Vàng chảy khỏi Mỹ với tốc độ chưa từng có: Phố Wall vét sạch kho để đáp ứng “cơn khát vàng” của Trung Quốc

Vàng được cho là đang chảy khỏi Mỹ với tốc độ chưa từng có. Ảnh minh họa Getty Images.

Theo dữ liệu mới được công bố, xuất khẩu vàng của Mỹ đã tăng tới 285%, trong bối cảnh các ngân hàng lớn Phố Wall liên tục đưa vàng ra nước ngoài để đáp ứng nhu cầu tích trữ khổng lồ từ Trung Quốc và nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới.

Những thỏi vàng được đóng trong hộp chống can thiệp, có xe vũ trang hộ tống ra sân bay JFK ở New York trước khi được đưa lên các chuyến bay thương mại tới Zurich (Thụy Sĩ) - trung tâm tinh luyện vàng hàng đầu thế giới. Từ đó, chúng tiếp tục được chuyển tới Trung Quốc, Hong Kong và Ấn Độ.

Quy mô dòng chảy lớn tới mức nó hiện rõ trong dữ liệu thương mại Mỹ. Trong tháng 3/2026, xuất khẩu của Mỹ đạt kỷ lục 320,9 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên nước này có ba tháng liên tiếp vượt mốc 300 tỷ USD. Riêng vàng đóng góp thêm 4,6 tỷ USD cho xuất khẩu tháng 1 và 8 tỷ USD trong tháng 2. Tính cả năm 2025, xuất khẩu vàng của Mỹ tăng gần 50 tỷ USD so với năm trước.

Điều đặc biệt là phần lớn số vàng này thực chất không phải vàng khai thác tại Mỹ. Đây là vàng từ nước ngoài được đưa vào Mỹ trước đó trong một thương vụ khổng lồ của các ngân hàng Phố Wall.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm 2024, khi Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng nhập khẩu, thậm chí có thể bao gồm cả vàng. Các ngân hàng lớn nhanh chóng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Nếu vàng bị áp thuế, giá vàng trong nước Mỹ sẽ cao hơn phần còn lại của thế giới. Điều đó đồng nghĩa ai sở hữu vàng tại Mỹ trước khi thuế có hiệu lực sẽ có cơ hội bán với giá cao hơn.

JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC và Deutsche Bank lao vào gom vàng từ London - trung tâm giao dịch vàng lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, vàng chuẩn London không phù hợp với tiêu chuẩn giao dịch của các sàn Mỹ, nên chúng được chuyển tới Thụy Sĩ để nấu lại thành những thỏi nhỏ hơn, tinh khiết hơn trước khi đưa vào các kho ở New York.

Chỉ trong vài tháng, lượng vàng trong các kho được sàn giao dịch Mỹ phê chuẩn đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 1.350 tấn - mức cao nhất lịch sử. Đây là lượng vàng lớn hơn dự trữ quốc gia của hầu hết các nước trên thế giới, ngoại trừ 6 quốc gia đứng đầu. Các ngân hàng Phố Wall được cho là kiếm khoảng 500 triệu USD lợi nhuận chỉ trong quý I/2025 từ thương vụ này.

Nhưng bước ngoặt xuất hiện vào tháng 4/2025, khi chính quyền Mỹ bất ngờ tuyên bố miễn thuế đối với vàng. Chênh lệch giá vàng giữa New York và London gần như biến mất chỉ sau một đêm. Các ngân hàng không còn lý do giữ vàng tại Mỹ và bắt đầu xuất kho ồ ạt.

Điểm đến của dòng vàng lần này chính là các ngân hàng trung ương đang lao vào cuộc đua tích trữ vàng lớn nhất nhiều thập kỷ. Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng liên tiếp suốt 16 tháng. Cộng hòa Czech mua vàng liên tục 36 tháng. Ba Lan triển khai kế hoạch tăng gần gấp đôi dự trữ vàng quốc gia và coi đây là biện pháp an ninh chiến lược trước Nga. Trong năm 2025, Ba Lan là ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới với 102 tấn.

Theo giới phân tích, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ cú sốc năm 2022, khi Mỹ và châu Âu đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau xung đột Ukraine. Điều này khiến nhiều quốc gia nhận ra rằng tài sản bằng USD có thể bị phong tỏa bằng quyết định chính trị, còn vàng vật chất thì không.

“Vàng nằm trong kho và không ai có thể in thêm, đóng băng hay trừng phạt nó”, bài phân tích nhận định.

Khảo sát gần đây cho thấy 68% ngân hàng trung ương trên thế giới dự định tiếp tục tăng dự trữ vàng trong năm 2026. Điều đó cho thấy đây không còn là những thương vụ đầu cơ ngắn hạn, mà là một sự dịch chuyển chiến lược trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Điều đáng chú ý nhất có lẽ không phải việc vàng đang rời khỏi New York, mà là việc ngày càng nhiều quốc gia xem vàng như “tài sản an toàn cuối cùng” trong một thế giới đầy bất ổn địa chính trị và nguy cơ trừng phạt tài chính.