. Nhóm này dự báo giá có thể dao động trong khoảng 4.320-4.670 USD/ounce trong giai đoạn 7-16/9.

Dù vậy, triển vọng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng đã mất khoảng 5% trong 7 ngày qua và rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, nhưng xu hướng tăng hình thành trong khoảng một tháng rưỡi qua vẫn chưa bị đảo ngược.

Nói cách khác, vàng đang đứng trước một cuộc giằng co quyết liệt giữa lãi suất, lạm phát và nhu cầu trú ẩn. Chỉ một con số CPI đủ mạnh hoặc yếu hơn dự kiến cũng có thể khiến cán cân thị trường nghiêng hẳn về một phía.