Vàng SJC và nhẫn tăng so với hôm qua, nhưng dự báo sẽ đảo chiều giảm sâu
V.A
05/09/2026 10:37 AM (GMT+7)
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với đầu giờ sáng qua, tuy nhiên, các chuyên gia dự báo giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng quay đầu giảm khi giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh đã tụt về dưới mức 4.400 USD/ounce.
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.
Giá vàng SJC "án binh bất động", vàng nhẫn "nhảy múa"
Giá vàng SJC "án binh bất động", còn vàng nhẫn diễn biến tăng giảm khác nhau tùy từng thương hiệu.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm "cắm đầu"
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm mạnh sau khi trải qua một ngày tăng giá.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng dự báo sẽ giảm
Gía vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt tăng vọt 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp khi giá dầu và đồng USD tăng cao.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.