Vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh
V.A
06/09/2026 10:01 AM (GMT+7)
Vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh sau khi mới hồi phục được 1 ngày, giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức từ 147,9 - 150 triệu đồng/lượng.
Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước sẽ đi ngang do ngày cuối tuần thị trường thế giới đóng cửa giao dịch.
Giá vàng SJC các thương hiệu "bất động" ngày đầu tuần
Giá vàng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều "im hơi lặng tiếng", duy nhất Bảo Tín Minh Châu có biến động.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt
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Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua
Giá vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh, giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC giảm mạnh so với sáng qua, người mua "đánh rơi" 300.000 đồng/lượng
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Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục xu hướng giảm so với sáng qua, sau một nhịp hồi phục bất ngờ.