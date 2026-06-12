Vàng mất hơn 50 triệu đồng/lượng: Điều gì đang xảy ra với kênh trú ẩn từng rất “hot”?

Ngày 10/6, thị trường vàng trong nước chứng kiến thêm một phiên giảm sâu khi giá vàng chỉ còn 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. So v ới phiên trước đó, giá vàng mất thêm 5,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra cùng xu hướng đi xuống của thị trường quốc tế khi giá vàng thế giới rơi xuống dưới 4.170 USD/ounce, tiệm cận vùng đáy thiết lập hồi tháng 3/2026. Sang ngày 11/6, giá vàng có sự phục hồi nhất định nhưng vẫn ở vùng thấp so với giai đoạn đầu năm.

Vì sao vàng giảm mạnh?

Chia sẻ tại talkshow "Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?" vừa diễn ra, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng diễn biến giảm sâu của vàng đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Theo ông Khánh, thông thường vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn và thường tăng giá trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hoặc áp lực lạm phát gia tăng. Tuy nhiên, lần này thị trường đang phản ứng theo chiều hướng khác.

Ông cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng xuất phát từ việc vàng đã trải qua chu kỳ tăng giá kéo dài suốt nhiều năm. Sau khi liên tục thiết lập các mốc cao mới trong khoảng 2-3 năm qua, dư địa tăng giá của kim loại quý không còn hấp dẫn như trước.

"Sau giai đoạn tăng nóng, dư địa tăng của giá vàng, bạc gần đây trở nên kém hấp dẫn. Cách đây 3 - 4 năm khi giá vàng ở mức 1.000 USD/ounce, việc tăng gấp đôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với khi giá đã vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce vào tháng 1 năm nay. Để đẩy giá cao hơn nữa từ vùng đỉnh cần một lượng tiền khổng lồ, điều này làm giảm bớt sức hút của vàng" - ông Khánh nói.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên cũng đang khiến dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có khả năng tạo thu nhập ổn định, trong khi vàng không mang lại lợi suất.

Một yếu tố khác được ông Khánh đề cập là hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới đang chậm lại. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), lực mua vàng từ các tổ chức và ngân hàng trung ương vẫn duy trì nhưng tốc độ không còn mạnh như giai đoạn trước. Điều này làm suy yếu một trong những động lực quan trọng từng hỗ trợ giá vàng trong nhiều năm.

Ngoài ra, xu hướng tăng giá của đồng USD tiếp tục tạo sức ép lên thị trường vàng. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn cần được theo dõi sát sao, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể.

"Trong năm 2026, khả năng FED không hạ lãi suất là khá cao. Thậm chí, một số dự báo đã bắt đầu tính đến khả năng FED có thể tăng lãi suất trở lại vào cuối năm nay hoặc năm sau để kìm lạm phát. Đây là kịch bản chưa từng được nhắc đến vào đầu năm" - ông Khánh nhận định.

Nhà đầu tư cần phân biệt giữa tích sản và đầu cơ

Ở góc nhìn khác, TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cho rằng cần phân biệt rõ mục tiêu nắm giữ vàng.

Theo ông, những người mua vàng với mục đích tích sản dài hạn thường không chịu nhiều tác động từ các biến động ngắn hạn của thị trường. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư sử dụng vàng như một công cụ đầu cơ, đặc biệt khi nắm giữ tỷ trọng lớn trong danh mục, đang phải đối mặt với rủi ro đáng kể khi giá liên tục suy giảm.

TS Châu Đình Linh cũng cho rằng các động thái điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng đang góp phần khiến giá vàng trong nước giảm nhanh hơn.

Theo đó, việc sửa đổi Nghị định 24/2012 theo hướng mở rộng nguồn cung, tăng tính minh bạch trong giao dịch, yêu cầu thanh toán qua ngân hàng, quản lý hóa đơn và dữ liệu giao dịch cùng với hoạt động thanh tra, giám sát chặt chẽ hơn đã và đang tạo tác động rõ rệt lên thị trường.

Bên cạnh đó, các đề xuất liên quan đến việc hình thành sàn giao dịch vàng trong tương lai cũng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường vận hành minh bạch và hiệu quả hơn.

"Những yếu tố này cộng hưởng khiến giá vàng trong nước giảm theo xu hướng thế giới, đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Nếu trước đây chênh lệch có lúc lên tới khoảng 30 triệu đồng/lượng thì nay chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/lượng. Những nhà đầu tư xem vàng là tài sản đầu cơ đang chịu áp lực lớn hơn và cần cân nhắc lại tỉ trọng nắm giữ trong danh mục đầu tư" - TS Châu Đình Linh nhận định.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh sau nhiều năm tăng nóng. Trong khi những người nắm giữ vàng dài hạn có thể tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc đầu cơ ngắn hạn sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi các yếu tố từng hỗ trợ giá vàng đang dần suy yếu.