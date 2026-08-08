Vàng SJC và nhẫn một số thương hiệu bất ngờ tăng mạnh

Trong đó, vàng miếng SJC của Bảo Tín Mạnh Hải bán ra tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng so với trưa qua, đạt mức 143,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu khác vẫn giữ mức ổn định so với trưa qua là 142,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji... mức bán ra cũng tăng từ 100.000 - 1 triệu đồng/lượng so với trưa qua, tăng lên mức giao dịch khoảng 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.