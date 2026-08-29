Vàng SJC đảo chiều tăng, vàng nhẫn tiếp đà lao dốc
V.A
29/08/2026 9:29 AM (GMT+7)
Vàng SJC đảo chiều tăng trở lại, còn vàng nhẫn tiếp đà giảm so với hôm trước. Trong khi, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc đột ngột xuống dưới mức 4.500 USD/ounce vào cuối phiên.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều "im hơi lặng tiếng", duy nhất Bảo Tín Minh Châu có biến động.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trở lại sau những ngày trượt dài, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua
Giá vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh, giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC giảm mạnh so với sáng qua, người mua "đánh rơi" 300.000 đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục xu hướng giảm so với sáng qua, sau một nhịp hồi phục bất ngờ.
Gía vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt im hơi lặng tiếng khi trải qua ngày cuối tuần, giao dịch hiện tại ở mức 146 triệu đồng/lượng.