Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại sau nhiều đợt giảm sâu

Giá vàng thế giới bắt đầu giảm mạnh từ thời điểm tối qua khi chỉ số giá sản xuất tăng cao. Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang sau nhiều ngày biến động tăng giảm thất thường.