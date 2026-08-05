Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh
V.A
05/08/2026 8:33 AM (GMT+7)
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra bật tăng 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch quanh mức từ 140 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Không chỉ vàng miếng, đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng so với trưa qua, tăng lên mức giao dịch khoảng 140,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Trong khi, một số thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mảnh Hải vẫn duy trì mức giá so với trưa qua.
Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra bật tăng 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch quanh mức từ 140 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua
Giá vàng hôm nay 4/8, vàng SJC và nhẫn bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng cao vào trưa hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch mức từ 141 - 141,5 triệu đồng/lượng.