Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh

Không chỉ vàng miếng, đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng so với trưa qua, tăng lên mức giao dịch khoảng 140,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Trong khi, một số thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mảnh Hải vẫn duy trì mức giá so với trưa qua.