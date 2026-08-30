Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh, dự đoán nhịp tăng trở lại
V.A
30/08/2026 12:50 PM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt lao dốc trong ngày cuối tuần. Trong đó, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua
Giá vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh, giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC giảm mạnh so với sáng qua, người mua "đánh rơi" 300.000 đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục xu hướng giảm so với sáng qua, sau một nhịp hồi phục bất ngờ.
Gía vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt im hơi lặng tiếng khi trải qua ngày cuối tuần, giao dịch hiện tại ở mức 146 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại
Giá vàng SJC và nhẫn bất ngờ tăng trở lại mặc dù giá vàng thế giới chốt phiên tuần ở mức thấp.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt "lao dốc" do chiều hướng xấu đi của giá vàng thế giới.