Vàng SJC và nhẫn một số thương hiệu bất ngờ tăng mạnh
V.A
08/08/2026 11:22 AM (GMT+7)
Giá vàng hôm nay 8/8, vàng SJC và nhẫn một số thương hiệu đã tăng mạnh theo thị trường thế giới.
Trong đó, vàng miếng SJC của Bảo Tín Mạnh Hải bán ra tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng so với trưa qua, đạt mức 143,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu khác vẫn giữ mức ổn định so với trưa qua là 142,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji... mức bán ra cũng tăng từ 100.000 - 1 triệu đồng/lượng so với trưa qua, tăng lên mức giao dịch khoảng 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và nhẫn một số thương hiệu bất ngờ tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 8/8, vàng SJC và nhẫn một số thương hiệu đã tăng mạnh theo thị trường thế giới.
Giá vàng bất ngờ sụt giảm sau 2 phiên phục hồi
Sau 2 phiên phục hồi, giá vàng hôm nay bất ngờ sụt giảm, vàng SJC và nhẫn nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giảm nhẹ theo thị trường thế giới. Trong đó, vàng miếng SJC của các thương hiệu bán ra giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng từ 142,7 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã
Vàng miếng SJC cùng nhiều thương hiệu lớn tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có nơi tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra bật tăng 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch quanh mức từ 140 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua
Giá vàng hôm nay 4/8, vàng SJC và nhẫn bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng cao vào trưa hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch mức từ 141 - 141,5 triệu đồng/lượng.