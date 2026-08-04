Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua

Đối với vàng nhẫn, giá vàng hôm nay 4/8 tại một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji... mức bán ra đồng loạt "bốc hơi" từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng so với trưa qua, chỉ còn khoảng 141 - 142 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh vào đầu phiên đã giảm về quanh mức 4.050 USD/ounce, điều này đẩy giá vàng trong nước giảm theo sau khi tăng cao vào buổi sáng qua.

Dự báo, giá vàng hôm nay 4/8 trong nước có thể đi ngang do giá vàng thế giới đang duy trì ổn định. Tuy nhiên, bất cứ điều chỉnh nào của thị trường thế giới cũng định hướng giá vàng trong nước.