Giá vàng hôm nay 6/8 ở trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Cụ thể, vàng miếng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết giá mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng còn mạnh hơn tại một số thương hiệu. SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 138,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng; bán ra 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.