Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã
V.A
06/08/2026 8:24 AM (GMT+7)
Vàng miếng SJC cùng nhiều thương hiệu lớn tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có nơi tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 6/8 ở trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết giá mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua.
Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng còn mạnh hơn tại một số thương hiệu. SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 138,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng; bán ra 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã
Vàng miếng SJC cùng nhiều thương hiệu lớn tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có nơi tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra bật tăng 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch quanh mức từ 140 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua
Giá vàng hôm nay 4/8, vàng SJC và nhẫn bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng cao vào trưa hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch mức từ 141 - 141,5 triệu đồng/lượng.