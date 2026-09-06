Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức từ 147,9 - 150 triệu đồng/lượng.

Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước sẽ đi ngang do ngày cuối tuần thị trường thế giới đóng cửa giao dịch.