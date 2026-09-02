Vàng đang giảm nhưng chuyên gia dự đoán nó sẽ tăng vọt lên 20.000 USD vì lý do này

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Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Kevin Smith – nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của quỹ Crescat Capital – nhìn nhận rằng thị trường vàng đã có dấu hiệu bị mua quá mức vào giai đoạn đầu năm khi giá vọt lên mức cao kỷ lục 5.600 USD. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều tháng điều chỉnh giảm, các lực lượng kinh tế vĩ mô cốt lõi hậu thuẫn cho vàng không những không suy yếu mà còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Theo ông Smith, đợt điều chỉnh vừa qua xuất phát từ hai yếu tố chính: sự nhậm chức của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh – người nổi tiếng với quan điểm diều hâu – và cuộc xung đột với Iran làm bùng phát lo ngại lạm phát, khiến thị trường phải định giá lại kỳ vọng lãi suất. Mặc dù vậy, giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu Fed có thực sự đủ sức thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ gay gắt như những gì ông Warsh từng lớn tiếng tuyên bố hay không.

"Fed thực sự bất lực trong việc chống lại và kiểm soát lạm phát", ông Smith nhấn mạnh. "Thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì ông Warsh có thể khẳng định, bởi họ đang bị kẹt trong cái bẫy thống trị tài khóa do mất cân đối ngân sách và nhu cầu buộc phải duy trì lãi suất thấp".

Crescat chỉ ra rằng những bất cân đối tài khóa đang đẩy Mỹ bước vào thời kỳ "thống trị tài khóa", nơi chính sách tiền tệ bị lạm dụng như một công cụ quản lý nợ công thay vì là cơ chế kiềm chế lạm phát hiệu quả. Vấn đề cốt lõi là gánh nặng nợ nần và thâm hụt ngân sách khổng lồ khiến việc duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với chính phủ.

Dựa trên hai mô hình định lượng vĩ mô độc lập, Crescat tự tin đưa ra mục tiêu giá vàng 20.000 USD/ounce. Mô hình thứ nhất so sánh cung tiền M2 toàn cầu với lượng vàng vật chất trên mặt đất. Với tốc độ tăng trưởng cung tiền khoảng 7% mỗi năm trong suốt 22 năm qua và xu hướng này có khả năng tăng tốc do khủng hoảng tài khóa, vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 20.000 USD trong vòng 4 năm tới. Mô hình thứ hai đánh giá tỷ lệ vàng so với chỉ số S&P 500, giả định thị trường chứng khoán giảm 50% kết hợp với sự mất giá mạnh của đồng đô la – kịch bản từng thúc đẩy các siêu chu kỳ tăng giá vàng trong thập niên 1930 và 1970.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, ông Smith đánh giá cổ phiếu các công ty khai mỏ – đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên thăm dò – đang mang lại tiềm năng sinh lời (alpha) vượt trội nhất. Dù đã trải qua 17 năm kém sắc so với kim loại quý, nhóm cổ phiếu khai mỏ sở hữu dư địa bứt phá ngoạn mục nhờ giá vàng tăng cao kết hợp với làn sóng M&A (mua bán và sáp nhập) tất yếu khi các tập đoàn lớn cạn kiệt trữ lượng.

Đối với các nhà đầu tư, những biến động ngắn hạn trong năm 2026 không làm thay đổi triển vọng dài hạn của thị trường. Sự kết hợp giữa dòng tiền toàn cầu mất kiểm soát, thế bế tắc tài khóa và cơn khát vàng của các ngân hàng trung ương đang tạo ra một vùng trũng định giá hấp dẫn để bước vào một trong những kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử kim loại quý.