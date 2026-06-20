Vàng có thể vọt lên 4.900 USD/ounce: "Ông lớn" từng dự báo chuẩn xác đợt tăng giá lịch sử của vàng tuyên bố sốc

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Theo báo cáo mới công bố, Goldman Sachs hạ mục tiêu giá vàng tháng 12 xuống còn 4.900 USD/ounce, thấp hơn 500 USD so với dự báo trước đây. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục tăng giá trong nửa cuối năm, chỉ là mức tăng sẽ khiêm tốn hơn dự kiến.

Các chuyên gia phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs cho biết: “Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về vàng trong dài hạn, nhưng thận trọng hơn trong ngắn hạn. Giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong thời gian tới trước khi quay lại xu hướng tăng trong trung hạn".

Goldman Sachs từng dự báo đúng đợt tăng giá lịch sử của vàng

Trong những năm gần đây, Goldman Sachs là một trong những định chế tài chính lớn lạc quan nhất về vàng.

Cuối năm 2024, ngân hàng này từng khuyến nghị nhà đầu tư “mua vàng”, dự báo chính xác đợt tăng giá mạnh của kim loại quý. Sau đó, vàng liên tục lập các kỷ lục mới và đạt đỉnh gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026.

Tuy nhiên, thị trường vàng đã gặp khó khăn trong những tháng gần đây. Xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài và buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Tuần này, Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất và nhiều nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất trong năm nay nếu lạm phát không hạ nhiệt. Đồng thời, Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh cam kết khôi phục ổn định giá cả.

Vì sao Goldman Sachs giảm dự báo?

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính khiến Goldman Sachs hạ dự báo là do dòng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng được hỗ trợ bởi vàng vật chất có thể thấp hơn kỳ vọng.

Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng hiện dự báo Fed chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 12 năm 2027, thay vì sớm hơn như nhận định trước đây.

Ngoài ra, Goldman Sachs cho rằng những lo ngại về tính độc lập của Fed có thể giảm bớt sau cuộc họp đầu tiên dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, được đánh giá là có lập trường khá cứng rắn đối với lạm phát.

Ông Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm sau khi ông Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm vì không giảm lãi suất đủ nhanh.

Kịch bản xấu nhất: vàng có thể giảm về 4.400 USD

Goldman Sachs cảnh báo rằng nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất, nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô có thể suy yếu đáng kể.

Trong kịch bản đó, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 4.400 USD/ounce vào cuối năm nay.

Quan điểm này cũng được một số lãnh đạo của Goldman Sachs chia sẻ. Ông Rob Kaplan, Phó Chủ tịch Goldman Sachs và cựu Chủ tịch Fed Dallas, cho rằng Fed có thể phải nâng lãi suất ngay từ tháng 9 nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vàng vẫn còn nhiều động lực hỗ trợ

Dù hạ dự báo, Goldman Sachs vẫn nhìn thấy nhiều yếu tố tích cực cho thị trường vàng.

Đáng chú ý nhất là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương trên thế giới. Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026 và khoảng 40 tấn mỗi tháng trong năm 2027.

Các nhà phân tích cho rằng lực mua ổn định từ khu vực chính thức sẽ tiếp tục đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng cho giá vàng trong dài hạn.

Hiện giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 4.165 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Sau khi lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, thị trường vàng đã ghi nhận ba tháng giảm liên tiếp, trong đó tháng 5 là tháng điều chỉnh thứ ba liên tục.